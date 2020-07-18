Когда нужно убирать чеснок с грядки и как правильно хранить его зимой

Не знаете, как сохранить чеснок до весны? Мы расскажем, каких правил и сроков уборки необходимо придерживаться, чтобы всю зиму добавлять ароматную приправу в свои блюда.

Уборка летнего и озимого чеснока проходит в разные сроки. Однако точных нет, поскольку время созревания продукта во многом зависит от погодных условий.



Когда убирать озимый чеснок

Когда убирать яровой чеснок

10 способов хранения чеснока в домашних условиях

1. Хранение чеснока в стеклянной банке

2. Хранение чеснока в муке

3. Хранение чеснока в парафине

4. Хранение чеснока в растительном масле

5. Хранение чеснока в пищевой пленке и опилках

6. Хранение чеснока в соли

7. Хранение чеснока в сетке

8. Хранение чеснока в тканевом мешке

9. Хранение чеснока в ткани и полиэтилене

10. Хранение чеснока в земле

Уборка озимого чеснока обычно приходится на конец июля. Раннеспелые сорта готовы к выкапыванию спустя 85-95 дней после появления всходов, а позднеспелые – через 100-110 дней. Даже если вы не знаете, какой именно сорт культивируете на своем огороде, по внешнему виду растений будет понятно, что чеснок пора убирать. У зрелых растений желтеют листья, трескается пленка на соцветиях. Как только это произойдет, уборку летнего чеснока нужно провести в течение 5-7 дней.Кроме того, сроки уборки зависят от посадочного материала, в частности, от фракций чеснока. Однозубковые молодые головки созревают на 25 дней раньше, чем самые раннеспелые сорта озимого чеснока. Затем созревают растения, которые были выращены из мелких зубков, а еще спустя неделю – из средних и крупных.Если чеснок перезреет, чешуйки, покрывающие головки, потрескаются, зубчики рассыплются и будут плохо хранитьсяТакже необходимо знать, что выкапывать чеснок лучше всего утром или вечером. Днем жаркое солнце может пересушить головки и лишить зубки сочности.Яровой чеснок сажают весной, поэтому и убирают его позже, чем озимый. Обычно время выкапывания головок приходится на вторую половину августа – середину сентября. В это время на растении перестают появляться новые листья, старые – желтеют, шейка размягчается, стебель полегает.Срок уборки ярового чеснока тоже нельзя пропустить. Осенние дожди могут привести к росту молодых корней. Тогда головки будут плохо храниться и станут менее полезными.Главный плюс озимого чеснока – более крупные зубчики, которые удобнее добавлять в пищу. Однако яровой чеснок хранится дольше озимого.Яровой чеснок тоже убирают в сухую и солнечную погодуВо время уборки ярового и озимого чеснока важно не повредить нежные головки, поскольку даже небольшие вмятины могут стать источником инфекции. Чеснок после уборки сушат в довольно теплом помещении под навесом или в специальных сушилках с вентиляцией. Когда головки хорошо просохнут, с них срезают ботву, оставляя пенек (длиной около 5 см) и корни (длиной до 2 см).Важно знать не только, как правильно убрать растения с грядки, но и как сохранить чеснок в домашних условиях. Порой сделать это непросто. Ведь зимой головки часто гниют или высыхают, а весной начинают прорастать. Чтобы этого не произошло, для хранения чеснока в квартире дачники создают особые благоприятные условия.Чтобы удалить инфекцию, донце головки вместе с остатками корней аккуратно обжигают (это можно сделать над пламенем свечи или газовой плиты). Затем чеснок укладывают в стеклянную банку с открытым горлышком и хранят в кухонном шкафчике в течение 2-3 месяцев.В стеклянную банку объемом 3 л насыпают небольшой слой муки. Туда укладывают в ряд головки с обожженным донцем. Затем на них насыпают слой муки и наверх снова укладывают чеснок. Таким образом банку наполняют до краев, но на самом верху должен оказаться слой муки.В небольшую кастрюлю наливают воду, ставят на плиту, доводят до кипения, затем устанавливают минимальную температуру (вода не должна бурлить). Парафин нарезают на кусочки, кладут в емкость меньшего размера и ставят в кастрюлю с горячей водой. Когда парафин расплавится, чеснок берут за кончик стебля, опускают туда на 1-2 секунды, после чего укладывают в сухой ящик.Чеснок нельзя держать в парафине долго, иначе он просто сваритсяЧеснок тщательно моют, просушивают на полотенце, после чего помещают в банку с растительным маслом.Каждую головку оборачивают пленкой (лучше в 2 слоя) так, чтобы открытым осталось лишь донце с корешками. Чеснок укладывают в картонную коробку, засыпают опилками и хранят в сухом месте при комнатной температуре.Чеснок укладывают в пластмассовый или стеклянный ящик, пересыпая каждый слой солью. Емкость ставят в погреб с температурой 3-5°С.Чеснок сплетают в косу или помещают в сетку (ее можно заменить капроновыми колготами) и подвешивают в сухом и прохладном помещении.Если вы собираетесь плести из чеснока косу, не срезайте сухие стеблиЧеснок укладывают в мешок из плотной ткани, завязывают и подвешивают между деревянными оконными рамами.Чеснок укладывают в полотняный мешок, как в предыдущем способе, сверху надевают полиэтиленовый пакет (его не завязывают) и оставляют в комнате или на кухне. Раз в неделю пакет проветривают.Чеснок тщательно просушивают, кладут в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и помещают в землю на глубину 35-40 см на участке, где нет поверхностного залегания грунтовых вод. Пакет присыпают опилками и закапывают почвой. В этом месте чеснок хранят до весны и откапывают, когда земля оттает.