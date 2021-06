8 нашумевших фильмов, которые могли бы претендовать на «Золотую малину»

1. Шоу-девушки (1995)

Шоугёрлз.

Кадр из фильма Шоугёрлз. \ Фото: ok.ru.

2. Поле битвы: Земля (2000)

Поле битвы: Земля.

Кадр из фильма Поле битвы: Земля. \ Фото: kinoprofi.vip.

3. Блеск (2001)

Блеск.

Кадр из фильма Блеск. \ Фото: prdisk.ru.

4. Комната (2003)

Комната.

Кадр из фильма Комната. \ Фото: afisha.ru.

5. Джильи (2003)

Джильи.

Кадр из фильма Джильи. \ Фото: kinoprofi.vip.

6. От Джастина к Келли (2003)

От Джастина к Келли.

Кадр из фильма от Джастина к Келли. \ Фото: filmix.co.

7. Женщина-кошка (2004)

Женщина-кошка

Кадр из фильма Женщина-кошка. \ Фото: smartfacts.ru.

8. Один в темноте (2005)

Один в темноте.

Кадр из фильма Один в темноте. \ Фото: borfilm.com.

За всю историю кинематографа не нашлось фильма, который бы понравился одновременно всем зрителям. Даже фильмы, у которых самый высокий рейтинг на сайте Rotten Tomatoes, имеют своих критиков, ровным счётом, как и кино с минимальным рейтингом – своих поклонников. То, что происходит в фильме, его сюжетная линия и игра главных актёров – абсолютная вкусовщина, которая может либо понравиться зрителю в определённом настроении, так и быть полностью отвергнутой им. Именно поэтому большинство фильмов невозможно отнести ни к хорошим, ни к плохим, давая им возможность замереть в одной точке оценочного спектра , колеблющегося на грани за и против.оставляя своё мрачное прошлое позади, Номи Мэлоун отправляется в путешествие автостопом по стране, мечтая попасть в Лас-Вегас и снискать там славу как танцовщица. Но вместо этого она устраивается на работу во второсортный стриптиз-клуб, где её таланты крайне низко оценивают. Позже, когда её лишают главной роли в нескольких шоу к ряду, Номи мечтает занять место главной танцовщицы, попутно отомстив одной из знаменитостей, которая совершила нападение на её лучшую подругу.над фильмом работала пара талантливых людей, а именно – режиссёр Пол Верховен и мягкая и милая Элизабет Беркли, известная по фильму «Колокол». Это кино стало странной смесью наклонностей режиссёра к взрывной и жёсткой социальной критике с местами легкомысленным, а порой и драматичным рассказом о жизни одной девушки. Подход Верховена мог бы привести фильм к успеху, но зрители отметили, что в нём было слишком много всего намешано. Так, речь идёт о жёстких представлениях, к примеру, об эротических сценах с негативным подтекстом или неловких сексуальных танцах, поставленных самолично героями и о многом другом. В сочетании с причудливыми сюжетными поворотами и отношениями главных героев, это сделало фильм менее социальным и убедительным, а также не дало ему завоевать популярность в качестве запоминающейся истории персонажа с захватывающей эротикой. Такая репутация фильма привела к тому, что его название частенько используется как описание максимально плохих фильмов во всей индустрии, тем самым показывая, как точно не нужно делать кино.спустя тысячу лет, в 3000 году нашей эры, человечество оказывается порабощено безжалостными инопланетянами, известными как псайклы. На Земле ими командует начальник службы безопасности Терл – лидер-неудачник, которого не ценит его начальство. А потому, идя в разрез со стоящими перед ним приказами, Терл разрабатывает быструю схему обогащения, используя при этом человеческих рабов для покупки транспорта у Земли до тех пор, пока его затея не станет ключевой причиной, из-за которой на Земле разгорается восстание, и люди становятся способными дать отпор расе псайклов.основанное на книге основателя саентологии Л. Рона Хаббарда, это кино считается величайшим денежным провалом за всю историю. Фильм, в котором было всё необходимое для успеха, включая известных актёров, внушительный бюджет , сносно-понятный научно-фантастический фон, а также более-менее понятный сюжет, стал причиной, по которой его режиссёр, Роджер Кристиан, потерял свыше 40 миллионов долларов без учёта рекламной кампании. Несмотря на то, что сам Джон Траволта вложил в фильм множество собственных денег, рассчитывая на то, что снимет несколько частей, он всё равно остался самым неоценённым блокбастером в прокате, который станет отправной точкой для остальных фильмов этого жанра. Стоит отметить тот факт, что реакция на него была настолько неоднозначной и негативной, что большинство современных критиков даже отказались давать какие-либо комментарии по поводу выхода столь странной и даже неуместной картины, основанной на псевдо-саентологических идеях.