Миниатюрные сады, которые поместятся в ладошке

Для того чтобы создать прекрасный сад, совсем не обязательно быть владельцем загородных плантаций, достаточно лишь по-новому взглянуть на то, что уже есть у вас под рукой. В этом выпуске вы найдете два десятка микроскопических садов, которые требуют только фантазии и совсем чуть-чуть земли.



















































































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