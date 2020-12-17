Как быстро удалить катышки на одежде без специального оборудования

Что ж, кажется этот день настал и в моей жизни… Ненавистные катышки на одежде нагло поселились в моем гардеробе! Раньше я не сталкивалась с подобной проблемой. Может, качество вещей было лучше? Так или иначе, смиряться с этим безобразием я не собираюсь.

Поэтому сегодня поделюсь с тобой парочкой дельных советов, как обновить любимые вещички, а может и вовсе подарить им вторую жизнь.







КАТЫШКИ НА ОДЕЖДЕ

Другие способы

Признаюсь, мне всегда казалось, что катышки на одежде — удел вещей из некачественной ткани. Обычно в ее состав добавляют различного рода синтетику, например полиэстер. Однако моя знакомая швея рассказала мне, что далеко не всегда это так. Когда-то она работала в ателье, куда частенько приносили роскошные дорогие пальто. А причина всё та же — катышки.По своему опыту могу сказать, что катышки коварнее, чем кажутся. Иногда ты смотришь на вещь без единой мысли, что она может испортиться. Возьмем, к примеру, верхнюю одежду. Помню, я очень долгое время носила сумку через плечо. От постоянного трения на моей парке образовались те самые шарики из микроволокон ткани. Хотя вещица была хорошего качества.Кстати, катышки могут появляться не только из-за низкого качества ткани или трения. Большую роль играет правильно подобранный режим стирки и сушка вещей.Поэтому не пренебрегай правилами. Ведь ярлычок с пометками пришит к одежде не просто так!Как убрать катышки с одеждыВ общем, как ты понимаешь, в этом вопросе не застрахован никто. Даже если тебе не доводилось встречаться с такой проблемой, тебе всё равно не помешает пара-тройка советов. Как говорится, предупрежден — значит вооружен!Итак, пожалуй, начну с самого простого и бюджетного способа. Для него тебе понадобится обыкновенный станок для бритья. Конечно, желательно, чтобы он был чистым и не очень тупым. Просто слегка растяни изделие и проведи бритвой по ткани сверху вниз. Вот представь, что ты действительно будто бреешь свой свитерок!Кроме станка, можно использовать просто лезвие. Однако этот способ не такой безопасный, как предыдущий. Я, например, зная свою неуклюжесть, не рискну вооружаться острым помощником. Поэтому выбираю проверенную бритву.Работники химчисток используют специальный скребок для удаления ворса и катышек. Эту вещицу можно с легкостью приобрести в Интернете или специализированных магазинах. Приспособление справляется с тканью с длинным ворсом. Как правило, скребком освежают ковры, пледы, вязанные вещи или верхнюю одежду.Со скребком риск испортить вещь сводится к нулю. Да и стоит такая вещица не очень много. Кроме того, ты сможешь использовать ее долгие годы. Неудивительно, что скребок не теряет своих позиций на рынке, хотя уже давно появились более технологичные варианты. О них поговорим далее.Чудо-машинка для удаления катышек — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто постоянно борется с ними. Помню, видела такое приспособление у подруги в шоуруме одежды. Он здорово выручал ее! Прибор может работать от электричества либо от батареек. Существуют модели разного размера и мощности. Всё зависит от твоих потребностей.Кстати, эта же подружка рассказала мне, что дома она тоже использует машинку. Правда, не для удаления катышек, а для стрижки. Она отлично справляется со своей задачей и абсолютно не портит ткань. Очень удобно!Свитерки из ангоры или мохера также нуждаются в уходе. И острая бритва едва ли подойдет для этого. Поэтому лучше всего использовать обычную зубную щетку с мягкими волосками. «Причесывай» изделие плавными движениями вдоль волокон. Так ты точно не испортишь вещь. После процедуры прополощи ее, а затем высуши.Если у тебя чуть больше свободного времени и энтузиазма, вооружись канцелярским скотчем. Правда, он поможет справиться только с недавно появившимися катышками. Кстати, кто-то удаляет их при помощи ролика с липкой лентой. Я читала, что катышки на плотной ткани можно убрать пемзой. Ты раньше слышал о таком?Как видишь, вариантов действительно много. Уверена, ты подберешь для себя самый удачный способ. А если он у тебя уже есть, будет здорово, если расскажешь о нём в комментариях. Давай делиться своим полезным опытом друг с другом!