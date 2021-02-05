Полезные привычки, которые помогут во время кризиса

Переживем трудное время вместе.





По мнению исследователей, в ближайшее время произойдет перестройка экономических процессов. Рассказываем, как выжить в условиях карантина и не тратить деньги зря.



На ЖКХ

Закрывайте кран

Мытье посуды и стирка

Чайник и электроплита

Электроплита

Другая бытовая техника

На продуктах

На кредитах

На спонтанных покупках

Не лейте воду понапрасну. Откажитесь сейчас от принятия ванны. Помимо того, что это скажется на квартплате за месяц, в данный момент это не лучший способ дезинфекции. Сейчас лучше быстро принимать душ.Закрывайте кран во время чистки зубов. Самый надежный способ – завести собственный стакан и прополаскивать рот после пасты из заранее наполненного стакана, а не из-под крана. Для сравнения: за время одной чистки из открытого крана может утечь несколько литров воды. Используйте эту воду, чтобы тщательнее мыть руки.Это же относится и к приготовлению пищи: не лейте воду во время чистки и обрезки овощей. Помойте их сразу после чистки.Закрывайте воду, когда намыливаетесь или наносите косметические средства на волосы и тело.Если вас успокавает звук воды, его можно симитировать, включив звук на смартфоне телефона.Посудомоечная и стиральная машины помогут сэкономить не только время и силы, но и воду. Но присохшие остатки еды сложнее отмыть, поэтому заведите правило для всех в вашем семействе: споласкивать посуду сразу после еды и складывать в посудомоечную машину.Кстати, так наиболее рациональным будет и потребление электроэнергии.Главный враг электрического чайника — накипь, от которой можно избавиться кипячением в нем воды с небольшим количеством лимонной кислоты. При ежедневном использовании не стоит наполнять чайник до максимума — неиспользованная вода в нем остынет, и вам придется разогревать ее заново, расходуя еще больше электроэнергии. Мощность электрочайника — 1,5÷2 кВт, что составляет существенную долю общего электропотребления.При использовании электроплиты варочная панель должна быть чистой, а готовить и разогревать пищу лучше всего под крышкой. Если дно посуды не совпадает по размеру с конфоркой, вы растратите до 10% электроэнергии понапрасну, а посуда с грязным или деформированным дном способна вполовину сократить эффективность расходуемой электроэнергии. Сократить время приготовления еды можно почти на треть, если при варке не позволять жидкости испаряться, уменьшая мощность конфорки после закипания.Бытовую технику стоит выключать из розетки, когда она не используется — так можно сэкономить до 10% всей расходуемой электроэнергии, а также повысить безопасность вашего дома. Телевизор, компьютер, музыкальный центр часто сутками стоят без дела — их полное отключение поможет избежать лишних затрат, продлить срок службы и снизить риск аварийной ситуации.Первый принцип экономии – покупать осознанно. Поэтому не покупайте ничего без заранее составленного списка даже если вы заказываете продукты онлайн. Попробуйте выделять определенную сумму денег на продукты каждую неделю и стараться не выходить за рамки при составлении списка. Прежде, чем составлять список, проведите ревизию запасов в холодильнике. Так вы поймете, что есть и докупать не нужно. Многие хозяйки заранее составляют меню на неделю, чтобы понять, какие продукты можно докупить и не думать каждый день, что сегодня готовить. Наметьте примерное меню на неделю, чтобы избежать спонтанных покупок. Находясь на карантине, есть соблазн развлекать себя едой. Сейчас этого делать не нужно.Самые глупые финансовые решения люди принимают, поддавшись эмоциям – «все покупают и мне надо», «неужели я не заслуживаю этого».Ежемесячно вносите минимальный платеж по каждому кредиту. Составьте список ваших долгов, от самого маленького, до самого большого. Не обращайте внимания на процентную ставку. Вас интересует только сумма долга на текущий момент. Этот способ называется «метод снежного кома». Сначала необходимо покончить с самым маленьким кредитом, а когда расплатитесь, сделаете вид, что долг никуда не делся и продолжайте платить те же деньги, которые платили по кредиту, только в пользу следующего, самого маленького кредита в вашем списке.Чрезмерное потребление — один из главных пороков современного общества. И привычка ни в чем себе не отказывать сводит на нет любую попытку сэкономить. Откладывайте деньги до расходов, а не после! Большая часть людей делает наоборот, поэтому и проедает все деньги до зарплаты, не имеет сбережений, а накапливает долги. Измените эту схему: заработали деньги, отложите сразу 20%, а затем начинайте тратить всё остальное.