3 простых шага, которые позволят не перегреться двигателю

Перегрев двигателя автомобиля – это весьма неприятное явление, которое может стать причиной серьезных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Ни один водитель не застрахован от неожиданного перегрева. Именно по этой причине очень важно знать простые и действенные способы по его предотвращению прямо во время движения автомобиля. Есть три простые рекомендации на этот счет.
1. Просто остановись
Можно просто остановиться. /Фото: ms-48.ru.
Самый простой, очевидный и в тоже время один из наиболее действенных способов предотвратить перегрев мотора. Обычная остановка с последующим выключением мотора, гарантированно спасет автомобиль от губительного перегрева. Единственное «но» заключается в том, что продолжить движение на автомобиле без буксира и ремонта прямо после остановки уже не получится. И все же – это лучше, чем дать двигателю «сгореть».
2. Включение печки
Это поможет. /Фото: the-robot.ru.
Многим это покажется странным, однако включение автомобильной печки позволяет существенно сократить температуру воздуха под капотом автомобиля. А значит не в самых запущенных случаях подобный шаг может вполне уберечь двигатель от перегрева. Ездить так постоянно, конечно же, не получится, однако если нужно дотянуть до ремонтной станции, то метод скорее всего поможет.
3. Нажать на газ
Давим на педаль. /Фото: rost-52.ru.
Сильное нажатие на газ в случае перегрева кажется абсурдом? На самом деле все обстоит строго в обратном порядке. Если зажать педаль газа на 15-20 секунд и удерживать обороты двигателя на уровне около 2 тысяч, то температура мотора в перспективе снизится. Происходит это по причине того, что описанные выше действия помогают усилить и ускорить циркуляцию охлаждающей жидкости. Данный способ лучше всего работает с описанным выше. Само собой, после подобного трюка скорость придется сбросить.
Нужно улучшить работу охлаждающей жидкости. /Фото: drive2.com.
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