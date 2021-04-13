Почему в Советском Союзе людям приходило в голову клеить обои на газеты

Годов до 80-х-90-х советские граждане клеили обои на газеты
Во времена СССР практически во всех домах обои клеили на газетную основу. Наверняка вы тоже принимали участие в ремонте или как минимум отдирали старые полотна со стен и наблюдали под ними выпуски «Комсомольской правды» за 80-е-90-е годы. Сейчас такой способ почти не используется. Почему? Расскажем в статье.
Зачем нужны газеты?
Делать ремонт 30 лет назад было не так просто как сейчас / Фото: littletravel.ru
Еще каких-то 30 лет назад ремонт вызывал намного больше трудностей. Стены не выравнивали, а делали только черновую штукатурку. На нее же и клеили обои. В результате поверхность так и оставалась неровной, а полотна подчеркивали все изъяны.
Современного клея тоже не было. Состав приходилось варить самостоятельно из крахмала. Толстым слоем клейстер наносили на стены и обои. Однако при малейшем сквозняке полотна могли легко отклеиться. Сами обои были из тонкого однослойного материала. Если клеить их на штукатурку, полотна рвались и расползались.
Преимущества использования газет
Газеты выполняли сглаживающие и защитные функции / Фото: factroom.ru
Печатные издания клеили как промежуточный слой, чтобы решить следующие проблемы.
1. Бюджетное выравнивание стен. Благодаря газетам поверхность становилась гладкой. Там, где были углубления или большие трещины, клеили больше слоев.
2. Надежная основа. Газеты быстро прилипали к стенам даже на клейстер. На такую основу обои «брались» намного лучше и не повреждались в процессе оклеивания.
3. Защита. Печатные издания предотвращали осыпание штукатурки. Они надежно «схватывались» за стены, поэтому обои держались намного дольше и сохраняли привлекательный внешний вид.
Сегодня даже продаются специальные обои, имитирующие старые газеты / Фото: s00.yaplakal.com
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