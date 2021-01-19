Домашний мармелад

Можно использовать любые фрукты и ягоды. Я использую мороженные домашние или свежие ягоды, если сезон. В этот раз я использовала:

* 300 гр замороженной смородины,

*40 гр. сахара (сахара можно добавлять по вкусу, роли не играет),

и Агар-Агар. Количество агара зависит от содержания пектина в самих ягодах (например, в смородине его много, в малине меньше). Сегодня я использовала 1 пачку агара.

Из ягод нужно отжать сок. Если нет соковыжималки, то можно их закипиятить слегка и перетереть. Можно размолоть блендером и немного перетереть через сито, чтобы не было косточек.

При наличии соковыжималки все гораздо проще, но и без неё можно обойтись.

У меня получилось 200 мл сока, я добавила ещё 100 мл кипяченой воды, чтобы сок был менее концентрированным. Добавляем в сок сахар и ставим на огонь.

Далее переходим к агару. На 300 мл именно неразбавленного сока смородины, нужно не более 5 гр агара. Я добавила больше, потому что сок разбавлен водой. Напомню, во многих фруктах и ягодах содержится пектин, поэтому какие-то могут сильнее застывать, какие-то меньше, в первый раз придётся экспериментировать и регулировать количество самостоятельно.

Отливаем немного сока в стакан. Сок должен быть теплый и разводим в нём агар. Даем ему постоять пару минут. Даем ему постоять пару минут.

Потом разбавляем его ещё до консистенции жидкой каши и выливаем в сок (который уже стоит на плите). Хорошо перемешиваем и доводим до кипения.

Кипятим не более двух минут, снимаем с огня и разливаем по формам, пока жидкость не остыла. Я использую несколько видов форм. Удобнее всего использовать силиконовые формы. Подойдут даже формы от кексов, просто в них можно наливать содержимое ложкой. Формы мишки заказывали с Али, к ним в комплекте шла большая пипетка.

И собственно всё. Оставляем застывает. Агар застывает быстро. Вместо агара можно использовать пектин, но его нужно в два раза больше чем агара и застывает он дольше. А технология аналогичная. Ну и готовый мармелад. (Светлый мармелад на фото сделан из компота).

Так же можно комбинировать вкусы :)