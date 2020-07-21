Проект самого высокого здания в мире

Уже даже не удивляет тот факт, что очередной проект самого высокого в мире здания планируется построить в Дубае. Испанский архитектор Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava) официально подтвердил разработку рекордной по высоте башне.









Стоит отметить, что точная высота конструкции пока не указана. Архитектор лишь сообщает, что она будет «немного выше башни Бурдж-Халифа». Напомним, что это здание возвышается на 828 метров. Новая башня будет расположена в строящейся Дубайской гавани и станет ее венцом. Это позволит окончательно переместить центр развлечений мегаполиса именно на побережье. В верхней части конструкции предусмотрена панорамная комната с обзором неба и окрестностей, насколько хватит человеческого глаза. По традиции, в башне появится фешенебельный отель и целый ворох роскошных бутиков. Сдача объекта планируется к 2020-му году, когда в Дубае пройдет всемирная выставка.



























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