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Новое открытие под льдами Антарктиды помогло узнать, как выглядел этот континент 90 миллионов лет на


Новое открытие под льдами Антарктиды помогло узнать, как выглядел этот континент 90 миллионов лет на

Антарктида — суровый край. Ассоциации, которые обычно возникают при произнесении этого названия — это белые медведи, пингвины и собачьи упряжки, рассекающие среди вековых снегов. Отчаянные исследователи, преодолевая невероятные препятствия и трудности, проявляя просто чудеса героизма, добирались сюда, чтобы изучить негостеприимный материк. В это трудно поверить, но учёные недавно выяснили, что когда-то, много миллионов лет назад, на месте этих льдов цвели в прямом смысле этого слова сады!

В начале 20 века смелые исследователи, такие как Эрнест Шеклтон, изо всех сил пытались добраться до этого района, но их останавливали снег, лёд и экстремально низкие температуры.
Знаменитый покоритель Антарктиды - Эрнест Шеклтон.

Знаменитый покоритель Антарктиды - Эрнест Шеклтон.

 

Погода, с которой столкнулась тогда знаменитая экспеция Шеклтона, была именно такой, какую мы себе представляем даже сегодня. Антарктида – не то место, куда можно отправиться без самой тёплой одежды и специального снаряжения.
Легендарная экспедиция Шеклтона.

Легендарная экспедиция Шеклтона.

 

Теперь учёные, палеонтологи и другие эксперты древних эпох утверждают, что этот ледовый континент не всегда был таковым. Когда-то, очень давно, его ландшафт больше походил на тропические леса, чем на внутреннюю часть холодильника, а температура была более чем тёплой.

Современный суровый ландшафт Антарктиды, оказывается не всегда являлся таковым.

Современный суровый ландшафт Антарктиды, оказывается не всегда являлся таковым.

 

Бесконечно трудно представить, конечно, но около 90 миллионов лет назад, климат Антарктиды был мягким и умеренным. Согласно отобранным образцам отложений, там царила пышная растительность, кишащая различными живыми организмами. Большинству людей будет сложно даже вообразить себе всё то потрясающее многообразие их видов.

Команда международных экспертов, включая геологов и палеонтологов, работала вместе. Они пробурили лёд, чтобы раскрыть то, что осталось от прошлых периодов глубоко под ним. Специалисты работали на ледоколе RV Polarstern в море Амундсена недалеко от ледника Пайн-Айленд.

 
Ледокол RV Polarstern.

Ледокол RV Polarstern.

 
Пилоты Торстен Кляйн (слева) и Сифке Фрёлих в контрольном контейнере MARUM MeBo70 на палубе RV Polarstern во время бурения.

Пилоты Торстен Кляйн (слева) и Сифке Фрёлих в контрольном контейнере MARUM MeBo70 на палубе RV Polarstern во время бурения.

 

Самой интересной находкой стал один образец уникальной окраски. Учёные сделали компьютерную томографию, чтобы узнать, какие секреты он хранит. В результате были обнаружены так называемые «корневые окаменелости» - невероятно хорошо сохранившиеся остатки растительности.

Один из членов команды, Тина ван де Флиердт из Имперского колледжа в Лондоне, назвала это свидетельство «замечательным». Потом она добавила, что оно показывает неожиданный мир «болотистых тропических лесов умеренного пояса», который вырос близко к Южному полюсу. Другой член группы предположил, что Южный остров Новой Зеландии, вероятно, наиболее сопоставим с ландшафтом, который когда-то существовал подо льдом много миллионов лет назад.

 
Упрощённая обзорная карта южной полярной области около 90 миллионов лет назад.

Упрощённая обзорная карта южной полярной области около 90 миллионов лет назад.

 

Исследователи обнаружили следы хвойных и других деревьев, папоротников и даже цветущих растений, микроорганизмов. Учёные не нашли окаменелостей каких-либо животных. Тем не менее, они верят, что здесь когда-то бродили динозавры, водились летающие рептилии и различные насекомые.

Члены команды заявили, что летом в регионе, вероятно, становилось достаточно жарко. Температура достигала свыше 25 градусов Цельсия, а зимой здесь не было экстремально низких температур, которые мы сегодня ассоциируем с Антарктидой. Среднегодовая температура составляла примерно 12-13 градусов Цельсия. Это, мягко говоря, очень сильно отличается от современной Антарктиды, где в самые суровые периоды температура опускается до минус сорока.
Представление художника о том, как могла выглядеть западная Антарктида 70 миллионов лет назад в меловой период.

Представление художника о том, как могла выглядеть западная Антарктида 70 миллионов лет назад в меловой период.

 

Кроме того, существует период в четыре месяца, в течение которого не один солнечный луч не падает на поверхность этих снегов. Полярная ночь гарантирует, что сегодня ни одна растительная жизнь не может существовать в принципе, не говоря уже о процветании.

Эти захватывающие открытия об Антарктиде показывают, насколько много могут рассказать геология и другие смежные науки о нашей планете. Как когда-то выглядела наша планета и, что не менее важно, как разные регионы процветали и умирали.
Земля скрывает ещё невероятно много потрясающих открытий в своих недрах.

Земля скрывает ещё невероятно много потрясающих открытий в своих недрах.

 

Земля продолжает развиваться и меняться, никогда не оставаясь неизменной в течение какого-либо периода времени. Мы беспокоимся о том, что планета меняется исключительно из-за глобального потепления, но очевидно, что это слишком простое утверждение. Когда-то наша планета была домом для динозавров и тропических лесов в самых неожиданных местах, но климатические модели изменились и мутировали из-за факторов, не связанных с человечеством.

Это безусловно немного утешает в наши дни, когда все склонны обвинять модернизацию во всех смертных грехах. Человечество склонно забывать, что Мать-Природа сама по себе тоже навязывает множество изменений.

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Новое открытие под льдами Антарктиды помогло узнать, как выглядел этот континент 90 миллионов лет на

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Новое открытие под льдами Антарктиды помогло узнать, как выглядел этот континент 90 миллионов лет наПодписаться на мой Instagram
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