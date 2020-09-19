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Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Глубоко в джунглях острова Борнео находится расщелина в огромной горе известняковой породы. Это вход в сложную систему пещер. И посещение этих пещер, надо сказать, не для слабонервных. Под сводами пронизывающих сырым холодом пещер нашли свой дом миллионы летучих мышей, а землю и стены заполонили тараканы, жуки жуткого вида и крысы. И конечно змеи, куда же без них, которые питаются как раз крысами и тараканами.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Посмотрим на место, где добывают азиатский деликатес – ласточкины гнезда?

Воздуха в пещерах такое ощущения нет, так как он пронизан аммиаком из-за птичьего помета. Глубина гуано на земле достигает примерно 3 метров. Всю эту красоту можно преодолеть только благодаря деревянным мостикам, по которым ходят посетители, желающие исследовать все чудеса пещеры ужасов.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Самые крупные пещеры Гомантонг в малазийском штате Сабах находятся в охраняемом лесу в заповеднике Департамента лесного хозяйства. Наибольшую известность пещеры приобрели благодаря многовековому гнездованию ласточек Салангани, чьи гнезда как раз используются для приготовления супа.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Салангани строят свои гнезда из ниток своей слюны, которая застывает, как только соприкасается с воздухом. Суп из этих гнезд считается дорогим деликатесом в китайской кухне не только из-за своей редкости, но и из-за предположительно высокой калорийности и большой пользы для здоровья.

Правда, некоторые гнезда содержат и другой материал – перья и веточки, и называются черными гнездами. Но более «чистый» вариант ценится больше.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

В этой же пещере с ласточками соседствуют и другой бегающий деликатес, но сегодня не будем рассказывать о его вкусовых качествах.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Сейчас сбор урожая гнезд строго регулирован, чтобы избежать вымирания птиц. Дважды в год с февраля по апрель и с июля по сентябрь, местные, имеющие на это разрешение, забираются на крышу пещер и собирают гнезда, используя при этом лишь ротанговую лестницу, веревки и бамбуковые шесты.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Сбор урожая в первый период происходит в начале сезона размножения ласточек, до того как птицы отложат яйца. Ласточки просто вьют другие гнезда. А второй сбор происходит во время первого полета птенцов, когда они покидают свои дома.

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

Большая часть собранных гнезд отправляется в Гонконг, где из них делают суп, напитки и лекарства. Удивительно, но США второй по величине импортер птичьих гнезд. Порция супа в хорошем ресторане стоит около 100 долларов. А цена за килограмм белого гнезда может достигать до 2 тысяч долларов.

Несмотря на такой спрос и высокую цену, студенистый суп практически не имеет вкуса, а некоторые описывают его как «банановый молочный коктейль со свалявшейся лапшой».

Пещера, где добывают ласточкины гнезда

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