начинающая и амбициозная певица Билли Фрэнк совершает настоящее турне по небольшим клубам вместе со своими друзьями, певцами, которых никто никогда не замечал и не признавал. В постоянной погоне за деньгами и славой, Билли подписывает контракт с весьма недобросовестным менеджером Тимоти Уокером. Чуть позже девушку замечает известный продюсер – Джулиан Блэк, который «выкупает» Билли у Тимоти и отправляется с ней в совместное музыкальное плаванье, полное романтических моментов. Однако счастье длится недолго и в игру вмешивается Тимоти, требуя вернуть ему так и неуплаченный долг.этот фильм появился при сотрудничестве певицы Мэрайи Кэри с писательницей Шерил Л. Уэст, а также режиссёром Вонди Кертис Холлом, из-за чего картина постоянно задерживалась в прокате. В итоге вышла лента, которая полностью состояла из классического клише «из грязи в князи», а также заимствующая большинство элементов из более популярных фильмов о хип-хоп индустрии. В дополнение к лёгкому фону и мелодраме, «Блеск» мог похвастаться слишком сложной историей, которая запутает даже самого Шерлока, а также обладал огромным количеством персонажей, которых невозможно было раскрыть и при максимальном бюджете. А потому этот фильм стал типичным примером того, что бывает, когда успешные музыканты решают попробовать себя в актёрском искусстве, стараясь показать обычную и банальную историю, что терпит крах из-за чрезмерной драмы и огромного количества показного шоу. И, что самое худшее, для этого фильма звезда даже не смогла записать свой собственный саундтрек, который понравился бы её фанатам.Джонни – успешный банкир из Сан-Франциско, который наслаждается счастливой жизнью, полной страстной любви с его невестой Лизой. Он достаточно щедр по отношению к ней, и балует её элегантными платьями и подарками, раздавая деньги направо и налево, поддерживая даже её друга-студента в момент, когда у того случается денежный кризис. Однако в какой-то момент Лизе становится скучно с Джонни, и она переключает своё внимание на собственного друга Марка, всячески пытаясь соблазнить его. Ослеплённый изменой своей невесты, Джонни намеревается вывести её на чистую воду, и по пути объяснить опасность употребления наркотиков.наряду с «Тролль 2», это кино считается лучшим-плохим фильмом во всём кинематографе. Хоть и писатель, актёр и продюсер в одном лице, Томми Визо изначально утверждал, что его фильм – это серьёзная драма, после её выхода он отрёкся от своих слов, утверждая, будто всегда видел «Комнату» исключительно чёрной комедией. Несмотря на сыплющуюся со всех сторон критику, на сторону режиссёра встали комики и киноманы, которые нашли что-то интересное в этой преувеличенно смешной комедии. Спустя какое-то время этот фильм стал одним из первых, что ставили в кинотеатрах в жанре интерактива. Это означало, что каждый мог выкрикивать во время просмотра свои любимые реплики, бросаться в экран попкорном, делать грубые и нелестные замечания об игре актёров или самом фильме в целом.это история о незадачливом гангстере Ларри Джильи, которому поручают похитить младшего брата старшего прокурора, чтобы тем самым защитить главного мафиози в Лос-Анджелесе. Когда его бос Луис начинает беспокоиться о качестве проведённой операции, он подсылает к Ларри девушку Рики, чтобы она проследила за Джильи и помогла осуществить задуманное. Однако у пары вспыхивают чувства друг к другу, а потому всё идёт немного не по плану , в особенности, когда Луис решает пойти по дорожке насилия, шантажируя главного прокурора.несмотря на то, что изначально фильм позиционировался как романтичная комедия, которая имела довольно запутанную историю, её сценарист и режиссёр Мартин Брест собрал целых 75 миллионов для съёмок. К несчастью, в этом фильме сыграли такие именитые звёзды, как Бен Аффлек и Джениффер Лопес. Но даже Беннифер не смогли спасти фильм от такого явного провала. Этот фильм разбомбили уже в первые три недели, из-за чего он принёс всего 7 миллионов по всему миру, после чего был с позором снят с проката. Большинство критиков возложили вину за это на самого Бреста из-за невероятно сложной истории, которая была пропитана массой стереотипов, клише и даже повествовательными штампами. Тем не менее, основная часть критики пришлась на то, что Бресту не удалось выжать хотя бы каплю романтики из звёздной пары Беннифер, которые вполне хорошо ощущали себя вдвоём вне камер.