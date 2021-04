Первое в мире успешное испытание многоразовой ракеты

23 ноября принадлежащая Amazon Джеффу Безосу частная аэрокосмическая компания Blue Origin впервые в истории успешно осуществила успешное вертикальное приземление после суборбитального полета космического корабля New Shepard и ракеты BE-3.







По словам Безоса, контролируемая посадка является очень сложным процессом, и чтобы добиться успеха, компании понадобилось несколько лет. Космический корабль New Shepard при тестовом полете поднялся на суборбитальную высоту немногим более 100,5 км, чего достаточно для формального заявления о «полете в космос» (так называемая Линия Кармана проходит на высоте 100 км).







Разрабатывать корабль New Shepard и средство доставки его на орбиту — ракету BE-3 начали еще в конце 2013 года. Первый запуск произвели в апреле 2015 года, но он оказался неудачным – New Shepard разбился при приземлении. Сейчас же фактически произошел прорыв в аэрокосмической отрасли — удалось приземлить капсулу и отделяемую ракету. Традиционно ранее космические ракеты-носители использовались всего один раз (обычно они состоят из нескольких ступеней, которые после сгорания топлива отделяются и сгорают в плотных атмосферных слоях или падают на землю).







Blue Origin является одной из нескольких частных компаний, таких как SpaceX, Boeing, Virgin Galactic и XCOR Aerospace, которые конкурируют за то, чтобы предложить коммерческие полеты в космос для своих клиентов.

Конкурент Blue Origin – компания SpaceX Илона Маска — уже 3 раза пыталась посадить свою ракету-носитель Falcon 9 на плавающую платформу, но все попытки окончились неудачей. Основной причиной этих неудач является то, что Falcon 9 намного мощнее и тяжелее, т. е. ее в разы сложнее приземлить. Но это одновременно является и преимуществом ракеты, поскольку она способна подняться на гораздо большую высоту. Именно поэтому Falcon 9 сейчас используется для доставки грузов на Международную космическую станцию.Однако, вернемся к полету аппарата от Blue Origin. Ракета собственного производства BE-3, которая несла космический аппарат New Shepard, стартовала 23 ноября в 11:21. Вскоре после старта ракета отделилась от корабля. Но она не упала на Землю , а приземлилась точно на посадочной площадке. Изначально ракета падала со скоростью 622 км / ч, затем благодаря специальным ребрам на ее корпусе, которые действуют как воздушные тормоза и направляющие дня полета, ее скорость была замедлена до 192 км / ч, при этом ракета была сориентирована на посадочную площадку. И, наконец, на высоте в 1500 метров над местом посадки включились двигатели, замедляя скорость посадки. Последние 30 метров ракета опускалась со скоростью 7,1 км / ч.Капсула New Shepard достигла максимальной высоты в 100,5 км, при этом развив скорость в 3,72 Маха (4 593 км / ч). После возвращения с орбиты космический корабль (без экипажа) приземлился отдельно при помощи парашютов.