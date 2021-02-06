Советские вкусняшки, прелесть которых современным детям сложно понять

Если речь заходит о Советском Союзе, то современники делятся на два лагеря: одни ругают прошлый режим, а другие вспоминают о своей молодости с ностальгией. Но мы не будем долго ходить вокруг да около, а поговорим сегодня о вкусняшках, которыми лакомились дети в СССР. Современной детворе не понять, как можно любить обычный хлеб, посыпанный сахаром, или же леденцы на палочке.
1. Пирожное «картошка»
Как приготовить пирожное «картошка».
Что такое пирожное «картошка», в Советском Союзе не знал разве что иностранец. Этот десерт отлично шел к чаю. Дети с удовольствием присоединялись к мамам, когда те задумывали делать лакомство. Ведь как весело лепить «картошки» всем вместе.
Пирожное «картошка».
Для приготовления пирожного необходимо взять 100 гр сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 стакан молока и 3-4 ст. ложки какао. Смесь ставим на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Чтобы получилась «та самая картошка», нужно добавить молочную смесь для грудничков (примерно 400-500 гр) и помешивать все до полного растворения.
Обваляйте пирожное в крошке из печенья.
Получившееся тесто должно остыть, чтобы не обжечь руки. А потом можно смело начинать катать «колобки» или «картошечку». Не забудьте привлечь детей к этому процессу. Завершающий аккорд – печенье. Возьмите самое обычное песочное печенье и растолките его в ступке или измельчите блендером. В получившейся крошке обваляйте пирожное. Далее дайте постоять «картошке» пару часов в холодильнике.
2. Леденцы на палочке
Для приготовления леденцов нужно смешать сахар, воду и лимонный сок.
Когда о чупа-чупсах в Советском Союзе еще и слыхом не слыхивали, дети вовсю лизали леденцы на палочках в виде рыбок и петушков. А самое приятное то, что такую сладость можно было приготовить в домашних условиях. Когда нынешние родители и бабушки вспоминают об этом лакомстве, для современной детворы приготовление леденцов что-то сродни магии.
Выливайте горячую карамель
Итак, для приготовления леденцов на палочке необходимо 6 ложек сахара, 3 ложки воды и 0,5 ложки лимона. Кстати, лимон можно заменить уксусом, но появится специфический запах.
Смешайте все в кастрюльке и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивайте сахар. Определяйте готовность карамели по цвету и степени тягучести. Если карамель тянется хорошо, значит еще не готова. Но не переусердствуйте, если передержать сахар на плите, будущий леденец станет горьким.
Леденцы готовы!
Подготовьте пергаментную бумагу, деревянные палочки (можно от мороженого) и выливайте карамель, как показано на фото. После того, как она застынет, смело отделяйте леденец от пергамента.
3. «Космическое» варенье
Как сделать «космическое» варенье.
Во времена СССР каждый 3-й мальчик точно хотел быть космонавтом. Неизведанные дали, респект и почет на Родине. Эх, романтика… А еще космонавты питались из тюбиков.
Некоторые ребята как-то умудрялись сами делать «космическую еду». Для этого нужно было взять пустой тюбик от зубной пасты, отрезать его заднюю часть, тщательно промыть, а потом наполнить вареньем. Если раньше металлические края тюбика можно было согнуть, чтобы вернуть тюбику прежний вид, то сегодня этот фокус не пройдет. Все из пластика. Но не стоит унывать, ведь заднюю часть тубы можно запаять утюгом, подложив пергаментную бумагу.
Наполните тюбик вареньем.
А теперь представьте: выходишь такой во двор с тюбиком пасты вместо бутерброда с сахаром и всем рассказываешь, что раздобыл «космическое» варенье. А ребята вокруг просят: «Дай попробовать!»
Тюбик запаивается утюгом.
Смотрите подробнее в видео
Еще больше детских лакомств прошлых времен и рецептов их приготовления:
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