Кока-кола в обмен на «Ладу», или 10 интересных фактов о напитке, покорившем мир

Какое количество экспонатов было собрано коллекционером Кока-Кола, прежде чем он попал в «Книгу рекордов Гиннесса», как в Союзе Советских Социалистических республик появился этот напиток в бесцветном варианте (в сороковых годах) – эти и не только мало кому известные факты о всемирно знаменитом бренде будут многим интересны.
1. Сироп в обмен на «Ладу»
Впервые жители СССР познакомились с Coca-Cola во время Олимпиады-80/ Фото: yvision.kz
Начало поставок из-за границы сиропа для производства Кока-Колы в СССР приходятся на 78-й год. Граждане Советского государства попробовали этот напиток впервые в 1979 г. во время проведения чемпионата мира по хоккею, а затем Олимпиады-80. Так как иностранные производители открывать собственные заводы на территории Советского Союза не могли, изготовлением и реализацией продукта занимались наши государственные предприятия. Самое интересное, что сироп, поставляемый в СССР, закупался не за деньги, а по бартеру. Наша страна расплачивалась за сырье автомобилями марки «Лада». Как с этими машинами поступали? Все просто – они продавались населению Великобритании. Что примечательно, компания не окупала свои затраты, но этот ход был для нее необходим.
2. Красное большое колесо
Колесо обозрения Coca-Cola London Eye / Фото: fotokto.ru
С 2015 года одно из наиболее больших и высоких колес обозрения (имеется в виду во всем мире) изменило свое название. Вместо London Eye оно стало Coca-Cola London Eye. Подсветка конструкции была сделана в характерной цветовой гамме – сочетание красного и белого (фирменное цветовое решение бренда). В аналогичном для ТМ стиле здесь оформлены и кабинки.
3. Автомат с лицом человека
Сегодня банку Кока-Колы можно получить за простые обнимашки / Фото: goldvoice.club
Самые первые автоматические установки, в которых продавалась Coca-Cola, были установлены в двадцать девятом году прошлого века. Внешне это были красные, достаточно большие ящики с четырьмя ножками. В нем помещалось семьдесят две бутылки с напитком. Эти машины функционировали совместно с продавцом, в обязанности которого входил прием монет (оплаты). Вендинг-машины за прошедшие девяносто лет прошли свой путь эволюции и модернизации. Теперь они дарят баночки с Кока-Колой за простые обнимашки.
4. Увидел постер с красавицей и влюбился
Актриса Хильда Кларк в рекламе Кока-Колы / Фото: vergoti.livejournal.com
Хильда Кларк, знаменитая актриса, стала первым лицом на рекламных плакатах Coca-Cola. На протяжении восьми лет кряду она улыбалась с календарей и плакатов, рекламируя напиток. Впервые это произошло в далеком 1895 г. После того, как этот постер увидел миллионер Ф. Флауэр, он воспылал к девушке любовью и вскоре сделал предложение, которое она приняла.
5. Coca-Cola Маршальская
Г. Жуков и Дуайт Эйзенхауэр / Фото: brookdalecc.edu
Достаточно интересное определение для исторического мифа. Но этот вариант сладкой газировки был на самом деле. Маршал Г. Жуков во время пребывания в гостях у Дуайта Эйзенхауэра, главнокомандующего союзными войсками в Европе, впервые попробовал напиток, который сразу же ему безумно понравился. Он даже попросил выпустить для него специальную партию Кока-Колы с аналогичными вкусовыми свойствами, но прозрачную. Помог воплотить желаемое в действительность американский президент Гарри Трумэн. Теперь, маршал спокойно наслаждался любимым продуктом и даже никто не заподозрил, что пьет он не обычную воду. На бутылочках отсутствовали этикетки, на крышках же была изображена красная звезда – символ Советского Союза.
6. Морозный «Ветер Перемен»
Первая наружная реклама в СССР / Фото: fr.rbth.com
В конце 80-х в Союзе Советских Социалистических Республик появилась и первая наружка (наружная реклама) американского бренда. Размещалась она в столице государства на Пушкинской площади. Москвичи увидели своими глазами неоновую вывеску с характерной надписью Coca-Cola. Конструкция, установленная в святая святых СССР, была включена Невилом Исделлом, который на тот момент занимал должность руководителя Центральноевропейского отделения Кока-Кола, а со временем стал председателем совета директоров. Исделл включил рубильник, когда на улице был сильнейший мороз и дул ужасный ветер. Он стал одним из тех иностранных граждан, кто первым прочувствовал на себе «Ветер Перемен». Scorpions о нем спели спустя год.
7. Километр баночек
Давид Андреани и его коллекция / Фото: coca-colaitalia.it
В 2014 году Давид Андреани, житель Италии, был внесен в «Книгу рекордов Гиннесса» в качестве самого крупного коллекционера, собравшего наибольшее число баночек из-под Кока-Кола. Всего в коллекции собрано 10 558 экземпляров, которые, если поставить в один ряд, дают возможность получить стену продолжительностью в один километр. На пересчет общего количества экспонатов у эксперта ушло целых два дня.
8. Желтый караван
Желтый грузовичок с любимым напитком / Фото: www.pinterest.es
В тридцатых годах двадцатого столетия все грузовики, в которых развозился напиток, были окрашены в желтый цвет. Оформление фургонов было придумано Раймондом Лоуи, «отцом» промышленного современного дизайна.
9. Горячий прием
Китайцы не сразу оценили вкус Кока-Колы / Фото: turkagram.com
В конце семидесятых годов Coca-Cola стала постепенно покорять китайский рынок. И, что самое интересное, потребителям напиток не понравился. Проблема заключалась в традиции китайцев употреблять все напитки без исключения в горячем виде. Естественно, они решили подогреть и Кока-Колу. В итоге представителям компании, работающим в китайском подразделении, пришлось полностью изменить сознание местных жителей, прежде чем они изменили своей привычке и стали пить продукт, как и все в мире, охлажденным.
10. В день почти два миллиарда порций
Каждый день люди употребляют 1.9 миллиардов порций Кока-Колы/ Фото: thebestoftheinternets.blogspot.com
Ежедневно люди употребляют 1.9 миллиардов порций Кока-Колы. Сам же бренд знаком 94% жителям от всего населения нашей планеты. Пожалуй, настолько знаменитой и любимой марки продукта больше в природе не существует.
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