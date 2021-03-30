Почему в квартире холодно при горячих батареях и что делать?

Отопление многоквартирного дома помогает с комфортом пережить зимние месяцы, когда на улице холодно и дуют промозглые ветры. Чувствовать себя хорошо внутри квартиры в плохую погоду можно только в том случае, если здесь тепло и уютно. Но не всегда помещение может похвастать таким микроклиматом.

Нередко жильцы вынуждены мириться с холодом, надевать теплые свитера и посильней включать горелку плиты на кухне, хотя батареи при этом горячие. Как же найти причину, куда уходит тепло, и что делать, чтобы в квартире зимой не было холодно?

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Почему в квартире холодно, если батареи горячие?

Иногда коммунальщики не жалеют ресурсов, радиаторы отопления горячие, но в квартире все же прохладно. Это обусловлено одной или сразу несколькими причинами:

Недостаточно секций батареи или снижена тепловая отдача. Секция чугунного радиатора способна отапливать 1,5 кв.м. помещения, алюминиевого – до 2 кв.м.

В батарее образовался засор – это происходит из-за использования неочищенной воды, в трубах появляется налет, препятствующий локальному прохождению тепла. Верх радиатора будет горячим, а низ – холодным.

Тепло идет не внутрь квартиры, а на улицу. Это происходит, если стена за батареей не имеет теплового отражателя, а сами радиаторы неоднократно окрашивались – эффективность отопления снижается.

Наличие щелей в окнах, трещин в стенах и на чердаке – тепло выдувает, появляются сквозняки, особенно часто это происходит в старых домах, хотя и новостройки не лишены недостатков.

Определить, куда уходит тепло, помогают тепловизионные обследования – недешевая процедура с использованием специального оборудования. Впрочем, щели можно найти и при тактильном исследовании, выбрав для этого прохладный и ветряный день.

Как ремонт квартиры поможет избавиться от холода зимой?

Если батареи горячие, но в квартире холодно, решить проблему поможет проведение локального ремонта, а именно:

замена старых радиаторов отопления на новые с предварительным расчетом теплоотдачи;

монтаж теплых полов, как дополнительного способа обогрева;

установка экранов из алюминиевой фольги за батареями, чтобы тепло не уходило в стену;

удаление нескольких слоев старой краски с радиаторов и повторное окрашивание;

заделывание щелей и трещин – используется герметик, шпатлевка, штукатурка;

укладка теплоизоляции по периметру квартиры.

Жителям последних этажей стоит проверить утеплитель на чердаке. Если он отсутствует, необходимо жаловаться представителям управляющей компании – они должны устранить нарушения.

Какие радиаторы отопления выбрать для квартиры?

В старых домах еще можно встретить чугунные батареи – классический и долговечный материал, который ранее использовали повсеместно. Сегодня же выбор радиаторов значительно шире, при планировании ремонта в квартире можно рассмотреть несколько моделей:

алюминиевые – отличаются хорошей теплоотдачей, выглядят стильно и современно;

стальные – легкие и прочные, но плохо справляются с перепадами давления, не рекомендованы для квартир;

биметаллические – лучшее сочетание цены и качества, недостатков практически не имеют;

медные – быстро нагреваются и эффективно отдают тепло, но стоят дорого;

чугунные – по-прежнему используются, славятся сроком службы, но имеют непривлекательный внешний вид и массивные габариты.

Менять радиаторы нужно после завершения отопительного сезона, то есть в летний период. При первой подаче тепла следует быть внимательнее – могут выявиться протечки. По этой причине следует заказывать монтаж с гарантией: если затопите соседей, направить претензию на возмещение вреда можно будет в строительную компанию.

Что делать, если батареи отопления в квартире холодные?

Когда в доме не комфортно находиться из-за недостаточно нагретых радиаторов отопления, причина кроется именно в батареях – их нужно заменить либо прочистить. Иногда вина может лежать и на коммунальной службе, которая поставляет некачественный ресурс – необходимо обратиться к соседям и узнать, горячие ли у них радиаторы.

Если проблема присутствует, придется написать коллективную жалобу в управляющую компанию и потребовать перерасчета. В начале отопительного сезона холодными батареи могут быть из-за закрытых вентилей – нужно стравить воздух на верхнем этаже или в подвальном помещении.

Горячие батареи и отсутствие тепла в квартире – ситуация нередкая, особенно остро она встает при наступлении холодов и затяжных морозов. Для устранения недостатка обычно достаточно провести небольшой ремонт квартиры – убрать трещины в стенах, поменять старые окна или установить новые радиаторы с необходимым количеством секций.