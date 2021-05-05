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Для чего на железной дороге между рельсами ставят полосатые планки


Для чего на железной дороге между рельсами ставят полосатые планки

Каждому наверняка хотя бы раз доводилось видеть какие-то загадочные прямоугольные планки, покрашенные чаще всего под зебру и установленные на железнодорожных путях между рельсами. При этом мало кто знает, что это вообще такое и для чего оно нужно. Дело в том, что абсолютно бесхитростная на первый взгляд выполняет на путях очень важную функцию.

Планка нужна для защиты состава. |Фото: info-rm.com.

Планка нужна для защиты состава. |Фото: info-rm.com.

 

Называется данное приспособление – планка нижней негабаритности. Встречается она не только на железных дорогах, но и в метро. Назначение планки простое, она позволяет определить, нет ли у проходящего состава проблем с конструкцией или мусором, который мог прицепиться к нижней части вагона и начать волочиться по рельсам. Последнее опасно тем, что любой выступающий элемент может нанести вред механизмам железной дороги, например, стрелкам.
Планка ломается, если с габаритами вагона что-то не так. |Фото: info-rm.com.

Планка ломается, если с габаритами вагона что-то не так. |Фото: info-rm.com.

 

Для того, чтобы последнего не произошло, перед стрелками очень часто также ставят специальные отбойники, которые заставят мусор или свисающий элемент конструкции вагона подпрыгнуть в нужный момент. Однако, отбойники не помогают, если поезд идет на небольшой скорости. Планки нижней негабаритности же просто ломаются при столкновении с проблемным элементом, давая тем самым понять, что у прошедшего над ней только что поезда есть какие-то проблемы, которые следует срочно устранить.
Рядом с каждой планкой всегда дежурит сотрудник железной дороги со связью.
Сегодня делают электронные варианты планок. |Фото: scbist.com.

Сегодня делают электронные варианты планок. |Фото: scbist.com.

 

Стоит также отметить, что в последнее время стали появляться электрические варианты планок нижней негабаритности. В отличие от механических, они не ломаются, а по сути работают как уже упомянутые отбойники с функцией обратной связи о том, что произошел удар посторонним предметом.
Поезд с проблемами будет сразу остановлен. |Фото: m.fishki.net.

Поезд с проблемами будет сразу остановлен. |Фото: m.fishki.net.

 

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Для чего на железной дороге между рельсами ставят полосатые планки

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