Неожиданные и необычные способы применения мёда

Пчёлы являются одними из самых занимательных существ на Земле. Они производят мёд ещё с Мелового периода (100 миллионов лет назад), когда динозавры бродили по нашей планете. Пчёлы являются потрясающе трудолюбивыми работниками. Например, для того, чтобы произвести 454 миллиграммов мёда пчёлам нужно побывать на двух миллионах цветков и пролететь в общей сложности 88 514 километров. Несмотря на своё рвение, обычная медоносная пчела производит всего лишь 1/12 чайной ложки мёда за свою короткую жизнь от 28 до 35 дней. Это объясняет то, почему численности их колоний обычно исчисляются десятками тысяч особей. Маленьким насекомым также приходится пролетать на большие расстояния, как правило чуть больше 3 километров от улья. По сравнению с их размером это всё равно если бы мы путешествовали 402 километра.
Главным продуктом, производимым пчёлами, является мёд. Мёд является неотъемлемой частью многих культур, независимо от того, использовался ли он в медицинских целях, в кулинарных целях или же в фольклоре о голодных медведях. Однако несмотря на то, что большинство знает лишь о широко распространённых применениях мёда, таких как его растворение в горячем чае или употребление по одной ложке в день для пополнения энергетического запаса, мёд можно использовать самыми неожиданными и необычными способами, о которых вы, скорее всего, не слышали.
25. Мёд улучшает память
Мёд, главным образом состоящий из углеводов и воды, также содержит витамины и минералы. Эти вещества помогают организму усваивать кальций (минерал необходимый для мыслительного процесса) и предотвращают повреждение клеток, которое приводит к ухудшению памяти.
24. Мёд делает выпечку более нежной
Мёд сладкий, а это означает, что он может заменить сахар в выпечке и придать ей более нежную консистенцию. Поскольку мёд является хумекантом, он притягивает и удерживает молекулы воды, благодаря чему печение, торты и выпечка становятся более мягкими. Исходя из того, что мёд слаще сахара, его требуется меньше, чем обычного сахара.
23. Мёд помогает бороться с похмельем
Благодаря высокому уровню фруктозы, содержащемуся в мёде, употребление столовой ложки мёда или его растворение в чае (это даже лучше, потому что таким образом вы получите необходимую вам жидкость) поможет вашему организму переработать алкоголь гораздо быстрее, убирая утреннее похмелье полностью или же ускоряя этот процесс.
22. Мёд в качестве скраба для лица
Знали ли вы, что мёд можно использовать в качестве очищающего скраба для лица? В отличие от большинства скрабов на химической основе, мёд является природным антибиотиком. Он очищает кожу от мёртвых клеток, бактерий и загрязнений. Для того, чтобы приготовить этот необычный скраб, перемешайте мёд с коксовым маслом в пропорции 1:2 и используйте как обычный скраб для лица.
21. Мёд как антибиотик
Мёд можно на нести на рану для того, чтобы ускорить заживление и помешать распространению бактерий. Тесты показали, что мёд может предотвратить распространение или даже убить такие бактерии как кишечная палочка и стафилококк. Кроме того, благодаря своей гироскопической природе мёд может действовать как антибиотик, если его нанести непосредственно на порез или рану. Когда вы будете покупать мёд помните, что чем темнее мёд, тем сильнее его антибактериальные свойства.
20. Подавление ночного кашля
По крайней мере два исследования показали, что в сравнении действия мёда с обычными средствами от кашля из аптеки и антигистаминными препаратами, мёд значительно лучше подавляет ночной кашель, чем эти обе группы лекарств.
19. Мёд как помощь при диете
Это поистине неожиданное применение мёда. Мёд может ускорить метаболизм, что является отличной новостью для любого человека на диете. Зелёный чай также ускоряет метаболизм, поэтому, если вы его будете пить с мёдом это будет двойным толчком к ускорению вашего метаболизма.
18. Мёд убирает бессонницу
Те люди, которые мучаются бессонницей, должны просто скушать или выпить немного мёда перед сном. Сахар, содержащийся в мёде стимулирует выработку серотонина, нейротрансмиттера, отвечающего за хорошее настроение, который наше тело превращает в мелатонин, важное химическое вещество, отвечающее за наш сон. Ещё больше мелатонина вырабатывается, когда мозг перерабатывает триптофан из мёда (это то же вещество, которое содержится в мясе индейки, которое вызывает сонливость после ужина на День Благодарения) в гормон.
17. От мёда бледнеют шрамы
Если у вас есть заметные шрамы и вы хотите, чтобы они стали менее заметными, вотрите в кожу смесь из равных частей мёда и коксового или оливкового масла. Накройте эту область тёплым компрессом и подержите смесь на шраме в течение пятнадцати минут, чтобы цвет шрама стал более бледным.
16. Мёд снимает аллергию
На данный момент проводится множество исследований, изучающих способность мёда снимать аллергии. Несмотря на то, что результаты всё ещё предстоит узнать, натуропатические врачи гарантируют что остатки пыльцы в мёде могут служить альтернативой инокуляции. Эти незначительные количества заставляют наши тела вырабатывать антитела, которые бы вызвали сильную аллергию, но в гораздо меньшем количестве, благодаря чему в сезон аллергии мы испытываем меньше дискомфорта и аллергической реакции.
