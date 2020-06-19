Лучшие природные достопримечательности России и Америки

Обычно американцы путешествуют всей семьей и любят открывать красоты собственной страны, например посещать национальные парки, которых в США около 50. В этом плане они очень похожи на русских с нашими традиционными походами, палатками, посиделками у костра, сплавами на байдарках или покорениями горных вершин. Итак, сравним — лучшие природные достопримечательности у них и у нас.





Увидеть водопад

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