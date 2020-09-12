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Как выглядели первые переселенцы в Америку

Все снимки, которые вы здесь увидите, сделаны фотографом-любителем Огастесом Шерманом, который работал клерком в канцелярии главного пункта приема иммигрантов на острове Эллис (Нью-Йорк) с 1892 по 1925 год. Шерман фотографировал прибывших при прохождении таможни, в их национальной одежде.

Впервые эти снимки были опубликованы журналом National Geographic в 1907 году и в настоящее время хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

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