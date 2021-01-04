Как проехаться в лифте без остановок

Когда ты живешь на этаже выше третьего, то поездка на лифте, особенно в начале рабочего дня гарантированно превращается в стоп-аттракцион по сбору всех соседей по подъезду на разных этажах. Приятного в этом мало, особенно если уже куда-то опаздываешь.

Иногда хочется побыть «здоровым эгоистом» и ездить на лифте в гордом одиночестве! Самое интересно, что есть вполне законный и простой способ осуществить свое маленькое «пакостное» желание.



Сбор пассажиров по этажам – главная проблем в использовании лифта. Особенно актуально это для нынешнего времени с не самой простой и спокойной эпидемиологической обстановкой. Надолго оставаться в тесном пространстве с незнакомыми или малознакомыми людьми, особенно если они не используют средства индивидуальной защиты – не самая лучшая идея. Конечно, можно всегда прогуляться пешком по лестнице! Однако, провернуть подобное с годами становится все сложнее, а если нужно еще пару сумок из магазина домой занести, то такое «приключение» даже для молодых людей будет серьезным вызовом.



К счастью, существует один проверенный способ кататься на лифте в гордом одиночестве. Зная одну хитрость, можно проехать от первого этажа до последнего ни разу не остановившись по пути.

Для этого достаточно сесть в лифт и нажать кнопку закрыть двери. После того, как аппарат двинется вверх или вниз, необходимо зажать пальцем данную кнопку и удерживать ее в таком положении до окончания поездки. В этом случае лифт не будет реагировать на команды с других кнопок вызова в подъезде.Стоит также отметить, что данная функция вовсе не является инновационной. В лифтах она существовала почти всегда. Аналогичную хитрость проворачивала с кнопкой «Стоп» советская детвора. Правда там принцип был немного другим. Нужно было успеть нажать заветную кнопку в момент, когда лифт только начинал замедляться для остановки. В таком случае, двери лифта не открывались и спустя несколько секунд он ехал дальше.