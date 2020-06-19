Лучшие природные достопримечательности России и Америки

Обычно американцы путешествуют всей семьей и любят открывать красоты собственной страны, например посещать национальные парки, которых в США около 50. В этом плане они очень похожи на русских с нашими традиционными походами, палатками, посиделками у костра, сплавами на байдарках или покорениями горных вершин. Итак, сравним — лучшие природные достопримечательности у них и у нас.
Увидеть водопад
У них: Ниагара Говоря о водопадах, нельзя обойти вниманием самый известный из них — легендарную Ниагару. Сюда легко добраться из Нью-Йорка, и не верьте тем, кто утверждает, что любоваться водопадом лучше с канадской стороны. Ведь только на американской половине есть возможность спуститься по деревянным дорожкам на «Ураганную» площадку и, подражая паломникам, умыться в струях величественного водопада. У нас: Кивач Есть в России и водопад, сравнимый по своей красоте с Ниагарой, — имя ему Кивач. Расположенный в центральный части Карелии, Кивач — второй по величине после Рейнского равнинный водопад Европы. Вокруг него раскинулся одноименный природный заповедник. Воспетый Гавриилом Державиным водопад был любимым местом русских князей, и их можно понять — кроме чисто эстетического удовольствия от созерцания водной мощи от посещения этих мест можно получить и практическую пользу. Неподалеку от водопада находится курорт «Марциальные воды», основанный еще Петром I на базе железистых минеральных источников. Созерцание воды лечит душу, а грамотное использование ее целебных свойств — тело.
Пощекотать нервы
У них: болота с аллигаторами Заповедник Эверглейдс — еще одно место, созданное специально для того, чтобы гармонично вписать исторический быт индейцев в современную реальность. Из живности здесь живет огромное количество аллигаторов, редких рептилий и птиц. Парк занимает почти весь юг полуострова Флорида и включает в себя часть прилегающей акватории от побережья до островов Флорида-Кис. Эверглейдс — это огромное болото, и, чтобы рассмотреть всех его жителей, предстоит совершить захватывающую прогулку на катере на воздушной подушке, что само по себе увлекательный аттракцион. Если кто по каким-то причинам живых аллигаторов не любит, то тут всегда можно приобрести их чучела или небольшую пепельницу, украшенную кожей рептилий. У нас: пещеры с духами Саяны — система рукотворных пещер, в которых когда-то были каменоломни. Это одна из крупнейших старинных систем на территории России. В Саянах «живет» Аристарх — дух пещер и местное божество, которому приносят дары. Путешественники ходят по каменоломням целыми днями, а при встрече в качестве приветствия говорят друг другу только «доброго!», без указания времени суток. Особые впечатления оставляет посещение Млечника — грота, переливающегося тысячей блесток. А для любителей острых ощущений рекомендуется Щучка — узкий и длинный лаз, в котором действительно очень страшно застрять.
Насладиться живописными видами
У них: Гудзон В Адирондакских горах берет свое начало величественная река Гудзон, живописная долина которой вдохновляла многих американских писателей. Покорило это место и сердце одного из американских президентов — свой летний «Белый дом» Франклин и Элеонора Рузвельт любили настолько сильно, что завещали их похоронить тут же, в долине. У нас: Домбай Если у американцев есть долина реки Гудзон, то россиянам повезло с Домбаем — живописной долиной, обрамленной горами. Это не только известный горнолыжный курорт Северного Кавказа, но и открытый музей природы с уникальной флорой и фауной. Здесь же стоят древнейшие русские храмы и протекает река Улу-Муруджу с чистой и кристальной водой, которая, как говорят, проясняет голову и подгоняет мысли в правильном направлении.
Удивиться
У них: индейцы и Олимпиада Излюбленное место отдыха уставших от шумного мегаполиса жителей Нью-Йорка — деревня Лейк-Плесид, столица зимних Олимпийских игр 1932 и 1980 годов. Одноименное озеро, а также озеро Лейк-Джордж находятся на территории Адирондакского национального парка. Своей идеей это место, а также другие заповедники США обязаны американскому художнику Джорджу Кэтлину, который придумал создать специальные заповедные зоны для защиты индейцев и среды их обитания. Прозванный за свою красоту американской Швейцарией Адирондакский парк — место удивительное. Здесь есть старинный форт, фигурировавший в романе «Последний из могикан», ущелья, водопады и, конечно, самое огромное озеро Шамплейн. Есть и рукотворные чудеса — многочисленные олимпийские объекты, которые по-прежнему используют для многих спортивных соревнований, в числе которых легендарный, любимый публикой и журналистами турнир по триатлону Ironman («Железный человек»). У нас: Ермак и мамонт Природный заповедник «Столбы», расположенный на северо-западных отрогах Восточных Саян, уже 200 лет привлекает путешественников. У каждого столба здесь свое название — Китайская Стенка, Ермак, есть целая «семья» из скал: Дед, Внук, Бабка, Внучка. Самые сложные и труднодоступные скалы тоже носят соответствующие имена: Дикарь, Крепость, Грифы, Развалы… Есть в России и Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Согласно древнему сказу, пещеру вырыл гигантский слон (возможно, имеется в виду мамонт). Пещеру начали исследовать по указу Петра I, а своей известностью она обязана исследователю и энтузиасту Хлебникову, который в начале XX века с согласия местных крестьян поселился у входа, распространял рекламные альбомы, афиши и водил экскурсии. В пещере около 60 гротов с разными названиями: Бриллиантовый, Великан, грот Данте. Особую красоту придают пещере озера-невидимки, воды которых соединяются с водами реки Сылвы.
Сделать фото зверушек
У них: львы и жирафы Там же, неподалеку от Эверглейдса, расположен еще один уникальный парк — «Львиное сафари», существующий уже почти полвека. Здесь экскурсии проходят на машинах, причем специальных, защищенных и полностью безопасных для туристов. Слоны, жирафы, львы, носороги, обезьяны были в свое время привезены сюда из разных уголков земного шара. У нас: изюбры и яки Конечно, вероятность встретить жирафа, разгуливающего по российской тайге, очень и очень мала, зато тут свободно гуляют кабаны, изюбры, дикие козы, яки, а вокруг них летает множество птиц. Отправиться на фотосафари можно, например, в Иркутске. Тех, кто хорошо себя ведет, здесь угощают ухой из омуля. Как мы видим, красивые и подходящие для активного отдыха места есть везде — и в России, и в Америке. Где интереснее и что ему ближе, решает, конечно, сам турист, главное — продолжать путешествие.
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