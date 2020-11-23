Зачем дворяне сменяли перчатки по 6 раз в день

Первая ассоциация, возникающая при упоминании о правилах этикета, принятых в сословии русского дворянства - это галантность мужчин, ухоженность и кокетство женщин и, конечно, роскошные балы. Однако манеры элиты Российской империи не заканчивались исключительно на светских мероприятиях: в повседневной жизни они были важны не меньше. Более того, часто именно правила гигиены являются едва ли не основными в деле соблюдения правил хорошего тона среди дворян.
Правила этикета для русских дворян на балах не ограничивались. /Фото: saint-petersburg.ru
Исследователи утверждают, что этикет дворянского сословия в 19 веке представляет собой определенное смешение правил, заимствованных из Европы, главным образом, из Франции, а также народных традиций. Прежде всего, дворянам необходимо было строго следовать правилам личной гигиены - в первую очередь, иметь безупречный вид и запах. Так, например, было принято менять перчатки после каждого посещения туалета. По информации Novate.ru, российские дамы и кавалеры меняли в среднем шесть пар перчаток в день.
Атласные перчатки 19 века. /Фото: violity.com
Интересна также история появления туалетов в Российской империи. Первым туалетом с проточным смывом был тот, который установили в Санкт-Петербургском Летнем дворце в 1710 году. А вот первый личный ватерклозет появился у одного из приближенных Петра Великого - Александра Меншикова. Первая же канализация в императорской резиденции появилась в 1826 году - архитектором Карло Росси были выделены специальные «места ватерклосетов» недалеко от Георгиевского зала.
Летний дворец Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга. /Фото: wikipedia.org
Даже у дворян, которые могли обзавестись собственным ватерклозетом, имели привычку ночью пользоваться специальными емкостями. Так, если крестьяне применяли металлические горшки, то у дворян популярными были так называемые ночные вазы, преимущественно из фаянса. Такие сосуды тщательно прятались в спальне специально оборудованных для этого шкафчиках. Выносом ночных ваз занималась прислуга в утренние часы.
Ночной горшок герцогини Курляндской Анны Иоанновны. /Фото: blogspot.com
А вот среди мебели Зимнего дворца, кроме ночных горшков, можно также найти предмет, который описан исследователями как «Ночной стул с кожаной подушкой и фаянсовым горшком». По сути, он является чем-то средним между унитазом и биде со спинкой. Аристократы Российской империи, таким образом, с комфортом удовлетворяли свои физиологические потребности. Кроме того, изделия подобного рода были достаточно дорогими, причем не столько из-за их функциональности, сколько по причине их внешнего вида: ему уделяли немало внимания, и в результате они выглядели не хуже произведения искусства.
Ванная комната 18 века с биде в виде стула. /Фото: rundale.net
О соблюдении гигиены, конечно, задумывались и во время путешествий и занимал данный процесс у русского дворянина немалое количество времени. Важно понимать: мужчины в этом вопросе не испытывали больших трудностей - они попросту отъезжали на своей лошади в сторону и справить нужду в ближайших кустах, а вот дамам приходилось заморачиваться. Дело в том, что пышные юбки с кринолинами в буквальном смысле слова не оставляют места для выбора, как именно удовлетворить физиологические потребности.
Поэтому русские дворянки во время преодоления расстояния в каретах применяли особый аналог ночной вазы, который назывался бурдалю (другое название - «дорожное судно»). Данное приспособление, по сути представляло собой судно вытянутой формы. Такой силуэт бурдалю, а также компактные размеры не случайны: в пышных дамских юбках он удачно скрывался и не доставлял неудобств.
Бурдалю из экспозиции музея в Петергофе. /Фото: history.wikireading.ru
Интересный факт: в 18 веке будалю любили не только украшать узорами, но и добавлять на донышко забавные надписи. Так, Так, на петергофском бурдалю можно найти изображение глаза, а рядом с ним на французском языке помещена игривая надпись: «Он тебя видит, шалунишка!».
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