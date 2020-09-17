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В 70-х годах на экран вышел «Грязный Гарри», после здоровенные и не очень-то практичные S&W .44 Magnum стали чрезвычайно популярны. Револьверы в целом всегда нравились и армии, и полиции и гражданским — самые мощные модели пользуются неизменной популярностью.

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Начать стоит с детища российских инженеров. Армейский штурмовой револьвер РШ-12 создан под мощный патрон 12,7х55 миллиметров. Такой пушке мог бы позавидовать и Терминатор — не зря оперативники ФСБ ее так любят.

Лучшие револьверы, которые оружейники называют лучшими в мире

Впрочем, даже штурмовой револьвер в этом списке не самый мощный.

Лучшие револьверы, которые оружейники называют лучшими в мире

На первом месте, притом со значительным отрывом от конкурентов, гордо стоит охотничье орудие Pfeifer Zeliska под совершенно дикий патрон .600 Nitro Express — дульная энергия превышает 10 тысяч джоулей.



Справочники утверждают, что одним выстрелом Zeliska вполне реально свалить носорога. Это и в самом деле возможно, вот только отдача от карманной гаубицы столь велика, что охотники редко рискуют проверять ее на практике.

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Лучшие револьверы, которые оружейники называют лучшими в мире

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Лучшие револьверы, которые оружейники называют лучшими в миреПодписаться на мой Instagram

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