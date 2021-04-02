Какой была скандальная королева поп-музыки Мадонна до того, как к ней пришла слава

Мадонна Луиза Чикконе, которая более известна как Мадонна, является, вполне заслуженно, обладательницей титула «Королева поп-музыки». Это одна из тех знаменитостей, которые не нуждаются в представлении, потому что её и так все уже знают. Знаменитая американская певица, автор песен, актриса и деловая женщина. Она покорила миллионы сердец, раздвинула границы написания песен в поп-музыке и выпустила много мегауспешных альбомов. Какой она была до того, как стала всемирно известной иконой поп-музыки?
За время всей своей карьеры Мадонна достигла очень многого. Её работы получили высокую оценку огромного количества музыкальных критиков. Она спровоцировала много споров и по поводу своих вокальных данных, и по поводу того насколько ценно её творчество в целом.
Мадонна всегда была уверенной в себе и целеустремлённой.
Альбомы Мадонны «Like a Virgin" (1984) и "True Blue" (1986) принесли ей мировую славу и разошлись миллионными тиражами. Альбомы «Ray Of Light" (1998) и "Confessions on a Dance Floor" (2005) стали лауреатами премии Грэмми. Её песни, такие как: “Like a Virgin”, “La Isla Bonita”, “Vogue”, “Music”, “Like a Prayer”, “Take a Bow”, “Frozen”, “Music”, “4 Minutes” стали всемирными хитами и достигли Топ всех музыкальных чартов.
Песни, написанные Мадонной становились хитами, возглавляющими мировые чарты.
Мадонна впечатляет ещё и тем, что ей сейчас 61 год, а артистка присутствует в музыкальной индустрии больше, чем когда-либо. Она продолжает создавать хитовые песни, собирает многотысячные залы и удивляет поклонников своими потрясающими выступлениями.
Ричард Корман счёл Мадонну очень интересной личностью.
Всегда любопытно узнать какими были знаменитости до того как прославились. О Мадонне известно много и фотографии есть. Благодаря случайному знакомству существует целая прекрасная профессиональная фотосессия 1983 года. Фотографии были сделаны до выхода альбома «Like a Virgin", который сделал Мадонну знаменитой. Снимал артистку молодой профессиональный фотограф Ричард Корман.
Никто и не подозревал тогда, насколько знаменитой вскоре станет Мадонна.
Корман, которому на тот момент было 29 лет, тогда ещё не был таким знаменитым как сейчас. Вот как о знакомстве с Мадонной рассказывает Ричард: «В начале мая 1983 года мне позвонила моя мать, Сис Корман. Она занималась тогда съёмками в новом фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».
Мама Ричарда сказала, что он просто обязан сфотографировать эту женщину.
Мама сказала, что только что прослушивала женщину, которую я просто обязан сфотографировать: «Она оригинальная! Я никогда не встречала таких, как она!».
И Мадонна, и Ричард Корман не были ещё знаменитыми в то время.
Я в то время только начинал свою карьеру. Я всегда старался искать харизматичных личностей, поэтому я согласился. Этой женщиной была Мадонна, а роль, на которую она пробовалась, была Мария Магдалина. Она не получила роль, но моя встреча с Мадонной и ритмичный всплеск жизни в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка в начале 80-х продолжают вдохновлять меня».
Её глаза гипнотизирующе смотрели прямо в объектив камеры.
В 1983 году Ричард Корман понятия не имел, что очень скоро Мадонна станет невероятно знаменитой певицей. Она и сама этого не знала (по-крайней мере, не подозревала о таких масштабах). Этого вообще никто не знал. Но когда они встретились в Нью-Йорке, Корман нашёл её личность интересной и достойным объектом для его портретной фотографии.
Портреты показывают всю мощную энергетику Мадонны.
«Она была так непохожа на всех, кого я встречал ранее. Она обладала такой непередаваемой решимостью, бесстрашием даже, я бы сказал. Я проникся к ней огромным уважением за это. Она была удивительна. Она пыталась утвердиться в музыкальном мире, стать частью творческого движения. Это, конечно же, было сопряжено с жутким давлением со всех сторон», - вспоминает фотограф.
Большая часть фотографий является чёрно-белой.
В то время Мадонна была всего лишь 24-летней молодой женщиной, которая хотела стать успешной и изменить мир своим искусством. Об этом Ричард Корман писал в своей позже опубликованной фотокниге «Мадонна Нью-Йорк Сити 83».
Старые улицы Нью-Йорка стали фоном для фотографий Мадонны.
Большинство фотографий, сделанных тогда, на старых улицах Нью-Йорка, Корманом, чёрно-белые. Они раскрывают нам и показывают загадочную, сексуальную, нервную, но уверенную в себе Мадонну.
Ярко-красные губы стали впоследствии фирменным знаком Мадонны.
Её взгляд устремлен прямо в камеру, почти гипнотизируя её. Мощные энергетические лучи её очарования ярко отражены на портретах Кормана. На Мадонне манжеты с шипами, двойная джинсовая ткань, шея обернута белым жемчугом. Губы её окрашены в красный цвет, что впоследствии стало её фирменной фишкой.
Позже Ричард Корман стал очень известным фотографом.
Тогдашний 29-летний Ричард Корман позже стал очень известным фотографом. Он снимал огромное количество знаменитых музыкантов, актёров, художников, спортсменов, писателей. Он делал портреты Мухаммеда Али, Майкла Джордана, Билла Клинтона, Роберта Де Ниро, Пола Ньюмана, Аль Пачино, Мартина Скорсезе, Элли Визеля и многих других.
Самая известная фотосессия Кормана.
Но всё же, по сей день, его самая известная серия - «Madonna NYC 83». Она хоть и вышла 30 лет спустя, но является более актуальной для сегодняшнего времени, чем ранее. «Энергия, которая била ключом из этой женщины тогда, сегодня оживает с новой силой. Этот творческий карнавал в Нью-Йорке остаётся таким же волнующим для меня, как и прежде!»
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии