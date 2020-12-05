Самые длинные существа, известные науке

Люди могут быть высокими или низкими, худыми или толстыми, но мы никогда не оцениваем наши тела по длине. Это может объяснить, почему длинные существа всегда привлекают наш взгляд. А в любой дискуссии о длинных животных есть неоспоримые лидеры: змеи. Вот несколько самых крупных представителей пресмыкающихся.









Черная мамба

Удав

Королевская кобра

Индийский питон

Бирманский питон

Гигантская анаконда

Сетчатый питон