15. Убийца паразитов
Рассвет железной дороги был также золотым веком для мошенников. Путешествуя из города в город и продавая, казалось бы, полезные «тоники», аферисты в основном продавали инертные и липовые смеси, которые они выдавали за лекарство прежде чем прыгнуть на следующий поезд, отъезжающий из города. Странно, что они не подумали об использовании медового тоники. Смесь мёда, уксуса и воды, которую можно употреблять для избавления от кишечных паразитов.
14. Мёд улучшает зрение
Аюрведисты высоко ценят мёд за его помощь в улучшении зрения (он даже снимает ячмень с глаза, если глаз промыт смесью из воды с мёдом). Мёд, смешанный с морковным соком (ещё одним полезным для зрения продуктом), помогает в лечении конъюнктивитов, глаукомы и усталости от большого количества часов, проведённых за компом или перед телевизором.
13. Мёд подслащает и эмульсирует азиатские соусы
Многие азиатские соусы основаны на балансе сложных вкусов, таких как сладкий, солёный, горький и так далее. При изготовлении соуса для салата, свинины или вообще любого соуса дома, используйте мёд вместо сахара. Исходя из того, что он является эмульгатором, мёд добавляет сладости в соус, а также делает его более вязким.
12. Мёд нейтрализует неприятный запах изо рта
Антибактериальные свойства мёда полезны в устранении неприятного запаха изо рта. Это необычное применение мёда подразумевает приготовление полоскания для рта, состоящего из чайной ложки мёда, 1/8 чайной ложки корицы и половины чашки тёплой воды. Преимущество этого метода заключается в том, что ваше дыхание будет обладать приятным ароматом корицы.
11. Мёд устраняет кислотный рефлюкс
Исследование, опубликованное в журнале «British Medical Journal» показало, что мёд может быть весьма полезным в устранении кислотного рефлюкса. Прежде чем вы в следующий раз потянитесь за лекарствами, просто возьмите столовую ложку мёда. Обволакивая стенки горла, мёд успокаивает их и снимет кислотный рефлюкс.
10. Мёд можно использовать для увлажнения локтей и сухой кожи
Миллионы людей сталкиваются с проблемой пересохшей кожи локтей, в результате миллионы, если не миллиарды долларов тратятся на увлажняющие кожу крема. Если вы сторонник более натуральных методов устранения этой проблемы, вотрите мёд в кожу локтей, колен и других областей с пересохшей кожей. Подержите мёд на этих местах в течение 15-30 минут и вы будете приятно удивлены увлажняющим эффектом.
9. Мёд сокращает период диареи у детей
Ещё одно исследование, опубликованное в «British Medical Journal» обнаружило это необычное применение мёда в лечении детских заболеваний. Несмотря на то, что мёд нельзя давать детям младше 12 месяцев, детям старше года он может помочь успокоить гастроэнтерит и сократить продолжительность острой диареи.
8. Природный «Red Bull»
Благодаря тому, что в мёде содержатся глюкоза и фруктоза, они попадают прямо в кровь, а не распадаются и только потом попадают в кровь как более сложные сахара. Стремительное заполнение нашего организма энергией даёт краткосрочный всплеск, который особенно ценится у участников марафонов и спортсменов.
7. Мёд помогает сохранить фрукты
Мёд не перестаёт удивлять. Это применение мёда позволяет сохранить ягоды, законсервировав их в смеси мёда и воды в пропорции 1:10. Попробуйте сделать такие закрутки из черники и малины, собранных летом, вам понравится это вкусное зимнее лакомство.
6. Мёд облегчает дискомфорт во время беременности
Каждая женщина испытывает дискомфорт при беременности, это неизбежно. Однако это необычное применение мёда поможет облегчить изжогу и утреннюю тошноту. Мёд, смешанный с молоком может помочь нейтрализовать чрезмерную кислотность в желудке, что особенно полезно перед сном.
5. Из мёда можно сделать бальзам для губ в домашних условиях
В зимние месяцы многие люди жалуются на сухие или потрескавшиеся губы и зачастую используют бальзамы для губ, чтобы снизить дискомфорт. Но знали ли вы, что вы можете приготовить свой собственный бальзам для губ, в домашних условиях? Смешайте мёд с воском, кокосовое масло, витамин E и оливковое масло и нанесите этот бальзам на губы на пару минут. Он поможет вашим губам оставаться мягкими и увлажнёнными.
4. Мёд помогает избавиться от перхоти
Если у вас перхоть или сухие волосы, вотрите смесь из 90% меда и 10% теплой воды в волосы. Ополосните голову три часа спустя, после чего вы почувствуете меньше зуда, а перхоть пройдёт в течение недели.
3. Мёд успокаивает приступы икоты
Несмотря на то, что икота зачастую ассоциируется с пьяными людьми, приступ икоты может случиться с каждым из нас. Чайная ложка мёда может помочь быстро и надёжно успокоить эту неприятную реакцию нашего тела.
2. Мёд как продукт питания на конец света
Если вы всё ещё беспокоитесь по поводу ядерного апокалипсиса – запасайтесь мёдом. Помимо того, что он калорийный, мёд никогда не портится. Мёд, найденный в египетских пирамидах, был разогрет для того, чтобы снова сделать его вязким. После этого он был вполне пригоден для употребления.
1. Мёд как замена крема для бритья
Цена на кремы для битья переходит всякие границы. Если вы решили выразить свой протест по этому поводу, сделайте это при помощи ещё одного необычного применения мёда в нашем списке! Для того, чтобы приготовить замену крема для бритья, смешайте мёд и тёплую воду, чтобы сделать естественный крем. Вязкость мёда предотвратит раздражение и поможет увлажнить кожу.
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