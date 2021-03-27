«Пятерка» продуктов, которые выгоднее делать своими руками

«Хочешь что-то сделать – сделай это сам» - гласит мудрость. Причем этот принцип применим практически ко всем сферам деятельности человека, в том числе и производстве продуктов. Ведь нередко бывает так, что срочно понадобился какой-нибудь редкий экземпляр продовольствия, вот только стоимость его порой заставляет отказаться от его приобретения. Вот только далеко не все знают, что ряд таких позиций вполне реально приготовить самостоятельно, причем выйдет это дешевле. Вашему вниманию «пятерка» недешевых продуктов, которые гораздо выгоднее сделать самим.
1. Сахарная пудра
Любимую «приправку» для выпечки дешевле сделать дома. /Фото: yunikom.com
Любители пончиков и булочек с повидлом обязательно нередко пользуются сахарной пудрой, вот только под рукой она бывает не всегда. А, чтобы лишний раз не бежать в магазин, ее можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется только сахар – достаточно перемолоть его в кофемолке в течение пары минут.
Сахар и кофемолка или блендер - и проблема решена. /Фото: wafli.net
Совет от Novate.ru: для того, чтобы исключить попадания в готовый продукт неразмолотых кристаллов сахара, пудру при пересыпании в емкость для хранения или на выпечку следует просеивать через сито.
2. Шоколадная стружка
Вкусно, но дороговато. /Фото: vigbo.tech
Еще один продукт, который можно найти в магазине, однако его стоимость порой откровенно пугает. Конечно, гораздо проще сделать ее самим. Самым распространенным «инструментом» для этого процесса является терка, однако можно использовать овощечистку.
Проще сделать дома. /Фото: domashnyochag.ru
Совет от Novate.ru: для того, чтобы получить мелкую стружку, подойдет холодная плитка шоколада, а вот для крупных лепестков прогрейте сладость в микроволновке в течение 10 секунд.
3. Ванильный экстракт
Экстракт нужный, но цена кусается. /Фото: prostoeda.net
Одним из самых недешевых продуктов для выпечки можно считать ванильный экстракт. А ведь и его можно приготовить в домашних условиях, и получится от не хуже магазинного.
Несложно сделать в домашних условиях. /Фото: puntodigusto.ru
Чтобы приготовить ванильный экстракт, понадобиться всего два ингредиента: один стручок ванили и 30 мл рома или водки. Стручок заливается алкоголем и настаивается не меньше месяца - после экстракт готов к использованию.
4. Ароматизированный сахар
Такой продукт покупать просто невыгодно. /Фото: webpudding.ru
Еще один продукт, который не редко применяется для приготовления выпечки – это ароматизированный сахар. И хотя его можно найти в магазинах, но цена на него кусается. А ведь чистый продукт отлично поддается ароматизации, поэтому его вполне реально изготовить в домашних условиях.
Так, для «обогащения запахом» сахара в него можно поместить стручок ванили и оставить на несколько дней. Другим же продуктом для ароматизации может быть также цедра цитрусовых фруктов или мята.
5. Шоколадная паста
Обожаемое лакомство в магазине стоит недешево. /Фото: chefmarket.ru
Любимый миллионами взрослых и детей лакомство – шоколадная паста – бывает не всем по карману. Кроме того, порой состав магазинного продукта вызывает вопросы относительно безопасности его употребления.
Лучшая шоколадная паста - домашняя. /Фото: candiland.ru
Гораздо полезнее будет приготовить шоколадную пасту дома. Благо, ресурсы Интернета полнятся сотнями рецептов этой сладости на любой вкус. Кроме того, к процессу создания лакомства можно привлечь детей, что станет отличным занятием для всей семьи.
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