11 звезд, которые пообещали хранить непорочность до свадьбы

«Да, ладно, что, есть и такие?» - воскликните вы. В мире соблазнов и свободы полов трудно придерживаться собственных принципов. Тем более если речь идет о звездных девственниках . Да и порой их поведение говорит совершенно об обратном. Однако нас впечатлил целый список знаменитых персон, кто смог сдержать данное обещание и сохранить непорочность до свадьбы.Сейчас, глядя на аппетитные формы певицы и ее откровенные наряды, трудно представить, что она смогла так долго продержаться. Тем более в настоящее время поп-дива знаменита своими эксцентричными выходками и многочисленными романами . И вот в 24 года она встретила мужчину своей мечты - продюсера Томми Моттолу, который стал ее мужем. Мэрайя утверждает, что это был ее первый сексуальный опыт.Знаменитые братья Джонас не только в юности пообещали добиться успеха и популярности, сочиняя песни для собственного коллектива «Jonas Brothers», но и во всеуслышание заявили, что любовь женщин не сможет их сбить с праведного пути. И долгое время они все носили кольца невинности. Но вот полностью сдержать обещание смог лишь один из них. Кеви в 22 года женился на Даниэль Делиса, с которой счастлив и поныне.В браке они растят двух детишек.Известной модели бренда Victoria's Secret достаточно лишь взглянуть и плавно повести бедром, чтоб сразить мужчину наповал. Однако первым обладателем этой неземной красоты стал баскетболист Марко Ярич. Девушка ждала своего избранника до 27 лет! Грустно, но эта жертва не помогла паре достичь счастья в личной жизни. Хотя все же Адриана и Марко постарались сохранить дружеские отношения ради двух дочек.Певица из Шотландии, которая в один миг завоевала сердца огромной аудитории, до сих пор не знает мужских ласк . В детстве из-за родовой травмы и неспособности быстро запоминать её прозвали «глупышка Сьюзи», а в юности она не вписывалась в принятые стандарты красоты. Поэтому сейчас единственное существо мужского рода, которое может нежиться в ее постели - это кот Пиблз.В свои 59 лет женщина отнюдь не тяготится статусом «стареющей девы», ведь после участия в конкурсе Britain's Got Talent она может наслаждаться общением с поклонниками. Запись ее выступления на YouTube просмотрели более 242 млн.раз Ведь для успеха совсем не обязательно обладать шикарной фигурой - сильный волнующий голос Сьюзан был оценен премией «Грэмми», докторской степенью и миллионными контрактами.Бывшую Мисс США не раз журналисты включали в списки самых желанных женщин планеты. Однако длинноногая красавица придерживалась принципа «до свадьбы - ни-ни». Ее «принцем» стал актер Марио Лопеса, за которого она вышла замуж в 31 год. Однако брак продержался лишь один месяц. В последствии, все же, Эли обрела счастье с режиссером Алехандро Гомесом Монтеверде. И, по ее признанию, все время между двумя замужествами у нее не было секса, так как она продолжает являться противницей интимных отношений вне брака.Джессика родилась в семье священника и с детства воспитывалась в строгости и правильных нравственных традициях. Свою певческую карьеру она начинала в церковном хоре, и уже в 16 получила серьезный контракт. Поэтому родители имели все основания надеяться, что слава, деньги и успех смогут развратить их дочь. Да и сама Джессика в интервью всячески подчеркивала, что не готова отдаться абы кому.И вот в 22 года она выходит замуж за участника группы 98 Degrees Ника Лаше. Казалось, что в замужестве Джессика станет благочестивой дамой. Однако поп-дива в одночасье рушит все сложившиеся стереотипы и созданный образ пай-девочки. Вместе с мужем они начинают сниматься в реалити-шоу «Молодожены», где находятся под прицелом камер 24 часа в сутки. Надо ли говорить, что шоу оказалось успешным, а вот брак достаточно быстро расстроился. Джессика подала на развод , и за следующие 4 года успела сменить 15 ухажеров!Эта экранная Фиби из комедийного сериала «Друзья» могла менять воздыхателей, как перчатки. А в реальной жизни Лиза Кудроу совершенно другая. Она не раз проявляла себя как умная и спокойная девушка с твердыми моральными принципами, пока ее коллеги по сериалу Дженнифер Энистон и Кортни Кокс устраивали веселые вечеринки с симпатичными молодыми людьми. Лиза свою девственность хранила вплоть до 31 года, когда познакомилась с Майклом Стерном, с которым и обвенчалась. Эта крепкая семья счастлива по сей день. А все потому, что Лиза умеет разграничивать семью и работу.История Селин Дион достойна пера поэта или экранного воплощения. Ее романтическая любовь овяна чистотой и непорочностью. А началось все со счастливой случайности. Брат будущей певицы отправил запись голоса юной Селин музыкальному менеджеру . Причем адрес был найден случайно - его юноша нашел на обложке музыкального диска. Первая встреча Рене Анжелила и Селин Дион произошла, когда девочке было 12, а продюсеру 38 лет. Ангельский голос настолько поразил музыкального работника, что он заложил свой дом, чтоб изыскать средства на запись первого альбома.А вот девочка влюбилась в него по-взрослому. Конечно, ничего романтического и интимного не могло и быть. Лишь спустя много лет 25-летняя певица через песни признается в любви - свой альбом The Colour of My Love она посвятит Анжелилу. Рене и Селин в 1994 году сыграют красивую свадьбу и проживут в согласии больше 20 лет. И лишь страшная болезнь и смерть Рене смогут разлучить их. «Цветом жизни» называет своего первого и единственного мужчину тоскующая певица.Встреча со взрослой жизнью у Бейонсе произошла довольно рано - с юных лет будущая поп-дива трудилась. Она посещала всевозможные кастинги, выступала на школьных концертах и конкурсах. На ее пути к успеху порой встречались похотливые продюсеры и просто слишком настойчивые поклонники, но девушка была непреклонна. В 21 год она встретила репера Джей-Зи, который стал не только ее первым мужчиной, но и бессменным наставником и продюсером. В 2008 году они обвенчались, а сейчас воспитывают троих детей.Американка, чьи музыкальные композиции в стиле кантри полюбились многим, является убежденной христианкой. Она также чтит традиции и предпочитает хранить невинность до первой брачной ночи. Со своим бой-френдом и будущим мужем звезда встречалась около двух лет, при этом хоккеист Майк Фишер уважительно относился ко взглядам девушки. Они расписались, когда Кэрри уже было 27 лет.Этот обаятельный красавчик, известный зрительницам по фильмам «Железный человек» и «Пленницы», тоже входит в список звезд, лишившихся невинности после женитьбы. Кстати сказать, в брак актер вступал уже четыре раза. Этот обаятельный красавчик, известный зрительницам по фильмам «Железный человек» и «Пленницы», тоже входит в список звезд, лишившихся невинности после женитьбы. Кстати сказать, в брак актер вступал уже четыре раза. А вот в перерывах ничто не мешало ему встречаться сразу с несколькими претендентками на эту роль. Ведь, как заявил сам Терренс, он не давал поводов для обвинения в неверности - с девушками у него были лишь платонические отношения.