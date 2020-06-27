Неожиданные и необычные способы применения мёда

Пчёлы являются одними из самых занимательных существ на Земле. Они производят мёд ещё с Мелового периода (100 миллионов лет назад), когда динозавры бродили по нашей планете. Пчёлы являются потрясающе трудолюбивыми работниками. Например, для того, чтобы произвести 454 миллиграммов мёда пчёлам нужно побывать на двух миллионах цветков и пролететь в общей сложности 88 514 километров. Несмотря на своё рвение, обычная медоносная пчела производит всего лишь 1/12 чайной ложки мёда за свою короткую жизнь от 28 до 35 дней. Это объясняет то, почему численности их колоний обычно исчисляются десятками тысяч особей. Маленьким насекомым также приходится пролетать на большие расстояния, как правило чуть больше 3 километров от улья. По сравнению с их размером это всё равно если бы мы путешествовали 402 километра.



Главным продуктом, производимым пчёлами, является мёд. Мёд является неотъемлемой частью многих культур, независимо от того, использовался ли он в медицинских целях, в кулинарных целях или же в фольклоре о голодных медведях. Однако несмотря на то, что большинство знает лишь о широко распространённых применениях мёда, таких как его растворение в горячем чае или употребление по одной ложке в день для пополнения энергетического запаса, мёд можно использовать самыми неожиданными и необычными способами, о которых вы, скорее всего, не слышали.

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