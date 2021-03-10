Деревянные советские бараки: как появились и почему существуют до сих пор

В наше время у многих российских граждан есть собственная жилплощадь. Даже если у человека нет семьи, он старается приложить максимум усилий, чтобы приобрести квартиру или дом. Однако в период становления СССР наблюдалась острая нехватка жилья. В самом начале тридцатых годов правительство молодого государства подошло к вопросу со всей ответственностью. Именно тогда и стали возводить бараки. Привет из прошлого можно наблюдать и сегодня. Есть люди, которые до этих пор проживают в старых бараках из дерева.
1. Кино и реальность
До 60-х годов людей селили в бараки, коммуналки или общежития / Фото: for-ua.info
Наверное, есть немало людей, которые еще не забыли детскую советскую кинокартину «Старик Хоттабыч». В ней, как и во многих других фильмах, граждане СССР являются счастливыми обладателями светлых, достаточно больших, а главное, отдельных городских квартир. Но в реальности дела обстояли совершенно иначе. Такое жилище получали чиновники всех рангов и лица, занимающие руководящие должности.
Что касается обычных среднестатистических жителей страны, то их селили или в общагах, или в бараках, или в коммуналках, чем-то похожих на клетки. А вот квартиры «из телевизора» появились намного позже, уже в шестидесятых годах. Называют эти небольшие отдельные квартиры хрущевками, ведь именно при Никите Сергеевиче и стали их строить.
2. Первые постройки для рабочего класса
Первые бараки были предназначены для сельских жителей / Фото: fotokonkurs.ru
Бараки, которые впоследствии символизировали индустриализацию, были двухэтажными. Заселялись в них сельские жители, которые переехали в город и из крестьян оперативно переквалифицировались в рабочих. Именно благодаря им, быстро вырастали целые города, которые очень стремительно развивались. Нередко строительство домов разворачивалось прямо на заводских территориях. Так не нужно было тратить время и деньги на транспорт, чтобы добраться до места работы.
Из всех возможных вариантов строительство этих самых бараков было наиболее экономичным. Поэтому, когда начинали застраивать новые поселки и города, то эти строения появлялись в первую очередь. Плита, которая топилась дровами и туалет где-то на улице в то время никого не смущали.
Газ в бараках тоже отсутствовал. Сами же по себе помещения были длинными, а кухни, по типу общаговских, общими. Площадь жилой комнаты приблизительно была от десяти до пятнадцати метров квадратных.
3. Безопасно ли это
Срок эксплуатации барачных сооружений давно уже истек / Фото: znaigorod.ru
Сказать, что современные барачные сооружения полностью безопасны, сложно. Дело в том, что изначальный эксплуатационный срок у этих конструкций был не более двадцати лет. Но прошло уже гораздо больше времени, а они продолжают активно использоваться. Таким образом, все сроки по эксплуатации давно превышены в два, три, а то и больше раз. Естественно, исправить плачевность положения даже самый дорогой косметический ремонт не сможет.
В таких помещениях часто случаются обвалы или пожары / Фото: humus.livejournal.com
Достаточно часто в этих старых зданиях происходят обрушения или пожары. Это и неудивительно, ведь здесь отсутствует даже простейшая инфраструктура. Но в этих жилых помещениях можно прописаться, поэтому некоторые граждане, хотя бы ради прописки приобретают жилплощадь в бараках.
4. Жестокая действительность
Сегодня в бараках живут пенсионеры / Фото: pastvu.com
В настоящее время в барачных зданиях проживают, как правило, бедные слои населения или пенсионеры, у которых нет возможности купить себе жилье с более комфортными условиями. Тем временем, представители власти говорят, что всех вовремя расселить они попросту не успевают. Предоставляют жилплощадь тем, у кого квартира находится в совсем уж неблагоприятном состоянии.
Когда-то людям уже пообещали, что у них у всех будут светлые квартиры с удобствами, а не клетки в бараках. Кто знает, может действительно придет время, когда в нашей стране не останется ни единого деревянного барака родом из прошлого.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии