Вениамин Вайсман: что стало с мошенником №1 в СССР

Слово «мстителя»

Во многом именно благодаря громкому заявлению Вайсмана, его судьбой заинтересовались не только работники следственных органов и отечественные биографы, но и зарубежные историки. Яркий пример тому — австралийка Шейла Фицпатрик, которая написала целый труд The World of Ostap Bender: Soviet Confidence Men in the Stalin Period Vaisman. Впрочем, впоследствии Вениамин Вайсман от своей «миссии» отказался.

Он пообещал сотрудникам МУРа, что больше никогда не будет совершать преступлений. Свое слово Вайсман сдержал. Может, именно поэтому следователи приняли в судьбе бывшего заключенного самое активное участие. Милиционеры помогли Вениамину Боруховичу получить место в Доме инвалидов в Оренбургской области. Там Вайсман и скончался в 1969 году.