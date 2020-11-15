Вениамин Вайсман: что стало с мошенником №1 в СССР

Из щипачей в мошенники
Если верить автору книги «Червонцы из жидкого золота» Александру Тарасову, уроженец города Житомира Вениамин Вайсман встал на преступный путь еще в девятилетнем возрасте. Именно тогда он начал промышлять мелкими карманными кражами. Благодаря такому богатому опыту, к юности Вайсман стал первоклассным щипачем. Для того, чтобы не попадаться в руки сотрудников правоохранительных органов вор часто гастролировал по необъятному Советскому Союзу: бывал и в Москве, и в Киеве, и в Ленинграде, и в Одессе, и в Свердловске. Однако, несмотря на такую конспирацию, удача улыбалась Вайсману не слишком часто.
Вениамин Вайсман не единожды оказывался в местах не столь отдаленных, но не единожды оттуда и сбегал. В 1944 году Вайсман совершил очередной побег из лагеря, который закончился для него печально: беглый заключенный отморозил конечности, в результате чего лишился обеих ног и одной руки.Оказавшись на свободе осенью следующего года, Вайсман переключился на иной вид деятельности – мошенничество.
Но обманывал он не рядовых граждан, а высокопоставленных сотрудников различных министерств и ведомств. Представляясь в учреждениях героем Советского Союза, Вайсман обзавелся не только денежными средствами, но и отдельной квартирой. Последний эпизод упоминает в своей книге «Нулевые. Степень. Письма» и Илья Герасимов. В сети, расставленные Вениамином Вайсманом, попались министры металлургии, транспорта, финансов: всего более 25 человек.
Откровения «героя»
Министр тяжелого машиностроения Николай Казаков оказался последним. Стоит отметить, что Казакова Вайсман уже навещал. В первый визит чиновник распорядился выдать «герою» 1,5 тысячи рублей. Во второй раз Вениамин потребовал на 500 рублей больше. Казаков снова отдал соответствующее распоряжение, а потом позвонил куда следует. Вайсмана арестовали мгновенно.
Оказавшись в руках правоохранительных органов, Вениамин Вайсман решил ничего не скрывать и откровенно поведал следователям не только о своих похождениях, но и мотивах, толкнувших его на преступления. Как пишет в своей книге «Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела» Андрей Колесник, Вайсман заявил, что отойти от воровства и заняться обманом обладателей высоких должностей его заставила вовсе не инвалидность, а жажда мести.
Андрей Колесник утверждает, что Вайсман поведал стражам порядка случай, который произошел, когда мошенник трудился на заводе. Именно в это период своей жизни Вениамин стал свидетелем того, как какой-то чиновник с лоснящимся лицом грубо оттолкнул калеку во фронтовом плаще, обратившегося к нему с просьбой о помощи. С этого момента Вайсман и решил мстить всей советской системе.
Слово «мстителя»
Во многом именно благодаря громкому заявлению Вайсмана, его судьбой заинтересовались не только работники следственных органов и отечественные биографы, но и зарубежные историки. Яркий пример тому — австралийка Шейла Фицпатрик, которая написала целый труд The World of Ostap Bender: Soviet Confidence Men in the Stalin Period Vaisman. Впрочем, впоследствии Вениамин Вайсман от своей «миссии» отказался.
Он пообещал сотрудникам МУРа, что больше никогда не будет совершать преступлений. Свое слово Вайсман сдержал. Может, именно поэтому следователи приняли в судьбе бывшего заключенного самое активное участие. Милиционеры помогли Вениамину Боруховичу получить место в Доме инвалидов в Оренбургской области. Там Вайсман и скончался в 1969 году.
Юлия Попова
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