Новое открытие под льдами Антарктиды помогло узнать, как выглядел этот континент 90 миллионов лет на

Антарктида — суровый край. Ассоциации, которые обычно возникают при произнесении этого названия — это белые медведи, пингвины и собачьи упряжки, рассекающие среди вековых снегов. Отчаянные исследователи, преодолевая невероятные препятствия и трудности, проявляя просто чудеса героизма, добирались сюда, чтобы изучить негостеприимный материк. В это трудно поверить, но учёные недавно выяснили, что когда-то, много миллионов лет назад, на месте этих льдов цвели в прямом смысле этого слова сады!
В начале 20 века смелые исследователи, такие как Эрнест Шеклтон, изо всех сил пытались добраться до этого района, но их останавливали снег, лёд и экстремально низкие температуры.
Знаменитый покоритель Антарктиды - Эрнест Шеклтон.
Погода, с которой столкнулась тогда знаменитая экспеция Шеклтона, была именно такой, какую мы себе представляем даже сегодня. Антарктида – не то место, куда можно отправиться без самой тёплой одежды и специального снаряжения.
Легендарная экспедиция Шеклтона.
Теперь учёные, палеонтологи и другие эксперты древних эпох утверждают, что этот ледовый континент не всегда был таковым. Когда-то, очень давно, его ландшафт больше походил на тропические леса, чем на внутреннюю часть холодильника, а температура была более чем тёплой.
Современный суровый ландшафт Антарктиды, оказывается не всегда являлся таковым.
Бесконечно трудно представить, конечно, но около 90 миллионов лет назад, климат Антарктиды был мягким и умеренным. Согласно отобранным образцам отложений, там царила пышная растительность, кишащая различными живыми организмами. Большинству людей будет сложно даже вообразить себе всё то потрясающее многообразие их видов.
Команда международных экспертов, включая геологов и палеонтологов, работала вместе. Они пробурили лёд, чтобы раскрыть то, что осталось от прошлых периодов глубоко под ним. Специалисты работали на ледоколе RV Polarstern в море Амундсена недалеко от ледника Пайн-Айленд.
Ледокол RV Polarstern.
Пилоты Торстен Кляйн (слева) и Сифке Фрёлих в контрольном контейнере MARUM MeBo70 на палубе RV Polarstern во время бурения.
Самой интересной находкой стал один образец уникальной окраски. Учёные сделали компьютерную томографию, чтобы узнать, какие секреты он хранит. В результате были обнаружены так называемые «корневые окаменелости» - невероятно хорошо сохранившиеся остатки растительности.
Один из членов команды, Тина ван де Флиердт из Имперского колледжа в Лондоне, назвала это свидетельство «замечательным». Потом она добавила, что оно показывает неожиданный мир «болотистых тропических лесов умеренного пояса», который вырос близко к Южному полюсу. Другой член группы предположил, что Южный остров Новой Зеландии, вероятно, наиболее сопоставим с ландшафтом, который когда-то существовал подо льдом много миллионов лет назад.
Упрощённая обзорная карта южной полярной области около 90 миллионов лет назад.
Исследователи обнаружили следы хвойных и других деревьев, папоротников и даже цветущих растений, микроорганизмов. Учёные не нашли окаменелостей каких-либо животных. Тем не менее, они верят, что здесь когда-то бродили динозавры, водились летающие рептилии и различные насекомые.
Члены команды заявили, что летом в регионе, вероятно, становилось достаточно жарко. Температура достигала свыше 25 градусов Цельсия, а зимой здесь не было экстремально низких температур, которые мы сегодня ассоциируем с Антарктидой. Среднегодовая температура составляла примерно 12-13 градусов Цельсия. Это, мягко говоря, очень сильно отличается от современной Антарктиды, где в самые суровые периоды температура опускается до минус сорока.
Представление художника о том, как могла выглядеть западная Антарктида 70 миллионов лет назад в меловой период.
Кроме того, существует период в четыре месяца, в течение которого не один солнечный луч не падает на поверхность этих снегов. Полярная ночь гарантирует, что сегодня ни одна растительная жизнь не может существовать в принципе, не говоря уже о процветании.
Эти захватывающие открытия об Антарктиде показывают, насколько много могут рассказать геология и другие смежные науки о нашей планете. Как когда-то выглядела наша планета и, что не менее важно, как разные регионы процветали и умирали.
Земля скрывает ещё невероятно много потрясающих открытий в своих недрах.
Земля продолжает развиваться и меняться, никогда не оставаясь неизменной в течение какого-либо периода времени. Мы беспокоимся о том, что планета меняется исключительно из-за глобального потепления, но очевидно, что это слишком простое утверждение. Когда-то наша планета была домом для динозавров и тропических лесов в самых неожиданных местах, но климатические модели изменились и мутировали из-за факторов, не связанных с человечеством.
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