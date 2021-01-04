Что известно о первой картине великого Леонардо: «Мадонна с гвоздикой»

«Мадонна с гвоздикой» - это картина Леонардо да Винчи, которая находится в постоянной экспозиции мюнхенского музея «Альте Пинакотека» (Старая пинакотека). Считается, что это произведение было написано в конце XV века, между 1472 и 1480 годами. Это первое самостоятельное творение художника.
Мотив в работах других художников
Мадонна с гвоздикой была распространенным мотивом художников Средневековья и Возрождения. Другие известные картины с этим сюжетом принадлежат кисти Рафаэля и Бернардино. Изображение Мадонны с гвоздикой да Винчи, на первый взгляд, относительно условно. Младенец Иисус несколько более реалистичен, чем в других образцах мотива. Если бы да Винчи создал эту работу еще в 1472 году, как предполагали некоторые, то он написал бы ее еще в мастерской Андреа дель Верроккьо, к которой он присоединился в возрасте 14 лет. На заднем плане мы видим арки, сквозь которые виден традиционный для Италии пейзаж. Художнику удалось создать великолепное полотно, поражающее своей чистотой и нежностью.
В работе молодого Леонардо уже проглядывает страсть к мягким текстурам и твердым материалам (как это практикуется в мастерской флорентийского художника).
Да Винчи и его эскизы
Сюжет
На этой картине изображена Дева Мария, сидящая с чрезвычайно пухлым и несколько непропорциональным младенцем Иисусом на коленях. В левой руке она держит гвоздику, символ исцеления. Правой – придерживает Младенца. Да Винчи освещает лица Марии и Младенца, но затеняет фон, используя технику светотени. Заметим, что зрительного контакта у героев нет: ребенок смотрит вверх, мать смотрит. Кажется, что объект их взглядов – главный символ картины – гвоздика. Интерьер портрета представлен комнатой с двумя окнами, обрамляющими Деву Марию. Современники заметили выразительную деталь: да Винчи изображает графин с водой, в котором мастеру удалось максимально реалистично передать воду. Художник умело использует и цветовую палитру.
В росписи преобладают коричневые, красные и золотые тона. Кажется, что все полотно залито особым светом (это тоже дань светотени). Леонардо создает полотно на религиозную тему, как изображена его Мадонна? Это обычная красивая женщина, которая держит на руках своего младенца. А тот игриво забавляется цветком. Милая семейная идиллия. Если бы зритель не знал, что это Дева Мария и Христос, он вполне мог подумать, что это обычные люди. Герои его творения оживают. Кажется, что еще мгновение, и они заговорят. Столь же мастерски переданы детали. Возможно, это та самая картина, о которой Вазари писал: «Мадонна - прекрасное произведение, которое перешло во владение Папы Климента. Деталями на этой картине были ваза с водой и цветы, нарисованные с удивительной реалистичностью, на которых были капли росы, которые выглядели более убедительно, чем настоящие». Эту работу часто сравнивают с «Мадонной Бенуа» из Эрмитажа. Конечно, исследуемая нами картина более сложная по композиции и пространственному расположению, хотя, возможно, менее спонтанная. Как работа попала в «Старую пинакотеку» в Мюнхене после того, как ее приобрел частный немецкий коллекционер, нам неизвестно. Первое время из-за сильного влияния мастерской Верроккьо картина была ему и приписана, но сегодня абсолютно точно известно – это кисть молодого Леонардо.
Фрагменты
Дева Мария
Перед нами Дева Мария. Она просто и удивительно красива. Черты ее лица действительно идеальны. Волнистые каштановые волосы изящно уложены. Дева Мария в работе Леонардо одета в прелестную одежду и драгоценные украшения. Одежда из дорогих тканей поражает своим великолепием.
Интересно, что цвета и даже форма ее сложного платья гармонируют со стилем изображения гор на заднем плане картины. Ее лицо не выражает никаких чувств. Ничто не нарушает спокойствия ее совершенных черт, а полуулыбка Мадонны создает еще большее впечатление оторванности от мира.
Дева Мария
Иисус
В объятиях Девы Марии мы видим Христа. Младенец протягивает руки к цветку, который держит его мама. Этот жест очень важен. Он указывает на то, что ребенок совершенно невинный, и в то же время предсказывает распятие, которое ожидает его в будущем. В отличие от спокойной Мадонны, младенец показан с детской непосредственностью и в процессе активного любопытства гвоздикой. Он целенаправленно тянется за гвоздикой, которая пробудила его интерес. Иисус изображен обычным младенцем, который несколько неловко тянется к символу страсти в руке Марии. Решение изобразить Иисуса в виде простого младенца, а не божества, делает картину да Винчи узнаваемой и близкой для широкой публики.
Младенец Иисус
Символика
Гвоздика интерпретируется как символ исцеления или символ страсти. Хрустальная ваза с нежными цветами говорит о чистоте героини. Именно она передает невинность и очарование Девы Марии. В эпоху Возрождения гвоздика символизировала либо распятие, либо чистую любовь Богородицы. Таким образом, картина предполагает, что Христос, даже будучи младенцем, принял свою будущую жертву на кресте, а задумчивое выражение его матери подразумевает ее понимание будущих событий и безусловную любовь.
Символ гвоздики
Фактически, богатство драпировки, необъятность горного пейзажа с пурпурными и золотыми оттенками, жизненная сила срезанных цветов в хрустальной вазе и мягкость плоти Младенца - это элементы, которые демонстрируют отдаление от более характерного стиля Верроккьо. Стиль принимает те формальные особенности, которые характерны для зрелого Леонардо. Более того, мы не должны упускать из виду поразительное сходство - в чертах лица и других деталях - с уже упомянутой Мадонной Бенуа (драгоценный камень, скрепляющий платье Богородицы на ее груди) и с Благовещением Уффици. Это произведения, которые в их образном и выразительном изобретении довольно четко демонстрируют эволюцию стиля Леонардо.
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