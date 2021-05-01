Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Археологи, конечно, не могут доказать, что Библия является полностью правдивой, но они зачастую делают открытия, которые помогают лучше понять или интерпретировать некоторые библейские события. Многие артефакты, найденные учёными, действительно подтверждают события, описанные в Книге книг.
Великий потоп
В учёной среде есть мнение, что источником истории о библейском Потопе, скорее всего, было разрушительное наводнение в Месопотамии. Если это действительно так, то масштабы такого наводнения были попросту преувеличены в воображении авторов этой истории. Во время раскопок в 1928-1929 годах на юге Месопотамии (современный Ирак) британский археолог Леонард Вулли обнаружил 3 метровый слой ила, датируемый 4000 до 3500 годами до н.э. в древнем городе Ур.
Вулли трактовал это, как свидетельство библейского потопа. Аналогичные доказательства были найдены во многих других местах в данном регионе, но они датируются другими годами. Наводнения в Месопотамии были частым явлением. Хотя нет никаких археологических свидетельств в пользу наводнения планетарных масштабов, существуют доказательства катастрофического наводнения (или нескольких) в Месопотамии.
Генеалогия Авраама
История Авраама начинается с того, как он со своей семьей жил в месопотамском городе Ур, откуда перебрался в Ханаан. Во второй половине «Бытия» довольно подробно рассказано о генеалогическом древе Авраама и упомянуты десятки имен. Современные историки считают, что Авраам должен был жить где-то между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Во время раскопок в Мари, древнем городе на Евфрате (территория современной Сирии) были обнаружены руины внушительного царского дворца и тысячи табличек, которые когда-то были частью царского архива.
После изучения табличек из архива Мари, который датируется 2300 – 1760 годами до н.э., было обнаружено, что в этой области использовались имена, найдены в генеалогии Авраама. Эта находка не подтверждает обоснованность генеалогического древа Авраама, но она говорит о том, что история не может быть полностью вымышленной.
Служанка Авраама
В «Бытие» рассказано, что жена Авраама Сара не могла иметь детей. Она согласилась, чтобы Авраам взял себе вторую жену, которая могла бы родить ему сына – служанку-египтянку по имени Агарь. Подобная практика подтверждается многими текстами, найденными археологами. В «Текстах Алалаха» (18 век до н.э.) и даже «Кодексе Хаммурапи» рассказывается о том, что подобное было общепринятым обычаем.
Таблички Нузи, которые были найдены в древних хурритских раскопках в современном Ираке, датируются второй половиной XV века до н.э. Эти тексты упоминают о том, что бесплодная жена могла предоставить мужу рабыню, чтобы та родила ему сына.
Город Содом
В «Бытие» описано разрушение городов Содома и Гоморры из-за грехов их жителей. Группа археологов считает, что обнаружила руины древнего города Содом, расположенного в Телль-эль-Хаммам, к востоку от реки Иордан. Возраст раскопанных руин согласуется с ранним историческим периодом Библии (3500 – 1540 г.г. до н.э.). Его расположение – не единственная причина, почему руины сочли древним городом Содом. Археологи считают, что город был внезапно заброшен к концу среднего бронзового века, что соответствует библейскому картину разрушения Содома.
Серебряные свитки Кетеф Хинном
Место археологических раскопок Кетеф Хинном представляет собой комплекс из ряда скальных погребальных камер, расположенных к юго-западу от Старого города Иерусалима, по дороге в Вифлеем. В 1979 году археологи сделали важное открытие в этом месте: они нашли две серебряные пластины, скрученные как свитки. На них были сделаны надписи на старом иврите. Эти свитки, как полагают, использовались в качестве амулетов и датируются 7 веком до н.э. Тексты на этих амулетах содержат древнейшие сохранившиеся цитаты из Торы.
Надписи Дейр Алла
Во время Исхода израильтяне прошли через Синайский полуостров и добрались до царств Едома и Моава. В «Числах» есть глава, в которой рассказывается, что царь Моава, обеспокоенный присутствием израильтян, попросил пророка по имени Валаам проклясть народ Израиля. Примерно в 8 км от реки Иордан было раскопано святилище бронзового века, названное Дейр Алла. В святилище нашли древнюю арамейскую надпись, которая действительно содержала пророческое проклятие Валаама. Надпись описывает божественное видение, предвосхищала разрушения и наказание за него «недоброжелательных богов».
Плен самаритян
Самария пала под натиском ассирийцев в 722 г. до н.э. Ассирийские записи утверждают, что король Саргон II захватил 27 290 пленных и отправил их в ссылку в разные местах, находящихся под контролем ассирийцев, в том числе в Халах и Хавор. Это событие подтверждается текстами «Книги Царей», а также некоторыми вещественными доказательствами. В месопотамских раскопках археологи нашли фрагменты керамики, на поверхности которой были написаны имена израильтян.
Ассирийское вторжение
В 701 году до нашей эры ассирийский царь Сеннахирим вторгся в Иудею. Под натиском его армии пали многие города, в том числе Лахиш, который упоминается в «Книге Царей». После осады город был захвачен ассирийцами, и с этим событием полностью согласуются несколько археологических находок. На месте Лахиша археологи обнаружили наконечники стрел, осадные сооружения, шлемы, и цепь, которую защитники использовали против осадного тарана. А на месте древнего ассирийского города Ниневии (Северный Ирак) были найдены рельефы и скульптуры, изображающие захват Лахиша.
Конец вавилонского изгнания
Когда персидский правитель Кир Великий захватил Вавилон в 539 г. до н.э., он приказал освободить евреев и представителей других народностей, которые пребывали в неволе. Этот исторический эпизод описан в «Книге Ездры». Также есть и другие исторические документы, которые описывают политику Кира Великого относительно того, чтобы позволить многим жителям Вавилона вернуться на свою родину. Одним из самых известных подобных документов является Цилиндр Кира – маленький глиняный цилиндр, на котором Кир приказал выбить клинописью список своих побед и милостивых поступков.
Дворец Ирода
Следы амбициозных строительных проектов Ирода Великого находят по всей Палестине. То, что сочли остатками дворца царя Ирода, было обнаружено во время раскопок в заброшенном здании в Старом городе Иерусалима, недалеко от башни Давида. Основное значение этой находки заключается в том, что именно в этом месте римский прокуратор Понтий Пилат приговорил Иисуса к смерти.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии