10 актеров, которым не нужны дублеры

Не секрет, что одна из главных причин, почему зрители так любят боевики – это головокружительные смертельно опасные трюки, заставляющие кровь застыть в жилах. Конечно, приятным бонусом к действу идут особо удачно получившиеся персонажи или неожиданные сюжетные повороты, но, в конце концов, люди хотят видеть, как актеры прыгают с небоскребов, проходят сквозь пламя и погружаются в ледяную воду. Чем больше и нереальнее, тем лучше!



В то время как большинство актеров не готово рисковать своей жизнью в угоду ненасытной публике, существует особо примечательная группа знаменитостей, полная решимости самостоятельно делать всю трудную работу. Преследуя разные мотивы, будь то испытание собственного духа или поиск острых ощущений, они готовы очертя голову подвергаться всем опасностям, которые придумает для их персонажей режиссер.



Мы представляем 10 звезд, которые так удачно сэкономили на каскадерах и сами исполняют свои трюки.









Кристен Стюарт

Харрисон Форд

Хлоя Грейс Морец

Мэтт Дэймон

Джейсон Стэтхэм

Тео Джеймс

Дэниел Крейг

Анджелина Джоли

Вигго Мортенсен

Кристиан Бэйл