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Как выглядела Рига 30 лет назад

Как выглядела Рига 30 лет назад

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде. Отдых в Паланге или Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, — появились в десятках картин тех годов.

Приглашаем вас прогуляться по фотогеничным улочкам Риги 80-х годов с помощью этих раритетных снимков.

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Как выглядела Рига 30 лет назад

Непросто бросить письмо в почтовый ящик, если ты младшеклассник.

 

Как выглядела Рига 30 лет назад

Модная рижская молодежь 80-х.

Как выглядела Рига 30 лет назад

Улица Марсталю в Старой Риге.

Как выглядела Рига 30 лет назад

Ретрокары на улице Ленина (сейчас это — улица Бривибас).

Как выглядела Рига 30 лет назад

Улица Ленина — центральная улица Риги, которая начинается от Памятника Свободы («Милды») и идет через всю правобережную городскую территорию Риги от бульвара Райниса до городской границы.

Как выглядела Рига 30 лет назад

Девушки на фоне магазина «Книги».

Как выглядела Рига 30 лет назад

Улица Скарню.

Как выглядела Рига 30 лет назад

Три Брата — комплекс старинных зданий в центре Старой Риги.

Как выглядела Рига 30 лет назад

Архитектурные детали.

Как выглядела Рига 30 лет назад
Как выглядела Рига 30 лет назад

Букинисты в центре города.

Как выглядела Рига 30 лет назад

«Жигули» на улице Амату.

Как выглядела Рига 30 лет назад
Как выглядела Рига 30 лет назад

Девочка и ее колли на перроне.

Как выглядела Рига 30 лет назад

Вокзальная площадь и улица Гарлиба Меркеля.

Как выглядела Рига 30 лет назад

 

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