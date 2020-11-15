Психосоматика: что делать, если в болезнях виноваты нервы

«Все болезни от нервов» — было время, когда учёные подсмеивались над этой фразой. Однако сегодня к ней относятся серьёзно. В современной науке существует целый любопытный раздел — психосоматическая медицина, который изучает, как переживания способны повлиять на физическое здоровье. Спойлер: весьма ощутимо.

Что такое психосоматика и как она работает

Тот факт, что состояние души, разума (по‑гречески — psycho, «психо») влияет на самочувствие тела (soma, «сома»), человечество заметило давно. Достаточно вспомнить самые банальные примеры: от страха пересыхает во рту, от обиды появляется комок в горле. Стыд заставляет краснеть — вызывает повышение температуры кожи на лице. Жизненные потрясения способны вызвать сердечный приступ.

Этих примеров настолько много, что они не могли остаться незамеченными наукой.

В 1818 году немецкий психиатр Иоганн‑Христиан Хейнрот впервые использовал термин «психосоматика», которым установил связь между чувствами, эмоциями, переживаниями и физическими болезнями. А спустя 100 лет, в 1922 году, австрийский психоаналитик Феликс Дойч ввёл понятие «психосоматическая медицина».

Дойч же выделил некоторые психосоматические расстройства. Правда, как психоаналитик, он сосредоточился в основном на неврозах и истериях. И в качестве расстройств рассматривал те ситуации, когда пациент бессознательно демонстрировал симптомы несуществующей болезни, чтобы прекратить некий социальный конфликт.

Примеры: женщина, которая от избытка переживаний по поводу «неудобной» ситуации теряет сознание. Или ребёнок, которого начинает рвать при мысли о необходимости снова отправляться в школу с суровыми правилами.

Но психосоматика оказалась штукой более глубокой, нежели истерия.

В 1968‑м Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM‑II) определило психосоматические нарушения как «очевидные физиологические симптомы, вызванные психоэмоциональными факторами». А к 1980‑му и вовсе стало ясно, откуда эти симптомы берутся.

Исследования обнаружили биологически активные вещества — нейропептиды. Эти белковые структуры образуются в центральной нервной системе, в частности в отделах мозга, связанных с эмоциями. Распределяясь по органам и тканям, они влияют в том числе на их физиологическое состояние.

Нейропептиды управляют обменом веществ, стимулируют или тормозят выброс гормонов, влияют на скорость обновления клеток и активно вмешиваются в работу иммунной системы.

Эмоции влияют на производство нейропептидов. А нейропептиды, в свою очередь, управляют жизнедеятельностью всего организма. Так связь между психическим состоянием и физиологией была подтверждена.

Какими бывают психосоматические заболевания

Самыми разными. Известно, что у 20–30% пациентов, обращающихся к врачам по тому или иному поводу, присутствуют симптомы, которые нельзя объяснить с медицинской точки зрения.

К примеру, человек по всем объективным параметрам здоров, но у него каждый день болит голова. Или он не может избавиться от навязчивого кашля. Или…

Распространённость подобных необъяснимых симптомов заставила учёных предположить, что до 20% заболеваний имеют психологическую причину: пережитый стресс или загнанные внутрь переживания.

По современной международной классификации психосоматические расстройства делят на две группы:

Не связанные с повреждением тканей. К этой группе относят всевозможные респираторные нарушения (например, навязчивый психогенный кашель или гипервентиляционный синдром), некоторые сердечно‑сосудистые заболевания (к примеру, гипертонию или кардионевроз), а также кожные нарушения вроде зуда неустановленной природы. Связанные с повреждением тканей. Сюда входят астма, дерматит, экзема, язвенная болезнь желудка, слизистый колит, язвенный колит, крапивница и другие заболевания, при которых физически страдает кожа или другие органы.

Это далеко не единственный вариант классификации: существуют куда более подробные и сложные. И естественно, далеко не полный перечень болезней, развитие которых может быть связано с переживаниями и стрессом.

Но вот чего в классификациях нет, так это связи между видом стресса и конкретным заболеванием. В Сети ходит немало любопытных списков, сообщающих, например, что «причина артрита — самообесценивание, неверие в свои силы». Или, положим, «причина близорукости — в том, что вы не хотите замечать, что происходит вокруг». Или: «заболевания желчного пузыря возникают из‑за излишней желчности — раздражительности, злости на окружающий мир».

Подобные списки — откровенная ересь. И с доказательной медициной такие «диагнозы» не имеют ничего общего.

Как лечить психосоматические заболевания

Начинать нужно с постановки диагноза. Необходимо убедиться, что физических объяснений вашим симптомам действительно нет. А это значит, придётся проконсультироваться с квалифицированным врачом, сдать назначенные им анализы, пройти необходимые дополнительные исследования.

Ни в коем случае не вздумайте лечить боли, положим, в районе желчного пузыря попытками «стать добрее». Так вы можете потерять время и довести излечимую в целом болезнь до неизлечимой фазы.

Если врач решит, что ваши симптомы могут быть спровоцированы психологическими факторами, он предложит лечение, которое поможет вам справиться с тревогой и стрессом. Например, пропишет успокоительные или антидепрессанты. Настоятельно порекомендует отдых и цифровой детокс — отказ от гаджетов на некоторое время. Посоветует пройти курс психотерапии.

В общем, в каждом случае нужен индивидуальный подход. И эффективнее искать его с помощью квалифицированного медика.