Когда нужно убирать чеснок с грядки и как правильно хранить его зимой

Не знаете, как сохранить чеснок до весны? Мы расскажем, каких правил и сроков уборки необходимо придерживаться, чтобы всю зиму добавлять ароматную приправу в свои блюда.
Уборка летнего и озимого чеснока проходит в разные сроки. Однако точных нет, поскольку время созревания продукта во многом зависит от погодных условий.
Когда убирать озимый чеснок
Уборка озимого чеснока обычно приходится на конец июля. Раннеспелые сорта готовы к выкапыванию спустя 85-95 дней после появления всходов, а позднеспелые – через 100-110 дней. Даже если вы не знаете, какой именно сорт культивируете на своем огороде, по внешнему виду растений будет понятно, что чеснок пора убирать. У зрелых растений желтеют листья, трескается пленка на соцветиях. Как только это произойдет, уборку летнего чеснока нужно провести в течение 5-7 дней.
Кроме того, сроки уборки зависят от посадочного материала, в частности, от фракций чеснока. Однозубковые молодые головки созревают на 25 дней раньше, чем самые раннеспелые сорта озимого чеснока. Затем созревают растения, которые были выращены из мелких зубков, а еще спустя неделю – из средних и крупных.
Если чеснок перезреет, чешуйки, покрывающие головки, потрескаются, зубчики рассыплются и будут плохо храниться
Также необходимо знать, что выкапывать чеснок лучше всего утром или вечером. Днем жаркое солнце может пересушить головки и лишить зубки сочности.
Когда убирать яровой чеснок
Яровой чеснок сажают весной, поэтому и убирают его позже, чем озимый. Обычно время выкапывания головок приходится на вторую половину августа – середину сентября. В это время на растении перестают появляться новые листья, старые – желтеют, шейка размягчается, стебель полегает.
Срок уборки ярового чеснока тоже нельзя пропустить. Осенние дожди могут привести к росту молодых корней. Тогда головки будут плохо храниться и станут менее полезными.
Главный плюс озимого чеснока – более крупные зубчики, которые удобнее добавлять в пищу. Однако яровой чеснок хранится дольше озимого.
Яровой чеснок тоже убирают в сухую и солнечную погоду
Во время уборки ярового и озимого чеснока важно не повредить нежные головки, поскольку даже небольшие вмятины могут стать источником инфекции. Чеснок после уборки сушат в довольно теплом помещении под навесом или в специальных сушилках с вентиляцией. Когда головки хорошо просохнут, с них срезают ботву, оставляя пенек (длиной около 5 см) и корни (длиной до 2 см).
10 способов хранения чеснока в домашних условиях
Важно знать не только, как правильно убрать растения с грядки, но и как сохранить чеснок в домашних условиях. Порой сделать это непросто. Ведь зимой головки часто гниют или высыхают, а весной начинают прорастать. Чтобы этого не произошло, для хранения чеснока в квартире дачники создают особые благоприятные условия.
1. Хранение чеснока в стеклянной банке
Чтобы удалить инфекцию, донце головки вместе с остатками корней аккуратно обжигают (это можно сделать над пламенем свечи или газовой плиты). Затем чеснок укладывают в стеклянную банку с открытым горлышком и хранят в кухонном шкафчике в течение 2-3 месяцев.
2. Хранение чеснока в муке
В стеклянную банку объемом 3 л насыпают небольшой слой муки. Туда укладывают в ряд головки с обожженным донцем. Затем на них насыпают слой муки и наверх снова укладывают чеснок. Таким образом банку наполняют до краев, но на самом верху должен оказаться слой муки.
3. Хранение чеснока в парафине
В небольшую кастрюлю наливают воду, ставят на плиту, доводят до кипения, затем устанавливают минимальную температуру (вода не должна бурлить). Парафин нарезают на кусочки, кладут в емкость меньшего размера и ставят в кастрюлю с горячей водой. Когда парафин расплавится, чеснок берут за кончик стебля, опускают туда на 1-2 секунды, после чего укладывают в сухой ящик.
Чеснок нельзя держать в парафине долго, иначе он просто сварится
4. Хранение чеснока в растительном масле
Чеснок тщательно моют, просушивают на полотенце, после чего помещают в банку с растительным маслом.
5. Хранение чеснока в пищевой пленке и опилках
Каждую головку оборачивают пленкой (лучше в 2 слоя) так, чтобы открытым осталось лишь донце с корешками. Чеснок укладывают в картонную коробку, засыпают опилками и хранят в сухом месте при комнатной температуре.
6. Хранение чеснока в соли
Чеснок укладывают в пластмассовый или стеклянный ящик, пересыпая каждый слой солью. Емкость ставят в погреб с температурой 3-5°С.
7. Хранение чеснока в сетке
Чеснок сплетают в косу или помещают в сетку (ее можно заменить капроновыми колготами) и подвешивают в сухом и прохладном помещении.
Если вы собираетесь плести из чеснока косу, не срезайте сухие стебли
8. Хранение чеснока в тканевом мешке
Чеснок укладывают в мешок из плотной ткани, завязывают и подвешивают между деревянными оконными рамами.
9. Хранение чеснока в ткани и полиэтилене
Чеснок укладывают в полотняный мешок, как в предыдущем способе, сверху надевают полиэтиленовый пакет (его не завязывают) и оставляют в комнате или на кухне. Раз в неделю пакет проветривают.
10. Хранение чеснока в земле
Чеснок тщательно просушивают, кладут в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и помещают в землю на глубину 35-40 см на участке, где нет поверхностного залегания грунтовых вод. Пакет присыпают опилками и закапывают почвой. В этом месте чеснок хранят до весны и откапывают, когда земля оттает.
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