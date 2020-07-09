Как отмыть зеркала без разводов

Эти советы пригодятся не только для зеркал, но и для того, чтоб быстро протереть стеклянные плафоны, большие вазы и стекла в книжных и посудных шкафах.





Большинство из нас знает, что существуют специальные средства для мытья стекол и зеркал, но стоят они довольно дорого, пахнут неприятно, а от некоторых вообще остаются разводы. Мы расскажем, как протереть зеркала быстро и качественно, теми средствами, которые уже есть у вас под рукой.



Столовый уксус

Уксус и водка

Крем для бритья

Приготовьте раствор, смешав 1 стакан воды, 1 стакан уксуса и 3 капли эфирного масла. Подойдет мятное или лимонное, но вы можете добавить любое, которое нравится или совсем не добавлять. Уксус является эффективным средством, обезжиривающим поверхности, поэтому разводов от него никаких не будет. Смешайте уксус с водой в бутылке с пульверизатором. Побрызгайте получившимся средством зеркала и протирайте чистой слегка влажной тряпкой.Кстати: о запахе беспокоиться не стоит, он пропадет через 15−20 минут.Чтобы дело пошло еще быстрее, вместо воды уксус можно смешать с водкой. Пропорции те же 1:1. В смесь можно добавить 10 капель эфирного масла лимона или апельсина.Когда зеркало чистое, но на нем есть небольшие точечные брызги, оставшиеся от зубной пасты или лака для волос, есть способ аккуратно их удалить, не оставляя разводов.Просто нанесите средство на ватный диск и протрите эти капли одну за другой.Чтобы зеркала не запотевали после горячего душа, можно использовать крем для бритья или зубную пасту. Протрите зеркало, нанеся на ткань небольшое количество крема или зубной пасты с помощью чистой тканевой салфетки. Невидимый слой, который останется после такой процедуры, будет препятствовать оседанию водяного пара на поверхности зеркала, а значит, оно не будет запотевать.