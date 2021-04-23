Интересные факты о крупном цитрусе помело

В разных уголках мира можно встретить различные экзотические фрукты, о которых многие из нас никогда не слышали. Одним из таких фруктов является помело, который на прилавках наших магазинов появился относительно недавно и еще не приобрел огромной популярности у покупателей. Чем же интересен этот крупный цитрусовый и полезен ли он, об этом мы сегодня и расскажем.









1. Произносить название этого цитрусового следует с ударением на букву «е». Американцы называют этот фрукт «Пумело», а китайцы – «Ю». Также нередко на полках магазинов можно встретить этот фрукт под названием шеддок, именно так звучала фамилия европейца, первым составившего описание этого фрукта.











2. Считается, что родиной помело является юго-восточная Азия, а в Америку этот фрукт попал благодаря Шеддоку.





3. Остров Барбадос стал первым местом, где удалось вырастить деревья помело из косточек.





4. Именно на острове Барбадос произошло опыление помело апельсином или перерождение, в результате чего появился грейпфрут.





5. После того, как вы попробуете помело, во рту останется легкая горечь, а послевкусие очень напомнит грейпфрут.





6. Помело является настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и других полезных веществ.





7. Помело обладает сильными мочегонными свойствами и в этом отношении может даже посоперничать с арбузом.

8. Китайцы используют корочки помело для приготовления лекарственных средств для традиционной и нетрадиционной китайской медицины . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)