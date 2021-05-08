Места на планете, куда нас ни за что не пустят

Думаете, мир принадлежит вам? Да щас! От сверхсекретных штаб-квартир до тайных туннелей подземки – перед вами список мест, куда нас ни за что не пустят.
База ВВС Великобритании Менвит-Хилл
Этот футуристический комплекс из зданий и куполообразных структур обеспечивает связью и информацией разведслужбы Британии и США. База в Северном Йоркшире настолько велика, что считается самой большой в мире станцией электронного наблюдения. Каждый купол – это спутниковая антенна, и все они, по слухам, являются частями системы Эшелон – сверхсекретной сети, используемой для перехвата частных и коммерческих сообщений.
Богемская роща
Богемская роща — это сельская территория площадью 11 квадратных километров в Монте-Рио, Калифорния. Земля принадлежит частному мужскому клубу искусств из Сан-Франциско, известному как Богемский клуб. Каждое лето сюда приезжают самые влиятельные люди мира, чтобы провести двухнедельный летний отпуск. Всё это смотрится странновато.
Секретный архив Ватикана
Это не просто старая библиотека, это библиотека Ватикана! Только некоторые посвящённые особы имеют доступ к хранилищам. Все книги считаются собственностью Папы Римского. Но если вы хотите почитать одну из книг, вы можете получить её копию по электронной почте. Очень современно!
Пещеры Ласко, Франция
Ласко – пещерный комплекс на юго-западе Франции, объявленный объектом мирового наследия благодаря рисункам из палеолита, возраст которых превышает 17 тысяч лет. Раньше здесь проводились многочисленные экскурсии, но выдыхаемый людьми углекислый газ привёл к изменению микроклимата в пещерах, и теперь доступ закрыт.
База Пайн-Гэп, Австралия
Эта правительственная база в центральной Австралии – единственное место на всём континенте, над которым запрещены полёты. Утверждается, что это станция наблюдения, хотя объект наблюдения доподлинно неизвестен. Поговаривают, что здесь испытывают беспилотные летательные аппараты.
Московское Метро-2
Метро-2 — это секретная подземная система туннелей, расположенная параллельно общественному московскому метро. Она была построена во времена Сталина и получила в КГБ кодовое название Д-6. Сотрудники ФСБ, ни отрицают, ни подтверждают её существование. Ходят слухи, что тоннели Метро-2 существенно длиннее общественного метро и напрямую соединяют Кремль со штабом ФСБ, правительственным аэропортом и подземным городом в Раменках.
Подразделение 39, Северная Корея
Подразделение 39, или Бюро 39 — это секретная организация, целью которой является поиск способов получить иностранную валюту для Ким Чен Ына. Ходят слухи, что организация имеет более 20 банковских счетов в Швейцарии и Китае, используемых для отмывания денег и других незаконных операций. Также сообщалось об их причастности к изготовлению наркотиков и незаконной торговле оружием. Известно, что таинственная группа имеет под своей юрисдикцией более 130 торговых компаний.
Межгорье, Россия
Эта база предположительно служит местом дислокации ядерного оружия. Размещённые здесь баллистические ракеты могут быть запущены автоматически в случае ядерного удара, определяемого при помощи сейсмических, световых и прочих датчиков. От посетителей базу постоянно охраняют два батальона.
Закрытый Клуб 33, Диснейленд
Эта не слишком примечательная входная дверь на самом деле открывает доступ в мир исключительных персон. Войти туда не так-то просто – клуб закрыт для публики. Но способ есть. Члены клуба, среди которых есть президенты США, миллионеры и актёры, могут приводить друзей и родственников. Так что пора обрастать связями!
Зона 51
Зона 51 — название военной базы, расположенной в Неваде, около 130 километров на северо-запад от центра Лас-Вегаса. В центре базы находится большой военный аэродром. Если верить источникам, главное назначение базы состоит в разработке новых видов летательных аппаратов и оружия. Правительство США не подтверждает её существование, подливая масла в огонь конспирологических теорий о том, что база используется для изучения НЛО.
Дата-центр Google
Дом Большого Брата. Охраняемый не хуже военного объекта, дата-центр google хранит триллионы записей о наших данных.
Церковь Святой Девы Марии Сионской
Эта церковь находится в Эфиопии. В часовне храма хранится Ковчег Завета, один из наиболее почитаемых библейских объектов. По преданию, его перенёс сюда Менелик I, сын императора Соломона и царицы Савской.
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