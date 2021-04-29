6 древних рукописей и документов, обнаружение которых изменило взгляд на историю человечества

На сегодняшний день письменные источники являются наиболее информативными из всех, что когда-либо оставлял после себя древний человек. И если в большинстве случаев находки очередного текста или надписи могут лишь подтвердить уже известную исследователям информацию, то некоторые из них способны, если не перевернуть научный дискурс, то заставить исследователей увидеть ранее неизвестные детали в жизни и деятельности людей прошлого. Вашему вниманию «шестёрка» древних рукописей и документов, обнаружение которых изменило взгляд на историю человечества.
1. Первое описание случая, когда человек находился между жизнью и смертью
Титульная обложка сохранившегося экземпляра книги. /Фото: vk.com
В 1740 году французский врач по имени Пьер-Жан дю Моншо записал рассказ своего пациента, который потерял сознание после кровопускания, а прийдя в себя, утверждал, что он видел свет. И был он настолько чистый и яркий, что человек был уверен, что побывал на границе мира живых и небесами. Необычный эпизод дю Моншо впсал в свою книгу «Медицинские курьезы». Однако об этом свидетельстве стало известно совсем недавно, когда французский доктор Филипп Шарлье приобрел эту книгу в антикварном магазине буквально за бесценок.
Интерес запись этого любопытного случая представляет не только потому, что он оказался древнейшим из сохранившихся на планете описанием предсмертного состояния пациента. Все дело в том, что когда в те времена люди все еще объясняли подобные случаи религией, но Пьер-Жан дю Моншо подошел к этому процессу сугубо профессионально. Так, он предположил, что в мозге пациента произошло кровоизлияние. И оказался совершенно прав, ведь эта причина полностью подтверждается современной медициной.
2. Пошлости в ванной
Какие только мозаики древние римляне не делали. /Фото: zitata.org
Нередко напольная мозаика оказывается отличным источником самой разной информации из прошлого. А практика показывает, что даже в ванных комнатах можно встретить ничто иное, как настоящие перлы древнего фольклора. Так, в 2018 году на территории древнего турецкого города Антиохия-ад-Крагум, был найден санузел, пол которого был украшен не орнаментами или узорами, а настоящими грязными шутками, не предназначенными для несовершеннолетних.
Оказалось, что римские мужчины во время посещения уборной около 1800 лет назад, имели возможность читать о приключениях Нарцисса и Ганимеда - двух мифологических персонажей, истории которых в данном случае переиначены в откровенно пошлый контекст. Сказать, что археологи были шокированы такой находкой - это ничего не сказать, однако с точки зрения науки она тоже стала весьма полезной. Ведь стала свидетельством того, что так называемый «туалетный юмор» - причем, как в переносном, так и в буквальном смысле - существовал еще в древние времена.
3. Изображения в Кресуэлл Крэгс
Знаки ведьм, найденные в ущелье. /Фото: bykvu.com
Известняковое ущелье Крэсуэлл Крэгс, расположенное между Ноттингемширом и Дербиширом в Великобритании знаменито в среде историков уже давно. На его территории обнаруживали древние останки, что придавало ему большую историческую ценность. Кроме того, там можно найти единственный образец искусства ледникового периода в Великобритании. И вот, совсем недавно, в 2019 году во время прогулки туристической группы было найдено крупнейшее собрание апотропотеических знаков.
Обнаруженные гравюры датируются довольно обширным периодом - от раннего Средневековья до позапрошлого столетия. Часть символов исследователи уже смогли распознать. Речь идет о так называемых знаках ведьм, которые использовались для защиты людей от сверхъестественных недобрых проявлений. А так как подобными письменами покрыты все потолки и стены пещер, археологи предполагают, что местные жители явно серьезно опасались чего-то такого, что не могли объяснить.
4. Библиотека Наг Хаммади
Второй кодекс из библиотеки с апокрифом Иоанна. /Фото: wikipedia.org
Примерно 1400 лет назад в Египте был закопан сосуд, в который поместили 13 кодексов, содержащих гностические записи об Иисусе. А в 1945 году недалеко от селения Наг-Хаммади они были найдены и изучены. Эта находка существенным образом повлияла на представления исследователей об эпохе раннего христианства, в первую очередь, самих гностических учений, которые современная религия называет еретическими.
Большинство кодексов, написанных на папирусе, были написаны на коптском языке, который тогда был языком общения в Египте. Но вот один из них - «Первый апокриф Иакова» - впервые для историков был найден в редакции на древнегреческом языке. Другой характерной чертой, которая заинтересовала историков - это наличие маленьких точек, которые используются как разделители текста на слоги. Данная техника встречается редко и свидетельствует о том, что автор свитков использовал еретическое Евангелие для преподавания греческого языка.
5. Уникальный палимпсест
Такой палимпсест наука еще не видела. /Фото: elnuevodia.com
Явления палимпсеста представляет собой документ, на котором был вытравлен первоначальный текст, а поверх написан новый. Объясняется подобная практика тем, что в прошлом письменные принадлежности были в принципе дорогими и редкими. Однако в 2018 году доктор Элеонора Селлард во время изучения фрагментов рукописей с текстами Корана, нашла совершенно уникальный в своем роде палимпсест. А все потому, что текст мусульманской святыни оказался написал поверх отрывков из Библии, написанных на коптском языке.
Данную находку можно назвать по-настоящем бесценным из-за своей уникальности. Дело в том, что палимпсесты, на которых написан Коран, в принципе встречаются достаточно редко. Но вытравление христианского документа для нанесения поверх текста исламской священной книги до этого момента исследователями никогда не попадалась. Пока что точных данных о датировке этих текстов нет - из-за плохого состояния находки ее нельзя подвергнуть углеродному анализу. Однако сам факт подобного расположения текстов является исторической ценностью.
6. Клятвы ниндзя
Долгое время считалось, что этого текста вообще не существует. /Фото: jakpost.net
О том, что легендарных японских ниндзя была своя клятва, говорили давно, а о существовании записи ее текста - со второй половины двадцатого столетия. Долгое время подобные слухи считались лишь домыслами, ведь традиции работы реальных диверсантов, которые стали реальными прототипами мистических воинов, практически всегда передавались устно. Однако совсем недавно нашлось уникальное подтверждение существования такой клятвы. В 2018 году уникальный документ был отдан в дар музею семьей Кизу, которые в прошлом были кланом ниндзя из города Ига.
Пожертвованные артефакты представляют собой собрание ста тридцати древних документов возрастом примерно в три столетия, однако именно текст клятвы считается наиболее ценным с точки зрения исследователей. Он был составлен неким Иносукэ Кизу, который приносил благодарность своим наставникам за обучение ниндзюцу и клялся никогда не раскрывать тайны учения даже членам своей семьи. Кроме того, в тексте указано также наказание за нарушение вышеописанных правил. Согласно нему, и сам клятвопреступник, и все его родственники на протяжении нескольких веков будут страдать от гнева высших сил.
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