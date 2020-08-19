Чайна-таун в Сан-Франциско перед землетрясением 1906 года

В промежутке между 1839 и 1860 годами, из-за продолжающихся опиумных войн, многие китайцы в поисках лучшей жизни уехали в США, привлеченные Калифорнийской золотой лихорадкой и возможностью работы на трансконтинентальной железной дороге.











Поселившись в городах вдоль западного побережья США, китайские иммигранты образовывали общины, которые стали известны как Чайна-тауны. Эти места компактного поселения облегчили китайцам процесс ассимиляции в новой стране. Многие из них существуют до сих пор в виде культурных и коммерческих центров и исторических мест. (1900 г.)







Жизнь в китайских кварталах Сан-Франциско была хорошо задокументирована фотографом Арнольдом Генте (Arnold Genthe), переехавшим из Германии в Сан-Франциско для работы в качестве наставника в богатой немецкой семье. Когда срок его контракта истек, он остался в Сан-Франциско и открыл фотостудию.







Генте был очарован Чайна-тауном и сделал сотни фотографий этих кварталов и их жителей. При съемках он использовал небольшую камеру, что иногда позволяло ему снимать незаметно.







Эти изображения китайских кварталов являются одними из немногих, которые сохранились после землетрясения 1906 года в Сан-Франциско. Катастрофу они пережили, находясь в банковском сейфе.

После землетрясения фотограф восстановил свою студию и продолжал работать в Сан-Франциско и округе до 1911 года, когда он переехал в Нью-Йорк.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)