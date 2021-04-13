Почему в Советском Союзе людям приходило в голову клеить обои на газеты

Годов до 80-х-90-х советские граждане клеили обои на газеты

Зачем нужны газеты?

Делать ремонт 30 лет назад было не так просто как сейчас / Фото: littletravel.ru

Преимущества использования газет

Газеты выполняли сглаживающие и защитные функции / Фото: factroom.ru

Сегодня даже продаются специальные обои, имитирующие старые газеты / Фото: s00.yaplakal.com