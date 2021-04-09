С нами не соскучишься!

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Усольцева8 апреля, 5:22
    Шутка для первого апреля.Как усложнить себ...
  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...

9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Чрезмерное количество парфюма.




9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Парням невдомек, зачем ты выливаешь на себя полфлакона духов, чтобы потом сбивать с ног всех и вся стойким, удушливым ароматом. Они не знают, что это «уд», «ниша», «лимитэд эдишн» и, честно говоря, знать не хотят. Не злоупотребляй парфюмом и отдавай предпочтение легким цветочно-пудровым ароматам с ноткой цитруса – согласно опросам, именно их мужчины находят наиболее сексуальными.

Толстые слои тональных средств


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Ты битый час старательно накладывала на лицо консилер, хайлайтер, тональную основу, пудру и бронзирующие румяна в надежде сразить его рельефными скулами и безупречным тоном кожи. По факту, на твоем (и его) воротнике остаются жуткие пятна кирпичного оттенка, а это тотальный антисекс. Подбери легкое, невесомое тональное средство и всегда удаляй видимые следы макияжа мягким спонжем, распылив на него термальную воду. Немного о консилере: не замазывай им воспаления, а легонько вбивай консилер в кожу – иначе это место будет сильно отличаться по цвету.

Ресницы «паучьи лапки»


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

При неумелом исполнении эффект ресниц Кардашьян превращается в эффект» паучьих лапок» – густо прокрашенные, слипшиеся ресницы с комками туши. Если тебе все же хочется сразить его взглядом, воспользуйся аккуратными пучками искусственных ресниц, наклеив их только на внешние уголки глаз.

Сухая кожа


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Нет ничего менее сексуального, чем сухая кожа ног, загрубевшие локти или потрескавшиеся пятки. Сымитируй свежую, сияющую легким загаром «летнюю» кожу с помощью питательного лосьона-автозагара. Сейчас наука шагнула далеко – подобные средства ухаживают за кожей и деликатно окрашивают ее верхний слой и, главное, приятно пахнут – чем не bb-крем для тела?

Островки небритости на ногах


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Он гладит твою гладкую, нежную ножку и вдруг…островок со щетиной. Упс, видимо ты не заметила, потому что спешила. Это не смертельно, но неприятно. Брей ноги вечером, а не утром, следи за тем, чтобы лезвие было острым и относительно новым – это избавит тебя от неэстетичных красных пупырышек.

Липкий блеск для губ


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Парни не любят вязкие, липкие помады и особенно блески, предпочитая им полное отсутствие макияжа губ. Отдай предпочтение ухаживающим бальзамам или тинтам – они дают привлекательный оттенок и зачастую имеют кремовую или желеобразную текстуру.

Оранжевый автозагар


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Легкий золотистый оттенок визуально стройнит и делает тебя суперсексуальной, но стоит немного перестараться и вуаля, ты похожа на курицу-гриль. Чтобы этого избежать ,всегда выбирай самый светлый оттенок автозагара и наноси его тонким слоем, тщательно растирая на локтях, шее и под коленями. Если все же боишься ошибиться, выбирай средства, в составе которых совсем небольшой процент красящего средства – они позволяют «загореть» постепенно.

Твердые от лака волосы


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Если зафиксировать укладку до состояния твердого мотоциклетного шлема, он не сможет запустить руку в твои пряди, да и вряд ли захочет это сделать. Парни любят простоту, в том числе и в прическах: слегка растрепанные локоны, милый хвост или бабетта – стильно, легко и соблазнительно.

Насыщенные smoky-eyes


9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Все начиналось довольно невинно: ты, твоя любимая палетка теней и зеркало. Ты немного накрасила глаза, затем добавила еще немного цвета и еще… В итоге smoky-eyes получились тяжелыми, неаккуратными и несколько вульгарными – хорошо для подиума, но катастрофа для жизни. А вот если бы ты подвела глаза черным лайнером, а затем растушевала его ватной палочкой или кистью, взгляд получился бы сексуальным и…несколько порочным.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх