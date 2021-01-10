10 неожиданных причин пожара в доме

Потенциальных источников пожара больше, чем вы думаете. Они скрываются среди самых обычных вещей. Проверьте, нет ли их в вашем доме.
Грязные тряпки
Тряпки, промасленные морилкой – бомба замедленного действия. На воздухе вещества в составе раствора окисляются, и ткань может спонтанно загореться – сама по себе, вдали от источников огня.
Храните тряпочки, пропитанные морилкой, олифой и другой «химией», правильно – в металлической емкости с крышкой, наполненной водой.
Электрическое одеяло
Этот гаджет успели по достоинству оценить уже тысячи людей по всему миру. Одеяло с подогревом выручит вас холодной зимней ночью, но при неправильном использовании оно может стать причиной пожара в доме. Не позволяйте домашним животным на нем спать и никогда не накрывайте электроодеяло другими постельными принадлежностями. Включайте подогрев на минимум, а утром всегда отключайте гаджет от сети.
Пыль
Верите вы или нет, но пыль может стать причиной домашнего пожара, если она накопилась на и вокруг электрических приборов, розеток и даже на полу с электрическим подогревом. Не откладывайте уборку надолго – чтобы не подвергать риску свое жилище, а может и жизнь.
Удлинитель
Специалисты не советуют использовать удлинитель или «тройник» на постоянной основе. Эти приспособления созданы как временное решение – и вот почему. Подключение нескольких кабелей к одной розетке приводит к перегрузке электросети и может вызвать короткое замыкание.
Пригласите электрика, чтобы установить дополнительные розетки, если их не хватает.
Фильтр сушильной машины
Сушильная машина, которая создана для облегчения жизни человека, может также серьезно ее усложнить. Все дело в том, что фильтр прибора накапливает большое количество пыли и ворса. При нагреве вся эта масса может легко воспламениться и спровоцировать пожар. Чтобы этого не случилось, регулярно очищайте фильтр от загрязнений – например, с помощью липкого ролика для одежды.
Ноутбук
Большинство ноутбуков при длительной работе сильно нагреваются. Помните об этом, оставляя технику на кровати, скатерти и других легко воспламеняющихся поверхностях.
После работы ноутбук нужно обязательно отключить от сети.
Лампочки
Сами по себе лампочки не опасны – опасно их неправильное использование. Если вы решили подключить лампочку на 60 ватт к патрону с напряжением в 40 ватт, остановитесь! Подобные «игры» с электричеством неизбежно ведут к короткому замыканию.
Батарейки
Если вы храните девятивольтовую батарейку в ящике с мелочами, вы зря это делаете. В тот момент, когда ее контактные части соприкоснутся с металлическими предметами – например, канцелярскими скрепками или шурупами – батарейку может закоротить. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Оберните полюсы батарейки изолентой и храните их в заводской упаковке.
Животные
Кто-то решил поточить зубы, перегрызая провода? Эту вредную привычку у питомца нужно искоренять – решительно и сразу. Она опасна для животного ударом тока, а для вас – возможным пожаром.
Кухонная вытяжка
Как часто вы моете вытяжку? Если делать это нерегулярно, прибор начинает накапливать жир и грязь, которые могут вызвать пожар – если случайно оторвутся и упадут на плиту.
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