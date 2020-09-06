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Страшные жертвы, которых красота требовала от модниц викторианской эпохи

Всем известна старая поговорка «красота требует жертв». От леди, живших во времена Викторианской эпохи в 1850-х годов, красота требовала не просто жертв — иногда за неё приходилось платить жизнью.

В период между концом 1850-х и концом 1860-х более 3000 женщин умерли из-за нижней юбки, известной как кринолин.

Массивный кринолин, диаметр которого чаще всего составлял два метра, становился опасным даже для самых грациозных дебютанток

дамы в кринолинах, картина

Изначально, каркас кринолина изготавливался из легковоспламеняющихся материалов, представляющих собой сочетание конского волоса и льна

фото девушка одевающая кринолин

Отсюда и произошло слово «кринолин». «Крин» (англ. crin) — это вымышленное слово, означающее что-то, сделанное из конского волоса. «Лин» (англ. line) — это сокращение от льна(англ. linen)

как одевали кринолины в викторианскую эпоху

Поскольку модные наряды были громоздкими и легковоспламеняющимся, леди, жившие в те времена, очень часто могли случайно споткнуться, удариться об окружающие предметы, загореться, или попасть в сразу несколько неприятностей из этого списка

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Позднее появился кринолин из стали, который не так легко воспламенялся и был призван уменьшить количество смертей, вызванных модой

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Но по правде говоря, женщин во всём мире мало беспокоило  то, что их нижние юбки представляли угрозу их жизням. Они всё равно продолжали носить их

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Широкое распространение кринолина достигло пика в середине XIXв. Поэтому мы все склонны ассоциировать пышные юбки со Скарлетт О’Хара и многосерийным фильмом о временах гражданской войны «Унесённые ветром»

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Периодическое возобновление интереса к такому типу юбок случалось на протяжении последующих 1,5 века в мире высокой и свадебной моды.

Хотя такой тип юбок безусловно смотрится куда лучше на подиуме, чем на всех этих снимках из прошлого (или на том нелепом платье подружки невесты, которое есть у каждой и запрятано глубоко в шкафу)

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Непопулярности кринолина в качестве повседневной одежды мы обязаны не неудобству ношения массивной юбки или количеству смертей, вызванных её ношением

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Первая и Вторая мировая война дружно выкинули этот тип юбок из современного гардероба

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Наряды, на шитьё которых требовался дополнительный материал, были в числе первых, с которыми пришлось распрощаться во время войны. Военные силы гораздо сильнее нуждались в металле и льне, из которых изготавливался каркас для кринолина и верхние юбки, чем дамы из высшего общества

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Женская рабочая сила XX-XXIвв, появившаяся во время войны, отдавала предпочтение мобильности. Так кринолин стал частью нарядов исключительно для особых событий

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Так что скажем спасибо мировым войнам и феминизму. Потому что носить кринолин, работая весь день, было бы поистине ужасно (и повысило бы мои шансы на не такое уж случайное самоподжигание).

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