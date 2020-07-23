Как выглядела Рига 30 лет назад

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде. Отдых в Паланге или Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, — появились в десятках картин тех годов.