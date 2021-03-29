Мандарины? – Да! Кожура? – Тоже да! 5 невероятных способов применения мандариновой кожуры

Зачем выбрасывать кожуру от мандарин, если ей можно найти отличное применение!!!
Получится не только ярко и креативно, но и ароматно, ведь эфирные масла, содержащиеся в кожуре, продолжают нас радовать еще несколько дней.
Итак, когда вы со своими малышами посоревновались в скорости поедания оранжевых фруктов и кожуры набралось достаточно много, можно начинать творить… или вытворять… Как кому захочется!
Мандариновая гирлянда
Вам понадобятся: кожура, формочки для печенья, крепкая нить.
Как сделать: расправьте свежую кожуру, вырежьте формочками звездочки или полумесяцы, нанижите на нитку и украшайте все, что угодно!
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Натуральный ароматизатор
Вам понадобятся: кожура, нитка или лента, формочки для печенья.
Как сделать: вырежьте формочкой будущий ароматизатор. Затем проделайте вверху отверстие и проденьте нитку или ленту. Теперь подвесьте над батареей или в теплой кухне – так аромат будет лучше распространяться.
Вам понадобятся кожура и нож.
Как сделать: разложите кожуру и нарежьте ее на мелкие частички разной формы. Затем выложите на пергамент и дайте высохнуть. Сложите в стеклянную емкость и добавляйте понемногу в заварочный чайник.Аромат Нового года вам обеспечен в течение всей зимы!
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Подсвечник
Вам понадобятся: цельная кожура с половинок мандарина (ее можно аккуратно снять, если предварительно мандарин разделить горизонтально на половинки), маркер, макетный или канцелярский нож.
Как сделать: снимите кожуру с половинки мандарина, затем наметьте будущие узоры (это может сделать малыш). Вырежьте отверстия согласно предварительным наброскам. Поставьте внутрь свечку – и наслаждайтесь теплым светом и нежным ароматом.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Зимние розы
Вам понадобятся: кожура, нарезанная полосками, зубочистки.
Как сделать: снимите кожуру с мандарина спиралью. Затем сверните ее в бутон розы и край закрепите зубочисткой. Такие “розы” можно выложить на блюдо среди шишек, еловых веток и украшений, а можно высушить и пустить их в плаванье в небольшой круглой вазе.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
На самом деле, ценность таких милых поделок – в удивительной атмосфере праздника и уюта. А совместные занятия с детьми останутся в сердце теплотой и добрыми воспоминаниями!
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