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Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

Может показаться немного скучным смотреть фильм, снятый целиком в одном месте, но в истории кино было много фильмов, которые одинаково захватывающие, хотя они были ограничены одной локацией. Эти фильмы имеют ограниченный актерский состав и бюджет. Эти ограничения выявили лучшее в фильмах, перечисленных ниже.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте


Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

1. Платформа. Платформа демонстрировала вертикальную тюрьму с только одной камерой на каждом уровне. В каждой камере было по 2 человека. Есть только одна продовольственная платформа, и у заключенных есть только 2 минуты для получения еды. Это кошмарная жизнь, через которую люди проходят, оказавшись в одиночном заключении.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

2. Игра Джеральда. Этот фильм основан на романе Стивена Кинга, который носит одноименное название. Речь идет о женщине, которая должна разобраться с ситуацией, когда ее муж неожиданно умирает после того, как приковал ее наручниками к кровати.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

3. Куб. «Куб» — это фильм, в котором около 6 незнакомцев с разными личностями попали в бесконечный лабиринт. Он полон смертельных ловушек, что делает этот фильм интригующим.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

4. Резня. После того, как 2 мальчика затевают драку на школьной площадке, родители решают встретиться в квартире в Бруклине, чтобы уладить проблему навсегда.

Вежливое обсуждение вопросов превращает день в вечер, и вскоре все становится хаотичным из-за словесной войны.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

5. 12 разгневанных мужчин. Это эпическая драма о группе присяжных в комнате, которая должна решить судьбу 18-летнего судимого. Каждый должен выдвинуть свое собственное решение, наряду с некоторыми очень убедительными доказательствами.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

6. Приглашение. «Приглашение» — это триллер-драма о человеке, который принимает приглашение своей бывшей жены на вечеринку, которую она устраивает. В конце концов он понимает, что она и ее новый партнер замышляют что-то подозрительное, когда запирают своих гостей в своем доме по таинственной и опасной для жизни причине.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

7. 127 часов. 127 часов — это правдивая история об Ароне Ральстоне (Джеймс Франко), который застрял под валуном во время похода возле Юты. Ральстон позже принимает отчаянные меры, прежде чем он будет спасен.

Фильмы, в которых сюжет происходит в одном месте

8. Человек с Земли. Прощальная вечеринка для профессора Джона Олдмана становится интригующим допросом, который происходит в одной комнате во время всего фильма. Он делится со своими коллегами тем, что у него было более длинное и странное прошлое, чем любой из них мог себе представить.

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