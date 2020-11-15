Вениамин Вайсман: что стало с мошенником №1 в СССР

Из щипачей в мошенники

Если верить автору книги «Червонцы из жидкого золота» Александру Тарасову, уроженец города Житомира Вениамин Вайсман встал на преступный путь еще в девятилетнем возрасте. Именно тогда он начал промышлять мелкими карманными кражами. Благодаря такому богатому опыту, к юности Вайсман стал первоклассным щипачем. Для того, чтобы не попадаться в руки сотрудников правоохранительных органов вор часто гастролировал по необъятному Советскому Союзу: бывал и в Москве, и в Киеве, и в Ленинграде, и в Одессе, и в Свердловске. Однако, несмотря на такую конспирацию, удача улыбалась Вайсману не слишком часто.

Вениамин Вайсман не единожды оказывался в местах не столь отдаленных, но не единожды оттуда и сбегал. В 1944 году Вайсман совершил очередной побег из лагеря, который закончился для него печально: беглый заключенный отморозил конечности, в результате чего лишился обеих ног и одной руки.

Оказавшись на свободе осенью следующего года, Вайсман переключился на иной вид деятельности – мошенничество.

Но обманывал он не рядовых граждан, а высокопоставленных сотрудников различных министерств и ведомств. Представляясь в учреждениях героем Советского Союза, Вайсман обзавелся не только денежными средствами, но и отдельной квартирой. Последний эпизод упоминает в своей книге «Нулевые. Степень. Письма» и Илья Герасимов. В сети, расставленные Вениамином Вайсманом, попались министры металлургии, транспорта, финансов: всего более 25 человек.