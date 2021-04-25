Новое открытие под льдами Антарктиды помогло узнать, как выглядел этот континент 90 миллионов лет на

Знаменитый покоритель Антарктиды - Эрнест Шеклтон.

Легендарная экспедиция Шеклтона.

Современный суровый ландшафт Антарктиды, оказывается не всегда являлся таковым.

Ледокол RV Polarstern.

Пилоты Торстен Кляйн (слева) и Сифке Фрёлих в контрольном контейнере MARUM MeBo70 на палубе RV Polarstern во время бурения.

Упрощённая обзорная карта южной полярной области около 90 миллионов лет назад.

Представление художника о том, как могла выглядеть западная Антарктида 70 миллионов лет назад в меловой период.

Земля скрывает ещё невероятно много потрясающих открытий в своих недрах.