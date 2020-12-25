Как быстро открыть бутылку вина без штопора?

Открыть вино с помощью штопора может каждый человек. Но что делать, если вино есть, а открыть его нечем? Предлагаем несколько простых способов, ну а повод всегда найдется.





Саморез



Зажигалка

Шумовка и саморез

Китайские палочки или карандаш

Нож

Бутылка с газированной водой

Если под рукой есть ящик с инструментами, возьмите длинный саморез и пассатижи. Вкрутите саморез в пробку и выньте его при помощи пассатижей (вместо последних можно использовать гвоздодер).Распечатайте горлышко бутылки и начните греть область, где находится пробка. Спустя минуту пробка нагреется и вылетит из бутылки.Обычную металлическую шумовку уложите на горлышко бутылки и вкрутите в одно из отверстий саморез. Затем начинайте выкручивать его, используя шумовку.Смысл в том, чтобы не вытаскивать пробку, а вдавить ее внутрь бутылки. Палочки довольно прочные и длинные, поэтому ими это делать удобнее. Но если нет палочек, можно использовать карандаш или даже ключи. Отойдите при этом от дивана и прикройте одежду полотенцем, чтобы не испачкать, потому что вино в этом случае обязательно прольется.Сначала втолкните пробку в бутылку указательным пальцем, насколько получится. Возьмите нож с острым концом и лучше с зазубренными краями. Воткните его в пробку до середины и начинайте выкручивать, используя принцип штопора.Поможет бутылка с газированной водой (лучше 1,5-литровая). Крепко зажмите вино в руках и нанесите несколько резких ударов газировкой по дну бутылки. Продолжайте, пока пробка не сдвинется с места. Как только вы заметите, что пробка начала выходить, поднимите горлышко бутылки вверх и ослабьте силу ударов. Еще несколько движений, и пробку уже можно вытянуть пальцами.В следующий раз выбирайте бутылки с винтовой крышкой. Существует мнение, что наличие винтовой крышки — признак плохого вина. Однако это не так. Металлические крышки набирают популярность, и их все чаще используют производители качественного вина.