7 фактов о главной награде Советского Союза, которые сегодня уже мало кто помнит

1 августа 1939 года для Героев Советского Союза был официально учрежден отличительный нагрудный знак. Соответствующее решение принял Президиум Верховного Совета СССР. Медаль получила название «Золотая Звезда». Самое время вспомнить наиболее яркие факты, касающиеся истории данной награды, которая полагалась гражданам и военным страны за наиболее героические свершения.
1. Не просто звезда
Не просто звездочка. |Фото: yandex.ru.
Медаль «Золотая Звезда» фактически не менялась на протяжении всей истории своего существования. Выглядит награда как пятиконечная звезда из золота диаметром 30 мм и массой 20.5 грамма. Серебряная колодка к награде весила 12.2 грамма. Изготавливалась звездочка из золота 950-ой пробы.
2. Первый дважды Герой
Марка с изображением. |Фото: tvoicenter.com.
Первым дважды Героем Советского Союза стал лётчик-истребитель Сергей Грицевец. Наград он удостоился за бои в Испании и Монголии. По злой иронии судьбы он стал еще и первым дважды Героем, который ни разу не был официально награжден. Все потому, что погиб Грицевец 16 сентября, так и не дождавшись вручения.
3. Первый иностранец
Первый герой-иностранец. |Фото: krymalliance.ru.
Первым иностранцем, награжденным «Золотой Звездой», стал надпоручик Отакар Ярош, командовавший отдельным чехословацким добровольческим батальоном генерала Людвика Свободы. Надпоручник отличился 8 марта 1943 года в бою у села Соколово Змиевского района Харьковской области, где и погиб. Награда присвоена посмертно.
4. Женщины-герои
Светлана Савицкая. |Фото: twitter.com.
Всего в Советском Союзе «Золотую Звезду» получило 95 женщин. Первой женщиной дважды Героем СССР стала летчик-космонавт Светлана Савицкая. Помимо прочего, она была первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос. Много женщин-героев в годы Второй мировой войны было в 46-м гвардейском Таманском ночном бомбардировочном авиационном полку.
5. Рекордная операция
Переправа через Днепр близ Киева. |Фото: dnpr.com.ua.
Больше всего Героев Советского Союза дала операция по форсированию Днепра в 1943 году. В общей сложности эти бои дали стране 2438 награждённых. Часть из них получила награду (как это часто бывает) посмертно. Среди сражений Второй мировой войны данная операция является рекордсменом по числу признанных Героев.
6. Общее количество
У Жукова было 4 звезды. |Фото: topdialog.ru.
Всего «Золотой звездой» за время существования Советского Союза было награждено 12 862 человека. 156 человек получило награду дважды. 3 человека получали награду трижды: С.М. Будённый, А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб. Всего 2 человека получали награду четырежды: Г.К. Жуков и Л.И. Брежнев.
На сегодняшний день в мире осталось 27 Героев Советского Союза, награжденных во время Второй мировой войны. 20 из них живет в России. Трое проживает в Украине. Еще двое - в Беларуси. Один Герой СССР проживает в США и еще один в Туркменистане. Всего в мире остается 146 Героев. 116 из них проживает в РФ.
7. Последние герои
Такие дела. | Фото: fototelegraf.ru.
Последними Героями Советского Союза стали трое защитников Белого Дома во время событий 1993 года: Илья Кричевский, Дмитрий Комарь, Владимир Усов. Высшую степень отличия эти бойцы получили посмертно.
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