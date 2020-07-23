Как выглядела Рига 30 лет назад

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде. Отдых в Паланге или Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, — появились в десятках картин тех годов.
Приглашаем вас прогуляться по фотогеничным улочкам Риги 80-х годов с помощью этих раритетных снимков.
Непросто бросить письмо в почтовый ящик, если ты младшеклассник.
Модная рижская молодежь 80-х.
Улица Марсталю в Старой Риге.
Ретрокары на улице Ленина (сейчас это — улица Бривибас).
Улица Ленина — центральная улица Риги, которая начинается от Памятника Свободы («Милды») и идет через всю правобережную городскую территорию Риги от бульвара Райниса до городской границы.
Девушки на фоне магазина «Книги».
Улица Скарню.
Три Брата — комплекс старинных зданий в центре Старой Риги.
Архитектурные детали.
Букинисты в центре города.
«Жигули» на улице Амату.
Девочка и ее колли на перроне.
Вокзальная площадь и улица Гарлиба Меркеля.
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