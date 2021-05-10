Интересные факты про марафоны, которые вы не знали

Существует лишь несколько вещей, являющихся более древними, чем конкуренция между людьми. И какой вид соревнования может быть более древним, чем состязание в скорости? Будь это кража еды у соседнего племени или более дружеская встреча, соревнования в начале времён определяли исключительно способность быстро бегать. Марафоны относятся к тем вещам, о которых большинство из нас размышляет, как о чём-то отстранённом, совсем нас не касающемся — мало кто думает, что способен пробежать марафон.



Но сегодня мы не будем толкать мотивационную речь — мы поговорим совсем о другом! Слово «марафон» — на самом деле греческое слово. Легенда гласит, что после битвы при Марафоне, в которой греки одержали победу над персами, греческий воин Фидиппид пробежал без остановки 26 миль (почти 42 км) от Марафона до Афин, чтобы скорее возвестить о разгроме персов. Почти сразу после того, как он сообщил о победе греков, он упал замертво. С тех пор точная длина дистанции и продолжительность марафонов становились многочисленными предметами споров, однако большинство марафонов проводится на дистанцию 26 миль.



Сегодня вы узнаете несколько интересных исторических фактов и познакомитесь с некоторыми сумасшедшими и целеустремлёнными бегунами!

Перед вами — 25 интересностей, которые вы не знали о марафонах!25. Марафоны стали проводить в честь греческого гонца Фидиппида, пробежавшего 26 миль от поля боя у Марафона, чтобы доставить добрую весть в Афины . Почти сразу после этого он упал и умер.24. Астронавт Сунита Уилльямс (Sunita Williams) пробежала марафонскую дистанцию в космосе, на Международной космической станции, одновременно со своей сестрой, которая участвовала в Бостонском марафоне.23. Сестра Мадонна Бадер (Madonna Buder), также известная как «Железная монахиня», прошла 325 триатлонных соревнований и стала самым возрастным участником (82 года), когда-либо прошедшим всю дистанцию «Ironman».22. Британская легкоатлетка Пола Рэдклифф (Paula Radcliffe) выиграла Лондонский марафон в 2005 году, хотя должна была сойти с дистанции из-за «диареи бегунов».21. 105-летний британец индийского происхождения Фауджа Сингх (Fauja Singh) в 2011 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, став старейшим человеком , пробежавшим марафонскую дистанцию в возрасте 100 лет. К слову, в начале этого года он участвовал в мумбайском марафоне.20. После завершения некоторых марафонов, через определённое время, по маршруту дистанции проезжает автобус-»чистильщик», который подбирает всех, кто ещё остался на трассе.19. В течение 24 часов после завершения марафона от сердечного приступа умирает каждый 50.000-ый участник.18. В 1983 году Клифф Янг (Cliff Young) в возрасте 61 года выиграл австралийскую гонку на выносливость Сидней-Мельбурн, пробежав 544 мили (875,48 км) без остановки , не прерываясь на сон и отдых.17. Британский исследователь и искатель приключений Сэр Ранульф Файнс (Ranulph Fiennes) пробежал 7 марафонов в течение 7 дней на 7 разных континентах, несмотря на сердечный приступ, случившийся несколькими месяцами ранее.16. Бельгийский рекордсмен Стефан Энгельс (Stefaan Engels) пробежал 365 марафонов в течение 365 дней (каждый день — по марафонской дистанции). Хотя когда он был ребёнком, у него была астма, и ему категорически рекомендовали избегать физической активности.15. Самым тяжёлым человеком, когда-либо пробежавшим марафон, стал американец Чарльз Бангерт (Charles Bungert), весивший 427 фунтов (почти 194 кг).14. Каждый год в Уэльсе организуется марафон «Человек против лошади». Он проводится, собственно, так же, как и слышится: бегуны соревнуются со всадниками на лошадях. За последние 10 лет человек побеждал всего дважды.13. Эдвард Пенья (Edward Pena), один из шахтёров, которых засыпало в Чили в 2010 году, тренировался каждый день, пока находился под землёй в течение 10 недель. Он пробежал дистанцию вскоре после того, как их вызволили из обрушенной шахты.12. Во время проведения первого соревнования « Ironman » американский морской пехотинец Джон Данбар (John Dunbar) лидировал на протяжении почти всей гонки, но когда у его команды закончилась вода, ему стали давать пиво. Неудивительно, что Джон начал сталкиваться с автомобилями и спотыкаться, однако в итоге ему удалось дойти до финиша вторым.11. 21-летний канадец Терри Фокс (Terry Fox), потерявший свою ногу из-за злокачественной опухоли, предпринял попытку пробежать через всю Канаду «Марафон надежды», чтобы повысить осведомлённость общественности о раковых заболеваниях и собрать денежные средства на онкологические исследования. Он умер позднее, когда рак распространился на лёгкие.10. Современная марафонская дистанция (26,22 мили = 42,195 км) была установлена в 1908 году во время проведения Олимпиады в Лондоне. До этого марафоны отличались протяжённостью, даже несмотря на то, что основывались на расстоянии , преодолённом Фидиппидом.9. В 1977 году Уэсли Пол (Wesley Paul) пробежал нью-йоркский марафон всего за 3 часа. Ему на тот момент было 8 лет.8. В 2003 году Уилл Феррел (Will Ferrel) завершил Бостонский марафон, достигнув двух целей, поставленных перед собой: он пробежал дистанцию менее чем за 4 часа и побил мужчину, переодетого в Элвиса Пресли.7. Дик Хойт (Dick Hoyt) пробежал 247 триатлонов вместе со своим сыном-инвалидом, неся его на руках или толкая инвалидное кресло, в котором он сидел.6. Катрин Швитцер (Kathrine Switzer) стала первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон в 1967 году. Организаторы, которые сначала не поняли, что она женщина, пытались отстранить её от пробега.5. Как вы уже, наверное, догадались, лучшими бегунами на планете на длинные дистанции являются человек и лошадь.4. Во время Бостонского марафона в 1996 году Ута Пиппиг (Uta Pippig) стала первой женщиной, пересёкшей финишную линию. Однако её пробег привлёк повышенное внимание из-за того, что у неё во время марафона началась менструация.3. Марафон Баркли (Barkley Marathon) некоторые считают самой экстремальной гонкой в мире. Его 100-мильная (почти 161 км) трасса пролегает через леса Теннеси, а сам марафон был вдохновлён побегом из тюрьмы предполагаемого убийцы Мартина Лютера Кинга.2. Мужской марафон во время Летних Олимпийских игр 1904 года в Сент-Луисе был очень плохо организован. Обладатель первого места большую часть дистанции проехал на машине. Обладателя второго места перенесли через финишную линию после того, как ему сделали инъекцию крысиного яда (стимулятора) . А третье место занял человек, вздремнувший на середине дистанции.1. В 2007 году три стайера (бегуны на длинную дистанцию) — американец Чарли Энгл (Charlie Engle), канадец Рэй Захаб (Ray Zahab) и тайванец Кевин Лин (Kevin Lin) — пробежали через пустыню Сахара.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)