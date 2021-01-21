Свое признание наручные часы получили не так давно — в начале XX века. За это время они стали одними из самых популярных аксессуаров. На сегодняшний день наручные часы доступны абсолютно всем слоям населения. Безусловно, они отличаются ценой и качеством.



Состоятельные люди стремятся иметь в своем арсенале дорогостоящие, эксклюзивные модели, которые способны подчеркнуть их статус. Предлагаем вашему вниманию подборку из 10 самых дорогих часов в истории, которые были проданы с аукционов.



10. Piaget, Emperador Temple — $3,3 млн

9. Patek Philippe, 1928 Single-Button Chronograph — $3,6 млн

8. Patek Philippe, 1939 Platinum World Time — $4 млн

7. Louis Moinet, Meteoris — $4,6 млн

6. Breguet & Fils, No.2667 Precision Stop-Watch — $4,6 млн

5. Hublot, Big Bang — $5 млн

4. Patek Philippe, Calibre 89 — $6 млн

3. Patek Philippe, Henry Graves Jr. Supercomplication Pocket Watch — $11 млн

2. Chopard 201-Carat — $25 млн

1. Breguet Grande Complication, Marie Antoinette — $30 млн