Страшные жертвы, которых красота требовала от модниц викторианской эпохи

Всем известна старая поговорка «красота требует жертв». От леди, живших во времена Викторианской эпохи в 1850-х годов, красота требовала не просто жертв — иногда за неё приходилось платить жизнью.



В период между концом 1850-х и концом 1860-х более 3000 женщин умерли из-за нижней юбки, известной как кринолин.



Массивный кринолин, диаметр которого чаще всего составлял два метра, становился опасным даже для самых грациозных дебютанток







Изначально, каркас кринолина изготавливался из легковоспламеняющихся материалов, представляющих собой сочетание конского волоса и льна







Отсюда и произошло слово «кринолин». «Крин» (англ. crin) — это вымышленное слово, означающее что-то, сделанное из конского волоса. «Лин» (англ. line) — это сокращение от льна(англ. linen)







Поскольку модные наряды были громоздкими и легковоспламеняющимся, леди, жившие в те времена, очень часто могли случайно споткнуться, удариться об окружающие предметы, загореться, или попасть в сразу несколько неприятностей из этого списка







Позднее появился кринолин из стали, который не так легко воспламенялся и был призван уменьшить количество смертей, вызванных модой







Но по правде говоря, женщин во всём мире мало беспокоило то, что их нижние юбки представляли угрозу их жизням. Они всё равно продолжали носить их







Широкое распространение кринолина достигло пика в середине XIXв. Поэтому мы все склонны ассоциировать пышные юбки со Скарлетт О’Хара и многосерийным фильмом о временах гражданской войны «Унесённые ветром»







Периодическое возобновление интереса к такому типу юбок случалось на протяжении последующих 1,5 века в мире высокой и свадебной моды.

Хотя такой тип юбок безусловно смотрится куда лучше на подиуме, чем на всех этих снимках из прошлого (или на том нелепом платье подружки невесты, которое есть у каждой и запрятано глубоко в шкафу)Непопулярности кринолина в качестве повседневной одежды мы обязаны не неудобству ношения массивной юбки или количеству смертей, вызванных её ношениемПервая и Вторая мировая война дружно выкинули этот тип юбок из современного гардеробаНаряды, на шитьё которых требовался дополнительный материал, были в числе первых, с которыми пришлось распрощаться во время войны. Военные силы гораздо сильнее нуждались в металле и льне, из которых изготавливался каркас для кринолина и верхние юбки, чем дамы из высшего обществаЖенская рабочая сила XX-XXIвв, появившаяся во время войны, отдавала предпочтение мобильности. Так кринолин стал частью нарядов исключительно для особых событийТак что скажем спасибо мировым войнам и феминизму. Потому что носить кринолин, работая весь день , было бы поистине ужасно (и повысило бы мои шансы на не такое уж случайное самоподжигание).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)