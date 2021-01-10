10 неожиданных причин пожара в доме

Потенциальных источников пожара больше, чем вы думаете. Они скрываются среди самых обычных вещей. Проверьте, нет ли их в вашем доме.





Грязные тряпки

Электрическое одеяло



Пыль

Удлинитель

Фильтр сушильной машины

Ноутбук

Лампочки

Батарейки

Животные

Кухонная вытяжка

Тряпки, промасленные морилкой – бомба замедленного действия. На воздухе вещества в составе раствора окисляются, и ткань может спонтанно загореться – сама по себе, вдали от источников огня.Храните тряпочки, пропитанные морилкой, олифой и другой «химией», правильно – в металлической емкости с крышкой, наполненной водой.Этот гаджет успели по достоинству оценить уже тысячи людей по всему миру. Одеяло с подогревом выручит вас холодной зимней ночью, но при неправильном использовании оно может стать причиной пожара в доме. Не позволяйте домашним животным на нем спать и никогда не накрывайте электроодеяло другими постельными принадлежностями. Включайте подогрев на минимум, а утром всегда отключайте гаджет от сети.Верите вы или нет, но пыль может стать причиной домашнего пожара, если она накопилась на и вокруг электрических приборов, розеток и даже на полу с электрическим подогревом. Не откладывайте уборку надолго – чтобы не подвергать риску свое жилище, а может и жизнь.Специалисты не советуют использовать удлинитель или «тройник» на постоянной основе.Эти приспособления созданы как временное решение – и вот почему. Подключение нескольких кабелей к одной розетке приводит к перегрузке электросети и может вызвать короткое замыкание.Пригласите электрика, чтобы установить дополнительные розетки, если их не хватает.Сушильная машина, которая создана для облегчения жизни человека, может также серьезно ее усложнить. Все дело в том, что фильтр прибора накапливает большое количество пыли и ворса. При нагреве вся эта масса может легко воспламениться и спровоцировать пожар. Чтобы этого не случилось, регулярно очищайте фильтр от загрязнений – например, с помощью липкого ролика для одежды.Большинство ноутбуков при длительной работе сильно нагреваются. Помните об этом, оставляя технику на кровати, скатерти и других легко воспламеняющихся поверхностях.После работы ноутбук нужно обязательно отключить от сети.Сами по себе лампочки не опасны – опасно их неправильное использование. Если вы решили подключить лампочку на 60 ватт к патрону с напряжением в 40 ватт, остановитесь! Подобные «игры» с электричеством неизбежно ведут к короткому замыканию.Если вы храните девятивольтовую батарейку в ящике с мелочами, вы зря это делаете. В тот момент, когда ее контактные части соприкоснутся с металлическими предметами – например, канцелярскими скрепками или шурупами – батарейку может закоротить. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.Оберните полюсы батарейки изолентой и храните их в заводской упаковке.Кто-то решил поточить зубы, перегрызая провода? Эту вредную привычку у питомца нужно искоренять – решительно и сразу. Она опасна для животного ударом тока, а для вас – возможным пожаром.Как часто вы моете вытяжку? Если делать это нерегулярно, прибор начинает накапливать жир и грязь, которые могут вызвать пожар – если случайно оторвутся и упадут на плиту.