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Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты

«Бабка, яйки, млеко! Шнель!» — примерно с такими криками солдаты вермахта изымали у жителей оккупированных территорий продукты на нужды Великой Германии. Брали они далеко не все, кое-что оставляли. Правда, не по доброте душевной, а из-за брезгливости и даже страха. Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты

В 1941 году для успешного выполнения операции «Барбаросса» фюрер освободил немецких военнослужащих от ответственности за действия против мирного населения. Поэтому солдаты могли делать почти все, что им хочется, не боясь получить за это наказание, в том числе производить фуражировку за счет местного населения. Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты Зачастую немцы «изымали» у мирных жителей гораздо больше продовольствия, чем было предписано правилами. Но были и те продукты, которые они оставляли. Не вся еда им нравилась, а некоторая — вызывала опасения.

Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты

Например, немцы никогда не брали грибы в любом виде: свежие, сушеные, соленые. Дело в том, что на их родине не занимаются сбором грибов, и они не знают, как их правильно готовить, зато в курсе, что некоторые грибы ядовиты. Немцы опасались, что с помощью грибов «русиш партизанен» могут попытаться их убить. Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты Также солдаты вермахта отказывались брать квас. Непонятная жидкость, появившаяся в результате брожения, казалась им чем-то отвратительным и несъедобным.

Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты Примерно по той же причине немцы не любили окрошку. Для них этот холодный суп представлял собой набор несочетаемых продуктов, которые, к тому же, еще и залили «непонятной жидкостью». Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты В особо сытые месяцы немецкие солдаты избегали даже сушеной воблы. Почему-то им не приходило в голову, что эта рыба хорошо идет вместе с пивом. А как самостоятельное блюдо вобла была для них не слишком привлекательной. Да к тому же они считали ее «сырой», ведь рыба была просто высушена и никак не готовилась. Между собой немцы даже называли ее «сухой смертью» — съешь и еще долго будешь мучиться от жажды. Вот какими «гурманами» были брезгливые и осторожные немцы, несмотря на бушующий вокруг костер войны.

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Советские продукты, которые никогда не ели немецкие солдаты

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