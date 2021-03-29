Мандарины? – Да! Кожура? – Тоже да! 5 невероятных способов применения мандариновой кожуры

Зачем выбрасывать кожуру от мандарин, если ей можно найти отличное применение!!!

Получится не только ярко и креативно, но и ароматно, ведь эфирные масла, содержащиеся в кожуре, продолжают нас радовать еще несколько дней.

Итак, когда вы со своими малышами посоревновались в скорости поедания оранжевых фруктов и кожуры набралось достаточно много, можно начинать творить… или вытворять… Как кому захочется!

Мандариновая гирлянда

Вам понадобятся: кожура, формочки для печенья, крепкая нить.

Как сделать: расправьте свежую кожуру, вырежьте формочками звездочки или полумесяцы, нанижите на нитку и украшайте все, что угодно!

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Натуральный ароматизатор

Вам понадобятся: кожура, нитка или лента, формочки для печенья.

Как сделать: вырежьте формочкой будущий ароматизатор. Затем проделайте вверху отверстие и проденьте нитку или ленту. Теперь подвесьте над батареей или в теплой кухне – так аромат будет лучше распространяться.