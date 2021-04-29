6 древних рукописей и документов, обнаружение которых изменило взгляд на историю человечества

1. Первое описание случая, когда человек находился между жизнью и смертью

Титульная обложка сохранившегося экземпляра книги. /Фото: vk.com

2. Пошлости в ванной

Какие только мозаики древние римляне не делали. /Фото: zitata.org

3. Изображения в Кресуэлл Крэгс

Знаки ведьм, найденные в ущелье. /Фото: bykvu.com

4. Библиотека Наг Хаммади

Второй кодекс из библиотеки с апокрифом Иоанна. /Фото: wikipedia.org

5. Уникальный палимпсест

Такой палимпсест наука еще не видела. /Фото: elnuevodia.com

6. Клятвы ниндзя

Долгое время считалось, что этого текста вообще не существует. /Фото: jakpost.net