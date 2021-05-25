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Горыныч существовал: Как выглядел звероящер, останки которого обнаружены в России


Горыныч существовал: Как выглядел звероящер, останки которого обнаружены в России


Останки древнего звероящера, найденного в Кировской области и Марий Эл, тщательно изучили российские и зарубежные ученые. И окрестили это существо… «горынычем». Нет, у него не было трех голов и он не извергал пламя. Но выглядел этот тероцефал позднего пермского периода тоже весьма впечатляюще. Он был величиной с медведя и имел «двойные» клыки.


Почему именно «горыныч»? Ну, во-первых, это был действительно жестокий хищник, так что параллель со славянской мифологией вполне оправдана. А, во-вторых, gory по-английски означает кровавый, а onychus – в переводе с греческого означает «коготь» или «зуб». Этими самыми зубами древний хищник с легкостью перерезал мясо себе подобных, так что «окровавленные клыки» — весьма подходящее для него определение.

Представители пермской фауны эдафозавр и эстемменозух. /Фото:paleontologylib.ru

Представители пермской фауны эдафозавр и эстемменозух. /Фото:paleontologylib.ru

 

Звероящер-териодонт пермского периода Gorynychus обитал на территории Восточной Европы более 260 миллионов лет назад. В те времена здесь был сухой и жаркий климат с теплыми реками и болотами. Звероящеры, которые внешним видом напоминали и рептилий, и млекопитающих, чувствовали себя в таких условиях прекрасно.

Горынычи появились в то время, когда экосистема стала восстанавливаться после массового вымирания группы терапсид — существ, доминирующих в середине пермского периода.
Горыныч был одним из самых крупных хищников-тероцефалов того времени.
Древние обитатели Европы/ Иллюстрации С. Красовского, А. Атучина

Древние обитатели Европы/ Иллюстрации С. Красовского, А. Атучина

 

Род «горынычей» современные ученые разделили на два вида. Первый – Gorynychus masyutinae – существо размером с волка с огромными клыками. Второй – Gorynychus sundyrensis (горыныч сундырский) был назван и описан российскими палеонтолагами только в этом году: его останки нашли на южном берегу Чебоксарского водохранилища. Этот вид интересен тем, что с каждой стороны челюсти у него располагалось сразу по два клыка, а также имелось четыре заклыковых зуба вместо трёх. Так что вид у этого териодонта был весьма экстравагантный.

– Видимо, при смене клыков у Gorynychus sundyrensis сначала вырастал новый зуб, а старый еще какое-то время оставался на месте. Таким образом, с каждой стороны челюсти у него в течение какого-то времени располагалось сразу два клыка, – поясняют ученые.
Раскопки в кировской области./ Фото: Максим Абдулаев / Chrdk.

Раскопки в кировской области./ Фото: Максим Абдулаев / Chrdk.

 

Раскопки в Сундырском местонахождении, где были найдены останки горыныча, начались девять лет назад. По последним данным палеонтологов, все останки хищных ящеров, обнаруженные здесь, в основном принадлежат двум очень крупным тероцефалам, которые ранее были науке неизвестны. Это юлогнатус круделис (Julognathus crudelis), названный по древнему марийскому наименованию реки Волги (Юл), и уже упомянутый выше горыныч сундырский.

– Зубы этого существа преподнесли нам еще один сюрприз. На их поверхности хорошо заметна стертость, которая говорит о том, что горынычи использовали их для чего-то твердого и, скорее, всего, для обгрызания чужих костей, – говорят ученые. – Это пищевое поведение весьма необычно: зубной аппарат большинства хищников пермского периода резал, а не разрывал добычу. Хищник как бы вырезал из своей добычи кусок мяса, но при этом оторвать от нее маленький кусочек не мог. Поэтому эти существа выбирали в качестве объекта охоты добычу таких же размеров, как они сами – пожирать мелких животных им физиологически было сложнее.
Горыныч (Gorynychus sundyrensis) поймал крупного двинозавра. /Иллюстрация А. Атучин

Горыныч (Gorynychus sundyrensis) поймал крупного двинозавра. /Иллюстрация А. Атучин

 

Интересно, что кости со следами погрызов в отложениях пермского периода встречаются нечасто – Сундырь единственное место в Восточной Европе, где они были обнаружены.

– Зубной аппарат разрывающего типа позволил тероцефалам обгладывать кости своих жертв и тем самым обеспечил им серьезное преимущество по сравнению с их собратьями, – поясняют ученые.

Кстати, в этих же отложениях палеонтологами был найдены останки еще одного интересного хищника, и его также назвали в «мифическом» стиле. Существо из подотряда горгонопсов стало именоваться Nochnitsa geminidens – от русского слова «ночница». Именно так древние славяне называли мифическое существо, которое, согласно поверьям, нападало по ночам на маленьких детей и вызывало у них бессонницу и нехорошие, тревожные сновидения. Впрочем, этот древний хищник на поверку был не таким уж и страшным, как персонаж, давший ему название.
Горгонопс Nochnitsa (на переднем плане) и тероцефал Gorynychus (на заднем плане). /Иллюстрация Андрея Атучина

Горгонопс Nochnitsa (на переднем плане) и тероцефал Gorynychus (на заднем плане). /Иллюстрация Андрея Атучина

 

Ночница пермского периода была вдвое меньше горыныча (размером чуть больше хорька), а ее клыки, хотя и были довольно заметны, имели совсем небольшую длину – 1-2 сантиметра.

Несмотря на разные размеры, для палеонтологов и горыныч, и ночница стали весьма важными находками. Открытие этих существ указывает на «смену лидеров», произошедшую на данном отрезке пермского периода, когда тероцефалы стали доминирующими хищниками, отняв эту роль у горгонопсов.

Текст: Анна Белова

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Горыныч существовал: Как выглядел звероящер, останки которого обнаружены в России

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