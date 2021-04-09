9 бьюти-ошибок, которые не прощают мужчины

Чрезмерное количество парфюма.
Парням невдомек, зачем ты выливаешь на себя полфлакона духов, чтобы потом сбивать с ног всех и вся стойким, удушливым ароматом. Они не знают, что это «уд», «ниша», «лимитэд эдишн» и, честно говоря, знать не хотят. Не злоупотребляй парфюмом и отдавай предпочтение легким цветочно-пудровым ароматам с ноткой цитруса – согласно опросам, именно их мужчины находят наиболее сексуальными.
Толстые слои тональных средств
Ты битый час старательно накладывала на лицо консилер, хайлайтер, тональную основу, пудру и бронзирующие румяна в надежде сразить его рельефными скулами и безупречным тоном кожи. По факту, на твоем (и его) воротнике остаются жуткие пятна кирпичного оттенка, а это тотальный антисекс. Подбери легкое, невесомое тональное средство и всегда удаляй видимые следы макияжа мягким спонжем, распылив на него термальную воду. Немного о консилере: не замазывай им воспаления, а легонько вбивай консилер в кожу – иначе это место будет сильно отличаться по цвету.
Ресницы «паучьи лапки»
При неумелом исполнении эффект ресниц Кардашьян превращается в эффект» паучьих лапок» – густо прокрашенные, слипшиеся ресницы с комками туши. Если тебе все же хочется сразить его взглядом, воспользуйся аккуратными пучками искусственных ресниц, наклеив их только на внешние уголки глаз.
Сухая кожа
Нет ничего менее сексуального, чем сухая кожа ног, загрубевшие локти или потрескавшиеся пятки. Сымитируй свежую, сияющую легким загаром «летнюю» кожу с помощью питательного лосьона-автозагара. Сейчас наука шагнула далеко – подобные средства ухаживают за кожей и деликатно окрашивают ее верхний слой и, главное, приятно пахнут – чем не bb-крем для тела?
Островки небритости на ногах
Он гладит твою гладкую, нежную ножку и вдруг…островок со щетиной. Упс, видимо ты не заметила, потому что спешила. Это не смертельно, но неприятно. Брей ноги вечером, а не утром, следи за тем, чтобы лезвие было острым и относительно новым – это избавит тебя от неэстетичных красных пупырышек.
Липкий блеск для губ
Парни не любят вязкие, липкие помады и особенно блески, предпочитая им полное отсутствие макияжа губ. Отдай предпочтение ухаживающим бальзамам или тинтам – они дают привлекательный оттенок и зачастую имеют кремовую или желеобразную текстуру.
Оранжевый автозагар
Легкий золотистый оттенок визуально стройнит и делает тебя суперсексуальной, но стоит немного перестараться и вуаля, ты похожа на курицу-гриль. Чтобы этого избежать ,всегда выбирай самый светлый оттенок автозагара и наноси его тонким слоем, тщательно растирая на локтях, шее и под коленями. Если все же боишься ошибиться, выбирай средства, в составе которых совсем небольшой процент красящего средства – они позволяют «загореть» постепенно.
Твердые от лака волосы
Если зафиксировать укладку до состояния твердого мотоциклетного шлема, он не сможет запустить руку в твои пряди, да и вряд ли захочет это сделать. Парни любят простоту, в том числе и в прическах: слегка растрепанные локоны, милый хвост или бабетта – стильно, легко и соблазнительно.
Насыщенные smoky-eyes
Все начиналось довольно невинно: ты, твоя любимая палетка теней и зеркало. Ты немного накрасила глаза, затем добавила еще немного цвета и еще… В итоге smoky-eyes получились тяжелыми, неаккуратными и несколько вульгарными – хорошо для подиума, но катастрофа для жизни. А вот если бы ты подвела глаза черным лайнером, а затем растушевала его ватной палочкой или кистью, взгляд получился бы сексуальным и…несколько порочным.
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