Кока-кола в обмен на «Ладу», или 10 интересных фактов о напитке, покорившем мир

1. Сироп в обмен на «Ладу»

Впервые жители СССР познакомились с Coca-Cola во время Олимпиады-80/ Фото: yvision.kz

2. Красное большое колесо

ru Колесо обозрения Coca-Cola London Eye / Фото: fotokto.ru

3. Автомат с лицом человека

Сегодня банку Кока-Колы можно получить за простые обнимашки / Фото: goldvoice.club

4. Увидел постер с красавицей и влюбился

Актриса Хильда Кларк в рекламе Кока-Колы / Фото: vergoti.livejournal.com

5. Coca-Cola Маршальская

Г. Жуков и Дуайт Эйзенхауэр / Фото: brookdalecc.edu

6. Морозный «Ветер Перемен»

Первая наружная реклама в СССР / Фото: fr.rbth.com

7. Километр баночек

Давид Андреани и его коллекция / Фото: coca-colaitalia.it

8. Желтый караван

Желтый грузовичок с любимым напитком / Фото: www.pinterest.es

9. Горячий прием

Китайцы не сразу оценили вкус Кока-Колы / Фото: turkagram.com

10. В день почти два миллиарда порций

Каждый день люди употребляют 1.9 миллиардов порций Кока-Колы/ Фото: thebestoftheinternets.blogspot.com