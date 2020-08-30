Для того чтобы создать прекрасный сад, совсем не обязательно быть владельцем загородных плантаций, достаточно лишь по-новому взглянуть на то, что уже есть у вас под рукой. В этом выпуске вы найдете два десятка микроскопических садов, которые требуют только фантазии и совсем чуть-чуть земли.
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Миниатюрные сады, которые поместятся в ладошке
Для того чтобы создать прекрасный сад, совсем не обязательно быть владельцем загородных плантаций, достаточно лишь по-новому взглянуть на то, что уже есть у вас под рукой. В этом выпуске вы найдете два десятка микроскопических садов, которые требуют только фантазии и совсем чуть-чуть земли.
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