3 простых блюда с добавлением помидоров, которые получаются вкуснее ресторанных

Несмотря на то, что на улице лютует февраль, в душе уже во всю поёт весна и хочется тепла. А соответственно витаминчиков, овощей и вкусных блюд, которые напомнили ли бы о сочно-ярком лете. В такие моменты на помощь приходят рецепты блюд с добавлением помидоров, ведь многие наверняка знают о том, что это самые настоящие природные антидепрессанты, которые не только подпитывают и укрепляют иммунную систему, а и поднимают настроение, заряжая энергией и позитивом на целый день.
1. Томатный суп с перцем
Томатный суп с гренками. \ Фото: vkusnoe-da.ru.
Ничто так не согревает, как чашечка горячего чая. Но, тарелка томатного супа с печёным перцем и хрустящими сухариками справится с поставленной задачей не хуже.
Ингредиенты:
• Помидоры - 0,5 кг;
• Болгарский красный перец - 1 шт;
• Перец горький - 1 маленький стручок;
• Лук красный - 1 шт;
• Сок томатный - 1 стакан;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Куриная грудка копчёная - 100 г;
• Кинза и петрушка свежая - 4-6 стеблей;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Пикантный томатный суп с хрустящими сухариками. \ Фото: pinterest.co.kr.
Способ приготовления:
• Перец тщательно вымыть;
• Просушить;
• Сдобрить растительным маслом, солью и перцем;
• Выложить на сковороду или противень, застелив пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут;
• Запечённый перец переложить в полиэтиленовый пакет;
• Плотно завязать и оставить на 15-20 минут;
• Затем достать из пакета;
• Удалить шкурку, плодоножку и семена;
• Мякоть хорошенько остудить;
• Помидоры вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить жгучий перец, мелко нарезанный лук и часть кинзы и петрушки;
• Приправить солью;
• Перебить до густой однородной массы;
• Перелить в кастрюлю с толстым дном;
• Влить томатный сок и довести до кипения;
• Прокипятить 2-3 минуты;
• После снять с огня;
• Разлить по тарелкам, добавить кусочки копчёной курицы;
• Сверху посыпать мелко рубленной зеленью;
• При желании можно подавать со сметаной, сухариками, гренками.
2. Спагетти с помидорами и креветками
Паста с креветками и помидорами. \ Фото: eda-land.ru.
А для тех, кто любит пасту, ещё один на первый взгляд простой, но вкусный рецепт. Креветки, специи и сочные помидоры, которые лучше любого магазинного соуса раскрывают вкус блюда.
Ингредиенты:
• Спагетти - 100 г;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Креветки очищенные - 100-150 г;
• Помидоры коктейльные - 10-12 шт;
• Цукини - 1 шт;
• Масло оливковое - 2-2,5 ч.л;
• Перец чили - 1 щепотка;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения.
Спагетти с томатами и креветками. \ Фото: zoodex.ir.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;
• Чеснок измельчить;
• Бросить на раскалённую сковороду с оливковым маслом;
• Туда же отправить нарезанные кубиками или соломкой цукини;
• Приправить солью и острым перцем;
• Слегка перемешать;
• Готовить 3-4 минуты;
• Затем добавить креветки, предварительно обдав их пару раз кипятком;
• Жарить на среднем огне 7-10 минут, периодически помешивая;
• Помидоры разрезать на четыре части;
• Выложить в сковороду к овощам с креветками;
• Обжарить 3-5 минут;
• Добавить спагетти;
• Аккуратно перемешать;
• Подать к столу, посыпав мелко нарезанной петрушкой.
3. Помидоры с творогом
Помидоры с творогом и соусом. \ Фото: vk.com.
Что может быть вкуснее помидоров с сыром? Только сочные томаты с творожной массой, сдобренной пряно-кислым соусом.
Ингредиенты:
• Помидоры крупные - 3-4 шт;
• Творог жирный - 100-150 г;
• Лимонный сок - 3 ч.л;
• Чеснок - 5 зубков;
• Семена льна - 1,5 ч.л;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Щавель - 1 небольшой пучок;
• Базилик красный или зелёный - 1 небольшой пучок;
• Подсолнечные семена - 2 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - 1 пучок.
Пикантная закуска. \ Фото:
• Зелень тщательно вымыть;
• Хорошенько просушить;
• Произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить чеснок, лимонный сок и творог;
• Посолить и поперчить;
• Взбить до лёгкой однородной массы;
• Помидоры тщательно вымыть;
• При желании снять шкурку;
• Мякоть нарезать слайсами толщиной 3-4 мм;
• Переложить на блюдо в небольшой внахлёст;
• Посыпать семенами;
• Сверху равномерным слоем выложить творожную массу;
• Разравнять вилкой;
• Дать настояться 5-10 минут;
• Перед подачей посыпать мелко резанной петрушкой.
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