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Интересные факты о крупном цитрусе помело

В разных уголках мира можно встретить различные экзотические фрукты, о которых многие из нас никогда не слышали. Одним из таких фруктов является помело, который на прилавках наших магазинов появился относительно недавно и еще не приобрел огромной популярности у покупателей. Чем же интересен этот крупный цитрусовый и полезен ли он, об этом мы сегодня и расскажем.

Интересные факты о крупном цитрусе помело

Интересные факты о крупном цитрусе помело
1. Произносить название этого цитрусового следует с ударением на букву «е». Американцы называют этот фрукт «Пумело», а китайцы – «Ю». Также нередко на полках магазинов можно встретить этот фрукт под названием шеддок, именно так звучала фамилия европейца, первым составившего описание этого фрукта.

Интересные факты о крупном цитрусе помело

 

2. Считается, что родиной помело является юго-восточная Азия, а в Америку этот фрукт попал благодаря Шеддоку.

Интересные факты о крупном цитрусе помело
3. Остров Барбадос стал первым местом, где удалось вырастить деревья помело из косточек.

Интересные факты о крупном цитрусе помело
4. Именно на острове Барбадос произошло опыление помело апельсином или перерождение, в результате чего появился грейпфрут.

Интересные факты о крупном цитрусе помело
5. После того, как вы попробуете помело, во рту останется легкая горечь, а послевкусие очень напомнит грейпфрут.

Интересные факты о крупном цитрусе помело
6. Помело является настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и других полезных веществ.

Интересные факты о крупном цитрусе помело
7. Помело обладает сильными мочегонными свойствами и в этом отношении может даже посоперничать с арбузом.



Интересные факты о крупном цитрусе помело
8. Китайцы используют корочки помело для приготовления лекарственных средств для традиционной и нетрадиционной китайской медицины.

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