трое друзей-студентов, которые учатся на промоутеров, отправляются в Форт-Лодердлейл на весенние каникулы, мечтая отдохнуть и набраться там новых впечатлений. Там они встречаются с девушкой Келли и её подругой Алексой. Между Келли и Джастином мгновенно вспыхивает страсть, и парочка вполне не против начать романтические отношения, однако тому препятствует потерянный номер девушки. Алекса, её подруга, решает воспользоваться ситуацией и соблазнить Джастина, что приводит к ряду недоразумений и приключений.фильмы, которые являются скорее «товаром», чем искусством, уже далеко не новость, и даже самые крупные студии Голливуда грешат тем, что выпускают нечто, с помощью чего хотят срубить несметное количество денег, не вкладывая при этом много средств на само создание. Несмотря на это, эта картина является одной из самых провальных в денежном плане. Создатели фильма пытались сыграть на тогдашней популярности «Американского Идола», откровенно эксплуатируя эту тематику для выкачки средств со зрителей, при этом даже не пытаясь создать видимость химии между персонажами или придумать внятный сюжет. Увидев, во что превратился конечный продукт, студия 20th Century Fox захотела пустить фильм по телевиденью в общий доступ спустя всего шесть недель после продаж. Однако кинотеатры массово возмутились, а потому студии пришлось отступиться от первоначальной задумки. Когда же ленту закидали негативными отзывами, компания всё же выпустила фильм на DVD и VHS, пытаясь тем самым отработать потраченные на его создание деньги.Пейшенс Филипс – скромный графический дизайнер, который работает на известного производителя косметики. Ровно до тех пор, пока она случайно не натыкается на информацию, в которой говорится об опасных побочных эффектах новой линейки антивозрастного крема компании. Убитая за попытку раскрыть правду, Пейшенс оказывается воскрешённой при помощи кошки и египетской богини Баст , чтобы стать женщиной-кошкой – сверхъестественным духом мести и защитником невинных.вдохновившись успехом супергеройского сериала «Бэтмен» от Тима Бертона, подразделение DC мечтало о том, чтобы выпустить фильм про сильную и волевую женщину. Однако режиссёр Питоф взял слишком много ответственности на себя, с которой не смог толком справиться. Так, из-за него история женщины-кошки была максимально оторвана от оригинала (самого комикса), а персонаж получился пустым и картонным, не несущим в себе не только многослойного и интересного характера, но и даже как такового про-феминизма, способного привлечь в кинотеатры определённую группу людей. Фильм потерпел неудачу по всем фронтам, имея запутанную мифологию и странный сюжет, а также показал, что сексуальность героини Холли Берри стоит над потребностью в развитии сюжета, что и стало своеобразным, довольно скучным клише. Уверенный в том, что именно эта женщина-кошка станет последней в линейке женских супергероев, наиболее популярных в комиксах, Питоф даже умудрился воткнуть сцену с выстрелом в голову Мишель Пфайффер в фильм «Возвращение Бэтмена», пытаясь хоть как-то привязаться к выпуску сольной картины.после научных экспериментов, которые позволили Эдварду Карнби обзавестись сверхъестественным чутьём и способностью распознавать паранормальные сущности, он проходит полевую подготовку в совершенно секретной правительственной организации, задача которой состоит в том, чтобы охотиться на мистические угрозы. Спустя годы Карнби отправляется в путешествие по миру, исследуя различные окультные опасности, однако в какой-то момент он натыкается на останки таинственных демонических адептов, которые дают ему ключ к разгадке его прошлого.этот фильм стал второй попыткой адаптации культовой компьютерной игры от Уве Болла, которого ненавидят фанаты таких серий, как House of the Dead, Postal, BloodRayne I - III, Far Cry, the Dungeon Siege, а также фильма «Во имя короля» и других проектов. Эту картину откровенно высмеяли за невнятную паранормальную линию, которая казалась скорее смешной, чем пугающей, за запутанность истории, маленький и скудный бюджет, а также смехотворные диалоги и полностью бездушные, лишённые логики действия. Сам же Болл обвиняет критиков и зрителей в том, что они попросту не ценят его работу. В то же время сценарист фильма Блэр Эриксон сказал, что Уве попросту не знал, как сделать хорошую и увлекательную историю, а потому заменил яркое повествование на корявые спецэффекты, кинематографические клише и наполовину раздетых женщин.