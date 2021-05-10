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Интересные факты про марафоны, которые вы не знали

Существует лишь несколько вещей, являющихся более древними, чем конкуренция между людьми. И какой вид соревнования может быть более древним, чем состязание в скорости? Будь это кража еды у соседнего племени или более дружеская встреча, соревнования в начале времён определяли исключительно способность быстро бегать. Марафоны относятся к тем вещам, о которых большинство из нас размышляет, как о чём-то отстранённом, совсем нас не касающемся — мало кто думает, что способен пробежать марафон.

Но сегодня мы не будем толкать мотивационную речь — мы поговорим совсем о другом! Слово «марафон» — на самом деле греческое слово. Легенда гласит, что после битвы при Марафоне, в которой греки одержали победу над персами, греческий воин Фидиппид пробежал без остановки 26 миль (почти 42 км) от Марафона до Афин, чтобы скорее возвестить о разгроме персов. Почти сразу после того, как он сообщил о победе греков, он упал замертво. С тех пор точная длина дистанции и продолжительность марафонов становились многочисленными предметами споров, однако большинство марафонов проводится на дистанцию 26 миль.

Сегодня вы узнаете несколько интересных исторических фактов и познакомитесь с некоторыми сумасшедшими и целеустремлёнными бегунами!

Перед вами — 25 интересностей, которые вы не знали о марафонах!

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали

25. Марафоны стали проводить в честь греческого гонца Фидиппида, пробежавшего 26 миль от поля боя у Марафона, чтобы доставить добрую весть в Афины. Почти сразу после этого он упал и умер.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
24. Астронавт Сунита Уилльямс (Sunita Williams) пробежала марафонскую дистанцию в космосе, на Международной космической станции, одновременно со своей сестрой, которая участвовала в Бостонском марафоне.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
23. Сестра Мадонна Бадер (Madonna Buder), также известная как «Железная монахиня», прошла 325 триатлонных соревнований и стала самым возрастным участником (82 года), когда-либо прошедшим всю дистанцию «Ironman».

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
22. Британская легкоатлетка Пола Рэдклифф (Paula Radcliffe) выиграла Лондонский марафон в 2005 году, хотя должна была сойти с дистанции из-за «диареи бегунов».

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
21. 105-летний британец индийского происхождения Фауджа Сингх (Fauja Singh) в 2011 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, став старейшим человеком, пробежавшим марафонскую дистанцию в возрасте 100 лет. К слову, в начале этого года он участвовал в мумбайском марафоне.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
20. После завершения некоторых марафонов, через определённое время, по маршруту дистанции проезжает автобус-»чистильщик», который подбирает всех, кто ещё остался на трассе.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
19. В течение 24 часов после завершения марафона от сердечного приступа умирает каждый 50.000-ый участник.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
18. В 1983 году Клифф Янг (Cliff Young) в возрасте 61 года выиграл австралийскую гонку на выносливость Сидней-Мельбурн, пробежав 544 мили (875,48 км) без остановки, не прерываясь на сон и отдых.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
17. Британский исследователь и искатель приключений Сэр Ранульф Файнс (Ranulph Fiennes) пробежал 7 марафонов в течение 7 дней на 7 разных континентах, несмотря на сердечный приступ, случившийся несколькими месяцами ранее.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
16. Бельгийский рекордсмен Стефан Энгельс (Stefaan Engels) пробежал 365 марафонов в течение 365 дней (каждый день — по марафонской дистанции). Хотя когда он был ребёнком, у него была астма, и ему категорически рекомендовали избегать физической активности.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
15. Самым тяжёлым человеком, когда-либо пробежавшим марафон, стал американец Чарльз Бангерт (Charles Bungert), весивший 427 фунтов (почти 194 кг).

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
14. Каждый год в Уэльсе организуется марафон «Человек против лошади». Он проводится, собственно, так же, как и слышится: бегуны соревнуются со всадниками на лошадях. За последние 10 лет человек побеждал всего дважды.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
13. Эдвард Пенья (Edward Pena), один из шахтёров, которых засыпало в Чили в 2010 году, тренировался каждый день, пока находился под землёй в течение 10 недель. Он пробежал дистанцию вскоре после того, как их вызволили из обрушенной шахты.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
12. Во время проведения первого соревнования «Ironman» американский морской пехотинец Джон Данбар (John Dunbar) лидировал на протяжении почти всей гонки, но когда у его команды закончилась вода, ему стали давать пиво. Неудивительно, что Джон начал сталкиваться с автомобилями и спотыкаться, однако в итоге ему удалось дойти до финиша вторым.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
11. 21-летний канадец Терри Фокс (Terry Fox), потерявший свою ногу из-за злокачественной опухоли, предпринял попытку пробежать через всю Канаду «Марафон надежды», чтобы повысить осведомлённость общественности о раковых заболеваниях и собрать денежные средства на онкологические исследования. Он умер позднее, когда рак распространился на лёгкие.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
10. Современная марафонская дистанция (26,22 мили = 42,195 км) была установлена в 1908 году во время проведения Олимпиады в Лондоне. До этого марафоны отличались протяжённостью, даже несмотря на то, что основывались на расстоянии, преодолённом Фидиппидом.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
9. В 1977 году Уэсли Пол (Wesley Paul) пробежал нью-йоркский марафон всего за 3 часа. Ему на тот момент было 8 лет.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
8. В 2003 году Уилл Феррел (Will Ferrel) завершил Бостонский марафон, достигнув двух целей, поставленных перед собой: он пробежал дистанцию менее чем за 4 часа и побил мужчину, переодетого в Элвиса Пресли.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
7. Дик Хойт (Dick Hoyt) пробежал 247 триатлонов вместе со своим сыном-инвалидом, неся его на руках или толкая инвалидное кресло, в котором он сидел.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
6. Катрин Швитцер (Kathrine Switzer) стала первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон в 1967 году. Организаторы, которые сначала не поняли, что она женщина, пытались отстранить её от пробега.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
5. Как вы уже, наверное, догадались, лучшими бегунами на планете на длинные дистанции являются человек и лошадь.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
4. Во время Бостонского марафона в 1996 году Ута Пиппиг (Uta Pippig) стала первой женщиной, пересёкшей финишную линию. Однако её пробег привлёк повышенное внимание из-за того, что у неё во время марафона началась менструация.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
3. Марафон Баркли (Barkley Marathon) некоторые считают самой экстремальной гонкой в мире. Его 100-мильная (почти 161 км) трасса пролегает через леса Теннеси, а сам марафон был вдохновлён побегом из тюрьмы предполагаемого убийцы Мартина Лютера Кинга.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
2. Мужской марафон во время Летних Олимпийских игр 1904 года в Сент-Луисе был очень плохо организован. Обладатель первого места большую часть дистанции проехал на машине. Обладателя второго места перенесли через финишную линию после того, как ему сделали инъекцию крысиного яда (стимулятора). А третье место занял человек, вздремнувший на середине дистанции.

Интересные факты про марафоны, которые вы не знали
1. В 2007 году три стайера (бегуны на длинную дистанцию) — американец Чарли Энгл (Charlie Engle), канадец Рэй Захаб (Ray Zahab) и тайванец Кевин Лин (Kevin Lin) — пробежали через пустыню Сахара.

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